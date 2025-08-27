L'oroscopo della prima settimana di settembre (da lunedì 1 a domenica 7), preannuncia un oroscopo positivo per i Pesci, che conquistani il massimo punteggio in classifica. Al contrario, l'Ariete attraverserà un periodo negativo. Approfondiamo ora i dettagli per tutti i segni.

Classifica e oroscopo settimanale dall'1 al 7 settembre 2025

✅Ariete. Settimana negativa. I mesi appena trascorsi sono stati intensi e pieni di impegni, tanto da lasciarvi con una sensazione di stanchezza profonda. In questa prima settimana di settembre non potrete concedervi il lusso di poltrire, perché le cose da fare saranno davvero tante.

Sarà fondamentale organizzarsi con metodo, magari stilando una lista dettagliata delle priorità per evitare caos e ritardi. Alcuni di voi sentiranno il bisogno di riflettere su scelte importanti, sia sul lavoro che nelle relazioni personali, per chiudere con ciò che non porta benefici. Sul fronte personale potreste concedervi un piccolo rinnovamento del guardaroba, cercando però di non esagerare con le spese.

✅✅✅Leone. Avete vissuto un’estate ricca di emozioni, uscite e nuovi incontri, ma ora il passaggio alla vita quotidiana potrebbe risultare faticoso. Sarete chiamati a mettere ordine tra gli impegni, recuperare energia e affrontare con maggiore lucidità le nuove responsabilità. È previsto l’arrivo di una notizia o di una risposta importante che aspettavate da tempo, in grado di portare un po’ di serenità e motivarvi a ripartire.

La forma fisica sarà buona, ma mentalmente potreste sentirvi ancora rallentati. Fate attenzione al nervosismo, soprattutto nel fine settimana, quando l’agitazione potrebbe rendere il sonno leggero e disturbato.

✅✅✅Capricorno. La settimana potrebbe iniziare con qualche imprevisto e con situazioni poco piacevoli che rischiano di mettere alla prova la pazienza. Problemi di connessione o di gestione delle attività domestiche potrebbero causare rallentamenti, soprattutto per chi lavora da casa. Ci sarà la sensazione di dover fronteggiare tutto in una volta, ma è importante mantenere la calma e cercare soluzioni pratiche senza farsi prendere dallo sconforto. Qualcuno potrebbe chiudere una conoscenza o una frequentazione che non funziona, scegliendo di concentrarsi su se stesso.

Dopo qualche giorno di fatica, troverete un nuovo equilibrio e vi sentirete pronti per ripartire con slancio.

✅✅✅✅Cancro. Una sensazione di smarrimento e ansia potrebbe accompagnarvi durante questa settimana, rendendo difficile il ritorno ai ritmi abituali. Avrete bisogno di concedervi momenti di pausa e riflessione, dedicandovi a ciò che vi rilassa davvero. Alcuni di voi potrebbero trovarsi a supportare un familiare in una fase delicata, ricordando che il ruolo di sostegno non va mai in vacanza. Chi non è riuscito a riposare durante l’estate dovrà assolutamente trovare il tempo per farlo adesso, prima che inizino nuove sfide. Sul fronte sentimentale o professionale ci saranno piccole novità che vi aiuteranno a sentirvi più sereni.

✅✅✅✅Gemelli. La settimana segnerà l’inizio di un percorso di piccoli passi verso obiettivi più grandi. Il lavoro e le finanze richiederanno attenzione, ma non dovrete scoraggiarvi se i risultati tardano ad arrivare. Per qualcuno sarà il momento di approfondire nuove competenze, magari attraverso corsi o letture che apriranno strade interessanti per il futuro. La voglia di viaggiare sarà forte, ma chi ha impegni fissi dovrà trovare alternative più pratiche per spezzare la routine. Curare l’immagine personale, tra shopping e qualche piccolo trattamento estetico, sarà un modo per rinnovare anche l’umore.

✅✅✅✅Bilancia. L’inizio di settembre potrebbe sembrare un po’ lento e faticoso, ma sarà solo una fase di transizione prima di riprendere pieno ritmo.

La stanchezza accumulata nei mesi scorsi vi spingerà a concedervi momenti di relax e a riorganizzare meglio le priorità. In ambito economico sono previste entrate e uscite da gestire con attenzione. Alcuni piccoli contrasti familiari potrebbero emergere, ma basterà un pizzico di diplomazia per riportare l’armonia. Un incontro stimolante potrà aprire nuove prospettive, portandovi a riflettere su come dare più valore ai vostri talenti.

✅✅✅✅Vergine. Questa settimana potrebbe rivelarsi impegnativa dal punto di vista finanziario. Anche se i guadagni non mancheranno, le spese sembreranno assorbirli rapidamente, lasciandovi con la sensazione di lavorare tanto senza ottenere abbastanza. Non fatevi scoraggiare e cercate di introdurre qualche novità nella routine per non sentirvi bloccati nella solita monotonia.

Qualcuno potrebbe affrontare questioni burocratiche legate a mutui, contratti o spostamenti importanti nei prossimi mesi. Non lasciatevi sopraffare dalla nostalgia e guardate avanti con determinazione: le opportunità arriveranno.

✅✅✅✅✅Scorpione. La settimana si aprirà con la necessità di affrontare impegni importanti, come un esame, una prova professionale o un viaggio. Potreste sentirvi un po’ scarichi emotivamente, ma sarà fondamentale mantenere la calma e concedervi momenti di svago. Camminate all’aria aperta, dedicatevi alla lettura o lasciatevi coinvolgere da una nuova serie che vi appassioni. In famiglia o sul lavoro ci saranno compiti da condividere, quindi non esitate a chiedere supporto.

Alcune opinioni o scelte di chi vi sta accanto potrebbero sembrarvi discutibili, ma cercate di mantenere un atteggiamento flessibile.

✅✅✅✅✅Sagittario. Settimana frizzante e dinamica, perfetta per chi vuole dare il via a nuovi progetti o affrontare cambiamenti importanti. La determinazione sarà la vostra arma vincente, mentre l’ottimismo vi aiuterà a superare piccoli ostacoli. Chi ha famiglia potrà trascorrere momenti piacevoli organizzando attività condivise, come lo shopping per il ritorno a scuola dei più piccoli. Per i single si apriranno occasioni interessanti per conoscere nuove persone, mentre chi è già in coppia potrà rafforzare il legame. Un cambio di look potrebbe regalarvi un tocco di fiducia in più.

✅✅✅✅✅Acquario. Questa settimana segnerà l’inizio di una fase positiva, nella quale comincerete a vedere i frutti del vostro impegno. Le giornate saranno dinamiche e ricche di attività che vi terranno lontani dalla noia. Chi è in coppia potrà vivere emozioni nuove, mentre chi ha una relazione stabile da anni sentirà il bisogno di introdurre cambiamenti per ravvivare la quotidianità. Sul fronte economico persiste la sensazione di essere intrappolati in schemi troppo rigidi, ma con un po’ di ingegno riuscirete a trovare alternative. Attenzione ai capricci dei figli o di chi vi circonda, servirà pazienza.

✅✅✅✅✅✅Pesci. Per chi ha lavorato senza sosta durante l’estate, questa settimana rappresenterà l’occasione perfetta per prendersi una pausa rigenerante.

Tuttavia, dovrete fare attenzione a non lasciarvi andare troppo, altrimenti rientrare nei ritmi quotidiani sarà più complicato. In famiglia ci sono questioni che richiedono una soluzione definitiva, anche se a volte vi sembrerà di voler solo fuggire. Un amico o una persona cara saprà offrirvi ascolto e comprensione. Qualche piccolo fastidio fisico potrebbe farsi sentire, meglio valutare una visita di controllo o una dieta più equilibrata. L’amore promette momenti di serenità per chi ha una relazione stabile.