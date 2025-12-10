L'oroscopo dell'11 dicembre 2025 riserva non pochi cambiamenti al Sagittario che dovrà valutare attentamente ogni decisione da prendere. Urano spingerà il Toro ad essere maggiormente aperto al dialogo, soprattutto in coppia. La Vergine dovrà invece fare i conti con la stanchezza.

L'oroscopo di giovedì 11 dicembre: previsioni zodiacali da Ariete a Pesci

Ariete - Vi metterete in gioco in ogni comparto con ottimismo. In coppia tornerete ad essere passionali e premurosi con l'anima gemella. I single avranno modo di fare nuovi incontri piacevoli. Voto: 9.

Toro - Urano vi spingerà ad essere aperti al dialogo, soprattutto in ambito sentimentale. In campo professionale le soddisfazioni non tarderanno ad arrivare. Nel complesso giornata positiva. Voto: 8,5.

Gemelli - Metterete al primo posto la carriera lavorativa. Il partner potrebbe richiamare la vostra attenzione con un gesto romantico. La fortuna sarà dalla vostra parte. Voto: 7,5.

Cancro - Degli imprevisti giornalieri potrebbero mettervi a dura prova. In questo momento occorre mantenere massima concentrazione. Con i colleghi di lavoro potrebbero nascere alcune incomprensioni. Voto: 6.

Leone - Sarete più riflessivi del solito. Contenere fino a dieci prima di prendere decisioni importanti. In coppia tornerete ad essere affettuosi, con il partner l'intesa sarà davvero ottima.

Voto: 8.

Vergine - Vi sentirete stanchi e privi di energia. Una giornata all'insegna del relax sarà opportuna per tornare al top della forma. Non sono previste novità. Voto: 5,5.

Bilancia - In ambito sentimentale sarete supportati dalla Luna. Il feeling con il partner sarà ottimo. In campo professionale avrete energia da vendere. Bene in ogni comparto. Voto: 7.

Scorpione - Nel lavoro sarete determinati e ambiziosi. In coppia vi lascerete trasportare dalle emozioni. I single potrebbero finalmente trovare l'amore. Voto: 9.

Sagittario - Cambiamenti in vista. Sarete chiamati a dover prendere decisioni importanti soprattutto in campo professionale. In questa fase occorre essere lucidi Voto: 6.

Capricorno - In campo professionale sarete meno brillanti del solito.

Avvertirete il bisogno di staccare la spina dalla solita routine. Poche novità sul fronte sentimentale. Voto: 5.

Acquario - Sarete affettuosi e romantici nei confronti dell'anima gemella. Porterete a termine gli impegni lavorativi con disinvoltura. Bene in ogni ambito. Voto: 9.

Pesci - Vi lascerete guidare dall'intuito e dalle emozioni. In ambito sentimentale avrete modo di valutare nuovi progetti da poter realizzare con il partner. Il campo professionale sarete ottimisti e determinati. Voto: 8,5.