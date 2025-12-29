L'oroscopo del weekend 3 e 4 gennaio si presenta sfavorevole per il Sagittario, alle prese con 48 ore da non sottovalutare e da vivere con attenzione. Al contrario, il Pesci è il segno favorito del periodo, premiato dalle stelle con il 1° posto in classifica seguito da Leone e Vergine.

Classifica e oroscopo del 3-4 gennaio: dai segni flop a quelli top del giorno

1️⃣2️⃣ - Sagittario. Il fine settimana richiede molta attenzione, soprattutto sul fronte familiare e lavorativo. Le responsabilità pesano più del solito e chi ha una relazione stabile o dei figli sentirà maggiormente il carico delle decisioni da prendere.

Le preoccupazioni economiche tornano a farsi sentire e la sensazione di non essere pienamente soddisfatti del proprio percorso professionale potrebbe creare nervosismo. Usate queste giornate per riflettere con lucidità su un possibile cambiamento, senza però lasciarvi travolgere dallo stress. Ogni scelta va pianificata con calma, rispettando i vostri tempi e i vostri limiti.

1️⃣1️⃣ - Capricorno. Queste 48 ore si aprono con un ritmo piuttosto intenso e con la sensazione di dover recuperare ciò che è rimasto in sospeso. Un favore richiesto da un familiare potrebbe trovarvi poco disponibili, alimentando tensioni latenti. L’irritabilità sarà più evidente nei rapporti stretti, specialmente in coppia o nelle amicizie più consolidate.

Con il passare delle ore il clima tenderà a distendersi, anche se un evento imprevisto rischia di scombinare i programmi. Accogliete i cambiamenti con maggiore flessibilità, evitando reazioni impulsive.

1️⃣0️⃣ - Bilancia. Il weekend vi vede molto impegnati nella gestione della casa e della famiglia. Piccoli imprevisti richiederanno attenzione immediata e rischieranno di farvi perdere la pazienza. In amore emerge una certa difficoltà di dialogo, accompagnata da gelosie o incomprensioni non del tutto chiarite. Chi è single si sente più fragile del solito e desidera una presenza capace di dare sicurezza emotiva. Serve pazienza e fiducia, perché il periodo invita a preparare il terreno per una rinascita più serena.

9️⃣ - Acquario. Le giornate scorrono in modo diverso dal solito e vi chiedono di chiudere una questione rimasta aperta. Vi sentite più soli rispetto al passato e avvertite il bisogno di rivedere alcune dinamiche sociali. È il momento di uscire dal guscio e cercare nuovi stimoli, anche se la timidezza tende a bloccarvi. In amore c’è voglia di essere ascoltati e compresi, ma serve un passo in avanti da parte vostra. Possibili spostamenti o inviti importanti arricchiscono il fine settimana.

8️⃣ - Scorpione. Se siete single, queste ore possono rivelarsi decisive per nuovi incontri, a patto di non tirarvi indietro all’ultimo momento. Le coppie, invece, trovano il giusto spazio per fare progetti condivisi, legati a viaggi o cambiamenti di vita.

Sul lavoro permane una certa agitazione, dovuta a situazioni che non stanno andando come speravate. Il fisico risente dello stress accumulato, con fastidi legati alla tensione muscolare. Il riposo diventa fondamentale per recuperare equilibrio.

7️⃣ - Toro. Il weekend porta emozioni profonde e una maggiore consapevolezza di ciò che desiderate davvero. Vi sentite osservati e presi come punto di riferimento da chi vi circonda, motivo per cui diventa importante mantenere un atteggiamento equilibrato. In famiglia c’è un clima di apprensione, soprattutto per chi si prende cura di una persona cara. Le ore serali scorrono più lentamente, tra stanchezza e bisogno di distrazione, soprattutto per i più giovani che tenderanno a fare tardi.

6️⃣ - Gemelli. Le giornate si presentano rilassanti ma piene di stimoli inattesi. I più giovani sfruttano il tempo libero per divertirsi e socializzare, mentre per altri arrivano chiamate o incontri non programmati. La mente corre veloce e il pensiero del rientro nella routine quotidiana crea un velo di malinconia. I cuori solitari hanno buone possibilità di stringere nuove amicizie che potrebbero evolversi in qualcosa di più profondo. Prestate attenzione alle abitudini alimentari per evitare cali di energia.

5️⃣ - Ariete. Il fine settimana si rivela positivo, soprattutto per chi vive una relazione stabile. Le tensioni recenti possono essere chiarite con il dialogo, favorendo una maggiore sintonia emotiva.

Dal punto di vista fisico e mentale avvertite una netta ripresa, segnale che la fase più faticosa sta alle spalle. Dopo settimane intense, torna la voglia di rimettersi in gioco e guardare avanti con entusiasmo. Tenete gli occhi aperti perché potrebbero emergere occasioni interessanti, anche sul piano pratico.

4️⃣ - Cancro. Finalmente riuscite a rallentare e a concedervi il riposo che meritate. Il corpo e la mente chiedono una pausa e questo fine settimana si presta bene a recuperare energie. Se possibile, organizzare una breve fuga o un’attività diversa dal solito aiuta a ritrovare serenità. In amore è il momento di fare chiarezza su eventuali dubbi, senza paura di cambiare direzione. Il lavoro rimane stabile, ma le questioni più importanti attendono i prossimi giorni.

3️⃣ - Vergine. Il weekend procede in modo crescente e regala soddisfazioni soprattutto sul piano affettivo. Le relazioni si fanno più brillanti e chi è solo ha maggiori occasioni di fare incontri interessanti. Accettate gli inviti senza esitazioni. Per chi cerca nuove opportunità professionali, queste giornate sono utili per riflettere e ampliare gli orizzonti, anche oltre i confini abituali. Lo stress accumulato si fa sentire sul fisico, rendendo necessario uno stile di vita più equilibrato.

2️⃣ - Leone. Vi attendono ore piene di energia e voglia di fare. Ritrovate entusiasmo e determinazione, riprendendo in mano progetti messi in pausa. In amore la situazione migliora sensibilmente e la passione torna a farsi sentire.

Risposte attese da tempo arrivano, permettendovi di sciogliere dubbi che vi hanno accompagnato a lungo. Anche sul fronte economico si intravede una soluzione a questioni rimaste aperte. Il corpo chiede maggiore movimento, segnale da non ignorare.

1️⃣ - Pesci. Le emozioni tornano centrali e vi spingono a utilizzare il tempo libero in modo costruttivo. Alcuni scelgono di rimettere ordine, altri riprendono gradualmente il ritmo lavorativo o di studio. Il desiderio di ripartire è forte, anche se qualche momento di nostalgia emerge all’improvviso. Il fisico richiede più attenzioni, soprattutto per chi trascorre troppe ore seduto. Attività manuali e creative, come la cucina, aiutano a ritrovare benessere e concentrazione.