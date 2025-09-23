L'oroscopo del 24 settembre 2025 assegna voto otto e mezzo al Sagittario che apparirà più ambizioso e allo Scorpione che sarà determinato, mentre arriva un sette e mezzo all'Acquario che sarà ispirato a cambiare ciò che non funziona nella sua vita.

Segni di Fuoco (Ariete, Leone, Sagittario)

Ariete – 8. Siete spinti a trasformare le situazioni che vi bloccano da tempo. Il trigono tra Sole e Plutone vi dona energia e determinazione per affrontare sfide complesse. Potreste sentire un rinnovato senso di controllo sulle vostre scelte, e le vostre intuizioni sono particolarmente acute.

Leone – 7,5. L’influenza di Plutone vi invita a guardare in profondità alcune dinamiche personali o relazionali. È un buon momento per fare pulizia mentale e lasciare andare ciò che non serve più. Vi sentite più motivati a rafforzare la vostra posizione nella vita quotidiana.

Sagittario – 8,5. Le vostre ambizioni prendono forma grazie al trigono favorevole. Avete chiarezza su ciò che desiderate ottenere e sapete come procedere per realizzarlo. Le decisioni importanti sono facilitate da una prospettiva lungimirante e da un’energia focalizzata.

Segni di Terra (Toro, Vergine, Capricorno)

Toro – 7,5. Siete in grado di trovare soluzioni pratiche anche alle situazioni più complesse. Riuscirete a bilanciare la realtà con i vostri desideri più profondi, creando opportunità concrete per migliorare i vostri progetti.

Vergine – 8. La giornata favorisce la riorganizzazione e la pianificazione. Avete una maggiore capacità di analizzare dettagli e prospettive, così da intervenire con precisione laddove necessario. Plutone vi spinge verso trasformazioni costruttive.

Capricorno – 7,5. Vi sentite più sicuri e in controllo delle vostre scelte. Il trigono vi dona capacità strategica e lungimiranza, utile per affrontare situazioni che richiedono pazienza e determinazione.

Segni d’Aria (Gemelli, Bilancia, Acquario)

Gemelli – 8. Le vostre idee prendono nuova forma e i progetti più ambiziosi possono cominciare a concretizzarsi. Plutone vi aiuta a liberare creatività e intuizione, rendendo più semplici le scelte importanti.

Bilancia – 8,5. Siete in pieno allineamento con le energie del Sole nel vostro segno. Potrete contare su forza e determinazione: è il momento di consolidare posizioni e fare passi avanti nei progetti che contano davvero.

Acquario – 7,5. Vi sentite ispirati a cambiare ciò che non funziona nella vostra vita. La giornata favorisce rinnovamenti e nuovi approcci, soprattutto nelle relazioni e nelle attività che richiedono creatività e originalità.

Segni d’Acqua (Cancro, Scorpione, Pesci)

Cancro – 7,5. Le emozioni sono intense e le vostre intuizioni vi guidano in modo più chiaro. È una buona giornata per riflettere sulle priorità e chiarire ciò che davvero volete nella vita personale.

Scorpione – 8,5.

Vi sentirete particolarmente potenti e determinati. Potete affrontare situazioni complesse con sicurezza, trasformando ostacoli in opportunità e rafforzando la vostra posizione.

Pesci – 7,5. Avete la possibilità di vedere le cose da una prospettiva più ampia. Le intuizioni sono importanti: seguite i vostri sentimenti e ascoltate la voce interiore quando prendete decisioni importanti.