L'oroscopo di mercoledì 20 agosto riserva tante sorprese. Le previsioni astrologiche mettono in luce gli aspetti lavorativi, sentimentali e sociali della giornata.

Il Cancro e i Pesci saranno caratterizzati da grande sensibilità. Si impegneranno al massimo per ascoltare le persone più care, cercando di comprenderle e offrendo consigli preziosi. Il Leone e l'Acquario, invece, sprigioneranno tutta la loro creatività. Non si fermeranno davanti al primo ostacolo, ma cercheranno soluzioni alternative con determinazione.

Oroscopo di mercoledì 20 agosto: dall'Ariete ai Pesci

Ariete: sarà il momento giusto per prendere decisioni importanti. Ragionerete a mente lucida, valutando i pro e i contro di ogni vostra mossa.

Toro: dovrete fare i conti con qualche piccolo imprevisto. L'oroscopo vi consiglia di rimboccarvi le maniche e di non arrendervi. Prima o poi arriverà il vostro momento.

Gemelli: non avrete difficoltà nei contesti sociali. Farete amicizia facilmente e riuscirete a stringere nuovi legami. Potreste anche incontrare l'amore.

Cancro: empatia e capacità di ascoltare saranno due tra i vostri pregi principali. Le persone che vi staranno accanto vi dimostreranno amore e affetto.

Leone: sarete davvero intraprendenti.

Sfrutterete ogni occasione per dimostrare il vostro valore. Il coraggio non vi mancherà di certo, così come la creatività e la voglia di fare.

Vergine: riuscirete a distinguervi facilmente dalla massa. Sul posto di lavoro, svolgerete tutto al meglio, dando poco spazio ai pettegolezzi e concentrandovi sulle vostre mansioni.

Bilancia: tenderete ad abbattervi di fronte alle difficoltà. Per il momento, non avrete alcuna intenzione di abbandonare la vostra zona di sicurezza. Preferirete aspettare.

Scorpione: questa giornata sarà caratterizzata da alti e bassi. In alcuni momenti vi sentirete imbattibili, in altri, al contrario, faticherete ad adattarvi alle circostanze.

Sagittario: vorrete restare un po' da soli.

Avrete bisogno di riflettere e di concentrarvi su ciò che vi sta davvero a cuore. Il resto potrà aspettare.

Capricorno: la vita di coppia sarà abbastanza tormentata. Non vi sentirete a vostro agio in compagnia del partner a causa delle numerose discussioni. Fare un passo indietro non sarà sbagliato.

Acquario: sarete fantasiosi e creativi. Avrete sempre qualche risorsa da sfruttare, anche nei momenti di maggiore difficoltà. Non sarete disposti ad arrendervi.

Pesci: sarete molto comprensivi verso il prossimo. Cercherete di mettervi nei suoi panni e di non giudicarlo. Questo sarà un punto a vostro favore.