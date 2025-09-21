L'oroscopo di lunedì 22 settembre è pronto a valutare il primo giorno della nuova settimana. La giornata si aprirà con scenari contrastanti: per i Leone ci sarà un inizio settimana folgorante, capace di restituire fiducia e visibilità, con una posizione al vertice della classifica. A metà percorso incontriamo i Capricorno, che vivranno ore produttive, piene di determinazione e progettualità concreta, una spinta ideale per dare solidità ai propri obiettivi. Più complesso invece il quadro dei Gemelli, che faticheranno a trovare il giusto equilibrio e rischieranno di sentirsi disorientati: per loro sarà necessario dosare energie e aspettative.

Previsioni astrali del 22 settembre: il Sagittario spunta un buon 'otto' in pagella

12° posto — Gemelli. Lunedì si aprirà con un senso di disordine interiore che porterà a dubitare delle scelte fatte negli ultimi tempi. Chi appartiene a questa costellazione avvertirà la necessità di rallentare, anche se le circostanze esterne non sembreranno agevolare il riposo. In campo affettivo, la comunicazione rischierà di diventare confusa, con parole dette a metà o interpretate male. Sarà utile sospendere giudizi e rinviare chiarimenti a momenti più distesi. In ambito lavorativo, alcuni colleghi potrebbero mostrarsi poco disponibili, alimentando piccole tensioni. Meglio evitare contrasti diretti e limitarsi a osservare.

La parte migliore della giornata arriverà in serata, quando il bisogno di silenzio o un’attività semplice restituirà calma. Un film o la lettura di qualche pagina saranno perfetti per riequilibrare l’umore. Pagella: 5.

11° posto — Toro. Per i nativi del segno si prospetta un inizio settimana piuttosto faticoso: incombenze lasciate in sospeso riaffioreranno tutte insieme, creando la sensazione di non avere il controllo delle cose. L’aspetto sentimentale richiederà pazienza, perché chi vi è accanto potrebbe sentirsi trascurato o poco ascoltato. Non sarà necessario fare gesti eclatanti, ma dimostrare con semplicità la propria presenza. Dal punto di vista professionale, le richieste saranno più impegnative del previsto e servirà determinazione per evitare ritardi.

Meglio rimandare decisioni economiche o accordi poco chiari. Nel tardo pomeriggio, il corpo darà segnali di stanchezza: meglio concedersi pause brevi ma rigeneranti. La notte sarà più serena se trascorsa con persone fidate o dedicandosi a un’attività rilassante. Pagella: 6.

10° posto — Pesci. La giornata non partirà con la spinta desiderata: un velo di malinconia potrebbe condizionare l’umore e rendere difficile affrontare gli impegni. Nei rapporti affettivi, alcuni ricordi o vecchie discussioni rischieranno di riaffiorare, e sarà importante non lasciarsi trascinare in polemiche sterili. Chi vive una relazione dovrà mostrare disponibilità ad ascoltare, mentre i single potrebbero sentirsi poco motivati a esporsi.

Sul piano professionale, le energie non basteranno per sostenere ritmi troppo intensi: meglio concentrarsi sulle mansioni principali e rimandare il resto. Qualche tensione familiare sarà risolta con calma, evitando di insistere su dettagli irrilevanti. Verso sera, una passeggiata o un momento di meditazione offriranno la possibilità di ritrovare equilibrio e leggerezza. Pagella: 6.

9° posto — Vergine. In questo lunedì gli imprevisti avranno un ruolo centrale: appuntamenti che saltano, piccole incomprensioni o cambiamenti improvvisi potrebbero generare nervosismo. Dal punto di vista sentimentale, non sarà la giornata adatta per affrontare discorsi delicati; molto meglio privilegiare la comprensione reciproca e concedersi gesti semplici.

Nel lavoro, alcune pratiche richiederanno più tempo del previsto e servirà flessibilità per riorganizzare la scaletta delle priorità. Anche la gestione delle risorse economiche necessiterà prudenza, evitando spese non programmate. La parte positiva emergerà nel tardo pomeriggio, quando la capacità di osservazione tipica del segno aiuterà a trarre insegnamenti utili da quanto accaduto. Una serata rilassata, fatta di calma e intimità, contribuirà a ristabilire il buonumore. Pagella: 6.

8° posto — Scorpione. Le ore iniziali della giornata potrebbero essere caratterizzate da una certa tensione, generata soprattutto da questioni familiari o pratiche non ancora risolte. In campo affettivo, la sensibilità aumenterà e rischierà di rendere più pungenti le parole dette sotto impulso: sarà fondamentale contare fino a dieci prima di parlare.

A livello lavorativo, una notizia inattesa modificherà i piani e costringerà a trovare nuove soluzioni. Nonostante il nervosismo, sarà possibile trasformare le difficoltà in opportunità se verrà mantenuto sangue freddo. La sera restituirà momenti più dolci, grazie a una chiacchierata sincera o a un messaggio inatteso che porterà conforto. Concedersi un’attività rilassante come ascoltare musica o cucinare potrà aiutare a sciogliere la tensione accumulata. Pagella: 6.

7° posto — Acquario. I nativi di questa costellazione inizieranno la settimana con una discreta solidità, ma non mancheranno piccole sfide. In amore, chi è in coppia sentirà il bisogno di chiarire alcune divergenze, mentre chi è solo preferirà mantenere un certo distacco, in attesa di situazioni più convincenti.

Sul piano professionale, i progetti richiederanno metodo e precisione: non sarà possibile improvvisare, ma la costanza darà risultati. Alcuni colleghi potrebbero mostrarsi competitivi, e sarà meglio mantenere la calma senza alimentare conflitti. In famiglia, piccoli malintesi saranno risolti con gesti semplici, senza lunghe discussioni. La parte migliore arriverà in serata, quando sarà possibile dedicarsi a un’attività distensiva che ricaricherà le batterie. Un buon equilibrio tra dovere e piacere caratterizzerà l’intera giornata. Pagella: 7.

6° posto — Cancro. La giornata inizierà con una discreta serenità, anche se alcune responsabilità familiari potrebbero richiedere un’attenzione maggiore.

In ambito sentimentale sarà utile dare spazio alla sensibilità, evitando però di lasciarsi sopraffare dalle emozioni altrui. Chi vive una relazione stabile avrà occasione di rafforzare il legame con piccoli gesti quotidiani, mentre i single potrebbero ricevere un invito inaspettato. Nel lavoro si intravedono progressi, ma sarà necessario mantenere la concentrazione su dettagli pratici che rischiano di sfuggire. Qualche rallentamento burocratico non andrà vissuto come un ostacolo, bensì come un invito alla pazienza. La parte conclusiva della giornata porterà maggiore leggerezza, soprattutto se trascorsa con persone fidate. Concedersi un momento di relax davanti a un film o a un buon piatto sarà un modo semplice per chiudere in armonia.

Pagella: 7.

5° posto — Bilancia. Lunedì porterà un’atmosfera vivace, con situazioni che stimoleranno curiosità e voglia di confronto. Nei rapporti affettivi emergerà la necessità di parlare apertamente: un dialogo sincero sarà in grado di sciogliere malintesi e riaccendere la complicità. I cuori solitari, invece, si accorgeranno di attrarre nuove attenzioni, anche se sarà opportuno non lasciarsi trascinare subito dall’entusiasmo. Dal punto di vista professionale, una proposta inattesa potrebbe arricchire le prospettive: non sarà ancora il momento di decidere, ma di raccogliere informazioni utili. Le ore serali saranno particolarmente adatte a incontri leggeri e momenti di socialità, capaci di alleggerire la mente.

Un equilibrio tra responsabilità e piaceri personali caratterizzerà la giornata, regalando soddisfazioni senza eccessi. Pagella: 7.

4° posto — Sagittario. Un’energia nuova accompagnerà questo lunedì, alimentando il desiderio di muoversi, cambiare e creare. In campo affettivo, chi vive una relazione stabile potrà sperimentare un’intesa più forte, favorita da un approccio spontaneo e privo di calcoli. I single avranno l’occasione di fare incontri vivaci, magari in contesti legati a viaggi, studio o attività ricreative. Sul piano lavorativo, l’iniziativa personale sarà premiata: sarà utile avanzare idee, senza però pretendere che trovino immediata applicazione. Le finanze richiederanno prudenza, ma le prospettive a lungo termine si preannunciano interessanti.

La sera porterà soddisfazioni inattese, soprattutto se dedicata a persone capaci di condividere entusiasmo. Una giornata dinamica, che lascerà la sensazione di avere aperto nuove possibilità. Pagella: 8.

3° posto — Ariete. Questo inizio settimana offrirà una spinta decisa, con un atteggiamento intraprendente che faciliterà molte situazioni. Nei rapporti sentimentali, la passione avrà spazio: chi vive una storia sentirà crescere la complicità, mentre i single si mostreranno più audaci e pronti a nuove conoscenze. Nel lavoro, la determinazione sarà un punto di forza, anche se sarà necessario non oltrepassare i limiti imposti da superiori o collaboratori. Una notizia positiva potrebbe arrivare nel pomeriggio, legata a un progetto che sembrava fermo da tempo.

La serata sarà animata da un desiderio di movimento, perfetta per attività sportive o per vivere un incontro stimolante. Una giornata che trasmetterà fiducia e voglia di costruire, regalando belle prospettive. Pagella: 8.

2° posto — Capricorno. Le ore di questo lunedì restituiranno sicurezza e determinazione, qualità che permetteranno di gestire al meglio impegni e relazioni. Sul fronte affettivo, il desiderio di stabilità porterà a gesti concreti, capaci di rassicurare il partner e rafforzare l’intesa. Chi non ha legami ufficiali potrebbe avvicinarsi a una persona che trasmette fiducia e senso di solidità. In ambito professionale, la capacità organizzativa sarà evidente e potrà generare apprezzamenti da parte di colleghi e superiori.

Non mancheranno spunti per pianificare investimenti o per definire scelte a lungo termine. La parte conclusiva della giornata regalerà momenti rilassanti e la consapevolezza di avere portato avanti obiettivi concreti senza affanno. Pagella: 9.

1° posto — Leone. L’inizio settimana si aprirà con una luminosità speciale: la fiducia nelle proprie capacità sarà contagiosa e attirerà consensi. Nei rapporti di coppia, il calore emotivo rafforzerà la vicinanza, trasformando anche i piccoli contrasti in occasioni di crescita. Chi è single vivrà un magnetismo particolare, in grado di favorire incontri intensi e memorabili. Sul piano professionale, l’energia sarà altissima: idee brillanti e iniziative coraggiose riceveranno attenzione e potrebbero spalancare porte inaspettate. Anche nelle questioni economiche emergeranno segnali di stabilità e miglioramento. La sera sarà perfetta per celebrare un successo o per concedersi momenti di autentico piacere, circondati da chi sa valorizzare la vostra presenza. Una giornata che lascerà un segno positivo, proiettando entusiasmo verso il futuro. Pagella: 10.

Marte in astrologia: miti, leggende e verità

Il pianeta Marte ha sempre esercitato un fascino particolare, intrecciando scienza, astrologia e immaginario collettivo. Nell’antichità era identificato con il dio della guerra, simbolo di forza, coraggio e istinto primordiale. I romani lo veneravano come protettore delle battaglie, mentre i greci lo conoscevano come Ares, figura ambivalente, temuta e rispettata.

In astrologia, Marte rappresenta l’energia vitale, la passione e la capacità di affermare se stessi, qualità che possono tradursi in determinazione costruttiva oppure in conflitto, se mal gestite. Intorno a questo pianeta ruotano leggende di fuoco e sangue, ma anche di rinascita e di conquista personale.

Oggi, pur separando le verità scientifiche dai simboli astrologici, rimane chiaro che Marte continua a evocare un legame con l’azione e con l’impulso a trasformare desideri in realtà. La sua posizione nei temi natali viene letta come bussola per comprendere il modo in cui ognuno affronta le sfide e difende ciò che ama.