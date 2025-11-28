Il mese di novembre sta quasi per finire e, ancora una volta, le stelle avranno un impatto fondamentale sulla vita quotidiana dei segni zodiacali. L'oroscopo di sabato 29 novembre avrà in serbo tantissime sorprese. Lavoro, emozioni e sentimenti andranno incontro a cambiamenti repentini e inaspettati.

Il Cancro e la Bilancia dovranno affrontare alcuni momenti difficili. Cercheranno di stringere i denti, ma la situazione sarà complessa. L'Ariete e il Capricorno, invece, potranno contare sulla loro autostima.

Oroscopo di sabato 29 novembre: dall'Ariete ai Pesci

Ariete: cercherete di interagire con persone nuove. Non tutte, però, si dimostreranno interessate. L'oroscopo vi consiglia di non rinunciare alla vostra positività. Ci saranno altre occasioni.

Toro: vi piacerà stare al centro dell'attenzione. Vorrete essere notati e i complimenti vi faranno stare bene. Potreste provare un pizzico di invidia verso alcune persone.

Gemelli: non avrete modo di confrontarvi con gli altri. Questo potrebbe mettervi un po’ in difficoltà e farvi dubitare di voi stessi. L'oroscopo del giorno, tuttavia, vi consiglia di continuare a seguire la vostra strada.

Cancro: sarete stanchi di dover continuare a sopportare alcune situazioni.

Deciderete di dare una svolta alla vostra vita. Vi servirà determinazione, impegno e tanto coraggio.

Leone: sul posto di lavoro potreste vivere qualche momento di tensione. Avrete l'impressione di non riuscire a raggiungere gli obiettivi desiderati. Vi sentirete messi da parte e questo vi ferirà.

Vergine: avrete un confronto sentito con le persone care. Farete fatica a sostenere alcune conversazioni, ma alla fine vi sentirete molto meglio. Sarete pronti a lasciarvi alle spalle alcuni problemi.

Bilancia: la relazione con il partner andrà incontro a una battuta d'arresto. Avrete la sensazione di non poter fare niente per cambiare le cose. Questo, però, non sarà il momento di gettare la spugna.

Scorpione: tenderete a rimproverare il partner molto spesso. Alcune sue affermazioni vi lasceranno con l'amaro in bocca, ma attenzione a non peggiorare la situazione.

Sagittario: tenderete a tornare sempre sugli stessi argomenti. Non riuscirete proprio a distogliere l'attenzione. Questo potrebbe rendervi poco concentrati e motivati.

Capricorno: avrete un'autostima incrollabile. Riuscirete a raggiungere i traguardi desiderati e non metterete in dubbio le vostre capacità. Tutto questo si noterà anche dall'esterno.

Acquario: tenderete a trascurarvi un po'. Dovrete dedicarvi un po’ di più al vostro benessere, ritagliando momenti di riposo e relax. Le altre cose potranno passare in secondo piano.

Pesci: sarete stanchi di dover sempre dare spiegazioni al prossimo. Deciderete di concentrarvi su voi stessi e di mettere al primo posto il vostro benessere. Comincerete subito a sentirvi meglio.