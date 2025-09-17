Secondo l’oroscopo del weekend 20-21 settembre 2025, il Toro può rilassarsi completamente, la Vergine è in imbarazzo e il Sagittario può dirsi soddisfatto.

Di seguito l’approfondimento segno per segno.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: nei confronti del partner, i sentimenti sono forti e intensi. I single sono molto più fantasiosi del solito. Una prova sul lavoro va affrontata con maturità.

Toro: i cuori solitari possono rilassarsi. Chi fa parte di una coppia ha un senso di armonia e sicurezza da condividere con la dolce metà. Nel fine settimana può farsi sentire un po’ di stanchezza di stagione.

Gemelli: nel weekend potrebbero esserci discussioni legate ai figli. Attenzione a non sprecare inutilmente le energie. L'attenzione può concentrarsi sul lavoro.

Cancro: un progetto da realizzare con il partner è particolarmente interessante. I creativi possono ottenere molte più soddisfazioni del previsto. Il corpo è sano e la mente molto spensierata.

Leone: sulla sfera sentimentale, l'atmosfera può surriscaldarsi velocemente. Chi è solo da tempo ha qualche tensione con la famiglia. Il campo professionale può proseguire lentamente.

Vergine: il rapporto con la persona amata è davvero splendido. I single possono vivere dei momenti piuttosto imbarazzanti. Chi lavora nel commercio può affrontare un periodo complicato.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: sul piano sentimentale il fine settimana appare complesso. I cuori solitari hanno bisogno di prove concrete. Il benessere e la bellezza non mancano mai.

Scorpione: un weekend intrigante può essere affrontato insieme a una persona conosciuta di recente. Chi fa parte di una coppia ha una bella complicità con il partner. Dall'ambito lavorativo possono arrivare degli ottimi consigli.

Sagittario: chi ha una relazione è molto più trasparente nei confronti della persona amata. Chi è solo da tempo non deve esagerare e fare preoccupare la famiglia. Per chi lavora nella creatività è veramente un momento soddisfacente.

Capricorno: i cuori solitari potrebbero sentirsi insoddisfatti.

Questo è il momento più adatto per condividere interessi e passioni con il partner. La salute è perfetta e l'umore particolarmente allegro.

Acquario: chi cerca l'amore è assorbito da alcune questioni. Nel fine settimana, la curiosità è davvero molto forte. Sul fronte lavorativo sono in arrivo delle buone notizie.

Pesci: chi ha una relazione di vecchia data può sentirsi insoddisfatto della dolce metà. Chi è solo da tempo è pronto a sorridere in ogni occasione. Un po’ di stanchezza potrebbe appesantire il weekend.