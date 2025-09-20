Il 23 settembre segna l’ingresso del Sole in Bilancia, un momento che invita ogni segno a cercare equilibrio e armonia, trovando spunti per riflettere, rinnovarsi e crescere. In particolare, secondo l'oroscopo, proprio per il segno della Bilancia inizia un nuovo ciclo fatto di armonia, incontri e possibilità.

La prima sestina zodiacale

♈ Ariete (21 marzo – 19 aprile)

L’Ariete si muove con il solito slancio, ma l’energia la spinge a rallentare. Il suo coraggio non consiste nella corsa, bensì nella capacità di attendere. Le situazioni personali e professionali chiedono pazienza, e il suo intuito lo guida verso scelte più lucide.

♉ Toro (20 aprile – 20 maggio)

Il Toro cerca stabilità nei gesti concreti e nella routine che lo rassicura. La sua costanza diventa la sua forza, permettendogli di consolidare progetti e rafforzare relazioni. Piccole conferme alimentano la fiducia e gli aprono la strada verso nuove sicurezze.

♊ Gemelli (21 maggio – 20 giugno)

I Gemelli avvertono il potere della comunicazione. Una parola chiara scioglie tensioni, mentre nuove conversazioni stimolano la mente. La loro vivacità trova direzione quando cuore e pensiero si allineano, portandoli a scelte più autentiche.

♋ Cancro (21 giugno – 22 luglio)

Il Cancro si lascia guidare dall’intuito, che si fa più intenso e lo rende attento ai bisogni di chi lo circonda.

La sua sensibilità diventa una risorsa preziosa per coltivare affetti, proteggere legami e lasciarsi alle spalle vecchie insicurezze.

♌ Leone (23 luglio – 22 agosto)

Il Leone continua a brillare, ma sceglie di farlo in maniera più intima. Dedica energia a chi ama e trova forza nei rapporti sinceri. La sua generosità diventa la sua vera luce, più forte dell’apparenza e dell’orgoglio.

♍ Vergine (23 agosto – 22 settembre)

La Vergine raccoglie i frutti del lavoro svolto con costanza. Ogni piccolo traguardo si unisce a un quadro più grande, confermandole che la dedizione porta risultati. La sua mente analitica la aiuta a ridefinire obiettivi e priorità.

La seconda metà dello zodiaco

♎ Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

La Bilancia accoglie il Sole nel proprio segno e percepisce un vento di rinnovamento.

Inizia un nuovo ciclo fatto di armonia, incontri e possibilità. La sua energia si apre a collaborazioni e a scelte che la avvicinano al vero equilibrio interiore.

♏ Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Lo Scorpione osserva con profondità e scorge ciò che agli altri sfugge. Le rivelazioni emergono attraverso dettagli e intuizioni che lo spingono a cambiare prospettiva. La sua forza è nel trasformare il nascosto in consapevolezza.

♐ Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Il Sagittario avverte il richiamo dell’avventura. La sua natura lo porta a guardare oltre i limiti, esplorando nuove idee e orizzonti. La sua energia trova vigore nella possibilità di trasformare un’intuizione in progetto.

♑ Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

Il Capricorno affronta la giornata con concretezza.

La sua determinazione viene premiata da risultati tangibili e da una maggiore stabilità. La disciplina lo sostiene nel pianificare passi futuri e nel consolidare ciò che ha costruito.

♒ Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

L’Acquario accoglie l’imprevisto con apertura mentale. Gli incontri e le novità diventano occasioni di crescita e di ispirazione. La sua originalità lo guida verso soluzioni diverse dal solito e verso nuove prospettive.

♓ Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

I Pesci vivono emozioni intense che si trasformano in creatività e intuizioni profonde. La loro sensibilità li rende capaci di cogliere sfumature invisibili agli altri, aprendo il cuore a una connessione autentica con ciò che li circonda.