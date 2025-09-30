L'oroscopo di mercoledì 1° ottobre 2025 rivela grandi novità e cambiamenti. Il Leone grazie alla Luna in ottimo aspetto avrà un feeling speciale con il proprio partner. Lo Scorpione attraverserà un periodo di grande difficoltà, mentre i Gemelli torneranno a guardare al futuro con grande ottimismo.

Previsioni zodiacali di mercoledì 1° ottobre da Ariete a Pesci

Ariete - In ambito lavorativo vi saprete mettere in gioco con audacia. Con i colleghi riuscirete ad instaurare un feeling speciale. Riguardo l'aspetto sentimentale non sono invece previste novità.

Nel complesso giornata positiva. Voto: 8,5.

Toro - L'oroscopo vi riserva dei cambiamenti molto interessanti, soprattutto in amore. Con l'anima gemella avrete tempo di trascorrere del tempo in un luogo particolarmente romantico. Nel lavoro prenderete decisioni importanti che potrebbero dare una svolta alla vostra carriera. Voto: 9,5.

Gemelli - Guarderete al futuro con ottimismo. In ambito sentimentale, complice la Luna in ottimo aspetto, tornerete ad essere passionali e romantici. Il lavoro vi porterà via un bel po' di energie ma allo stesso tempo vi regalerà immense soddisfazioni. Voto: 9,5.

Cancro - Tenderete ad essere meno ambiziosi del solito complice Mercurio in aspetto dissonante. Con i colleghi potrebbero nascere delle discussioni.

Con il partner sarete meno romantici del solito. Voto: 5.

Leone - Vi sentirete invincibili grazie a Saturno in congiunzione. Porterete a termine ogni obiettivo con determinazione e caparbietà. In ambito sentimentale l'intesa con il partner sarà davvero ottima. Voto: 10.

Vergine - Riuscirete ad ottenere sempre di più in ambito lavorativo. Tutti gli sforzi fatti in passato vi ripagheranno a pieno. I single del segno potrebbero fare nuovi incontri. Voto: 7,5.

Bilancia - A causa dei tanti impegni lavorativi accuserete un po' di stanchezza. Nel lavoro dovrete cercare di gestire al meglio le energie, rimandate a domani progetti troppo impegnativi: 6,5.

Scorpione - Vi chiuderete in voi stessi e questo non farà altro che destabilizzarvi.

Una chiacchierata con il partner potrebbe esservi di aiuto per esternare il vostro malessere interiore. Voto: 5.

Sagittario - Ogni scelta che prenderete vi porterà a dei benefici, sia in ambito professionale che sentimentale. Gli astri vi supportano e voi saprete approfittarne nel migliore dei modi. Voto: 10.

Capricorno - Marte vi porterà tanta positività, e con essa novità e occasioni interessanti. In ambito sentimentale riuscirete ad esternare al meglio le vostre emozioni al partner. Ottimi risultati in arrivo anche sul fronte professionale. Voto: 8,5.

Acquario - In ambito lavorativo faticherete a farvi notare. La competitività con i colleghi vi destabilizzerà. In ambito sentimentale l'intesa con la persona amata potrebbe venire a mancare.

Voto: 6.

Pesci - Sono previsti importanti cambiamenti. In questa fase non siate impulsivi, riflettete prima di agire. Nel complesso la giornata per voi nativi del segno si preannuncia positiva. Voto: 7.