L'oroscopo di venerdì 15 agosto ha in serbo tante sorprese. Le previsioni astrologiche del giorno, sulla base dei transiti planetari, sono pronte a svelare cosa accadrà ai segni zodiacali. La giornata sarà piuttosto movimentata, anche se non tutti reagiranno allo stesso modo.

L'Ariete e lo Scorpione avranno tanta voglia di unirsi ai festeggiamenti. Saranno divertenti, positivi e allegri. Si lasceranno i problemi alle spalle, per immergersi in un clima travolgente. Il Cancro e i Pesci, invece, decideranno di prendersi un po' di tempo per loro stessi.

Useranno questi momenti per riposare e recuperare le energie.

Oroscopo di venerdì 15 agosto: dall'Ariete ai Pesci

Ariete: sarete l'anima della festa. Non vi tirerete indietro, ma vi unirete al divertimento. Vi piacerà interagire con gli altri e proporre nuove attività da fare.

Toro: questa giornata segnerà un nuovo inizio. Deciderete di ricominciare tutto da capo, apportando delle modifiche alla vostra routine quotidiana.

Gemelli: non potrete fare a meno di pensare ai vostri problemi sentimentali. Non riuscirete a farvi contagiare dall'entusiasmo dei parenti. Non sarà una giornata propositiva.

Cancro: vorrete solo rilassarvi e dedicarvi ai vostri hobby. Non vi importerà di festeggiare. Anzi, un po' di solitudine vi farà sentire decisamente meglio.

Leone: il vostro atteggiamento sorprenderà le persone care. Tenderete a dare meno confidenza agli altri. I recenti eventi, infatti, vi hanno lasciato con l'amaro in bocca.

Vergine: la vita di coppia non andrà affatto bene. Cercherete di mascherare i problemi di fronte agli altri, ma questa strategia non avrà molto successo.

Bilancia: la giornata di oggi sarà caratterizzata da alti e bassi. Riuscirete a trovare alcune soluzioni valide, ma su altre situazioni dovrete ancora lavorarci.

Scorpione: sarete contentissimi di unirvi ai parenti e agli amici. Il vostro carisma travolgerà tutti. Inoltre, sarete simpatici e divertenti. La vostra presenza sarà apprezzatissima.

Sagittaria: comincerete a porvi numerose domande sulla vita di coppia.

Per il momento, non riuscirete a rispondere a tutte. I dubbi, quindi, resteranno.

Capricorno: alcune persone tenderanno a essere un po' troppo insistenti. Cercherete di non ascoltarle e di stare loro alla larga. Tale comportamento vi farà innervosire.

Acquario: non riuscirete a concentrarvi. Non farete altro che ripetere le stesse cose e perdervi in un bicchiere d'acqua. La giornata vi metterà sotto pressione.

Pesci: vi ritaglierete un posticino speciale solo per voi. Riflessioni e pensieri profondi non mancheranno. Non avrete voglia di festeggiare.