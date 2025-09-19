Nella settimana dal 22 al 28 settembre 2025, secondo l'oroscopo, ogni segno zodiacale affronta dei giorni di energia, intuizione e opportunità diverse. I pianeti influenzano le scelte, le emozioni e le relazioni, offrendo momenti di riflessione, crescita personale e occasioni da non perdere. In particolare l’energia dell’Ariete è alta, mentre il Cancro è più sensibile.

Le previsioni astrologiche della settimana 22-28 settembre per tutti i simboli

♈ Ariete (21 marzo – 19 aprile)

L’energia dell’Ariete è alta: Marte lo sostiene, spingendolo a prendere iniziative.

Sul lavoro potrebbe ricevere riconoscimenti inattesi. In amore, è meglio evitare impeti impulsivi, ascoltando prima e reagendo dopo. Meditazione o respiro profondo aiuteranno a canalizzare l’energia.

Le previsioni astrologiche fino al 28 settembre per tutti i segni

♉ Toro (20 aprile – 20 maggio)

Venere porta dolcezza: i rapporti familiari e affettivi si rafforzano. Sul fronte finanziario, prudenza con spese improvvise. Un progetto creativo potrebbe sorprendere. Camminate all’aria aperta aiutano a ridurre lo stress.

♊ Gemelli (21 maggio – 20 giugno)

Mercurio stimola la comunicazione: è il momento ideale per parlare chiaro, risolvere malintesi o proporre nuove idee. La settimana promette dinamismo, ma occorre evitare di disperdere energie.

Organizzare le priorità aiuta a mantenere chiarezza.

♋ Cancro (21 giugno – 22 luglio)

Venere e Luna rendono il Cancro più sensibile: emozioni intense in positivo e in negativo. In amore, piccoli gesti faranno la differenza. Sul lavoro, meglio evitare confronti diretti. Scrivere un diario chiarisce i sentimenti.

♌ Leone (23 luglio – 22 agosto)

Sole e Marte danno coraggio: nuove sfide sul lavoro saranno stimolanti. In amore, passione intensa ma possibili tensioni. Mantenere equilibrio tra ambizione e ascolto degli altri è utile.

♍ Vergine (23 agosto – 22 settembre)

Mercurio favorisce concentrazione e pianificazione. È una settimana ideale per organizzare progetti e mettere ordine. In amore, apertura e sincerità rafforzano i legami.

Curare sonno e alimentazione aiuta a mantenere energia.

♎ Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Settimana di equilibrio: la Luna stimola riflessione e armonia. Momenti positivi in amicizia e relazioni sociali. Decisioni affrettate nel lavoro vanno evitate. Coltivare passioni artistiche o culturali porta soddisfazione.

♏ Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Energia intensa e desiderio di cambiamento. Sul lavoro, possibili opportunità di crescita. In amore, attrazione e passione possono sorprendere. Canalizzare intensità in attività fisiche o creative è vantaggioso.

♐ Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Giove favorisce ottimismo e viaggi. Nuove conoscenze arricchiscono il bagaglio personale. Sul fronte finanziario, prudenza: meglio evitare impulsi.

Pianificare momenti di relax riduce lo stress.

♑ Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

Saturno invita a concentrazione e disciplina. Perseveranza porta risultati concreti sul lavoro. In amore, piccoli gesti quotidiani contano più di grandi parole. Mantenere equilibrio tra dovere e piacere è fondamentale.

♒ Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

Settimana creativa: idee originali e progetti innovativi possono emergere. Attenzione alle relazioni personali: chiarire fraintendimenti subito. Spazio a svago e relax mantiene la mente fresca.

♓ Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

Luna e Nettuno stimolano intuizione e empatia. Ottimo momento per attività artistiche e spirituali. In amore, ascoltare i sentimenti senza giudizio è importante. Proteggere l’energia e passare tempo nella natura ricarica.