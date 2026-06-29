L'oroscopo del 30 giugno 2026 con influenze della Luna piena in Capricorno consiglia ai Pesci di chiudere con le amicizie superficiali, mentre al Cancro di mettere confini invalicabili e all' di smettere di cercare approvazione da chi nonè in grado di darla.

Svolte del 30/6 segno per segno

Ariete: Saturno e Nettuno nel vostro segno vi rendono inquieti e nervosi. Il "basta" di questa Luna riguarda le vostre aspettative verso chi amate: smettete di cercare approvazione in persone che non sono in grado di darvela. Il debito karmico è saldato, ora tocca a voi camminare da soli.

Toro: la Luna Piena illumina le vostre certezze materiali. È il momento di chiudere un accordo economico, un investimento o una collaborazione che vi drena più energia di quanta ne generi. Il vostro tempo è prezioso: smettete di regalarlo.

Gemelli: il caos mentale che vi portate dietro va fermato. Avete passato troppe settimane a rimuginare su conversazioni inconcludenti. Il 30 giugno segna la fine di un dialogo che vi sta logorando. Chiudete il discorso, chiudete il capitolo.

Cancro: è la vostra Luna opposta, la più carica di emozioni. La svolta riguarda le relazioni personali: se un rapporto non rispetta i vostri bisogni emotivi più profondi, il 30 giugno è il giorno per mettere confini invalicabili.

Non giustificatevi più.

Leone: la Luna Piena vi chiede rigore estremo nella routine. Smettete di sprecare il vostro enorme talento in progetti lavorativi che non portano frutti. Il successo richiede selettività: sacrificate la quantità per la qualità.

Vergine: questa Luna vi regala il coraggio di chiudere definitivamente un capitolo creativo o affettivo che è diventato una prigione dorata. Avete paura di cambiare? Non temete, ciò che lascerete è solo un'illusione che vi impediva di vedere la realtà.

Bilancia: i conflitti familiari o domestici vanno risolti una volta per tutte. Basta mediare per quieto vivere: prendete una posizione netta anche a costo di sembrare scomodi o "cattivi". La vostra serenità vale più della loro approvazione.

Scorpione: la Luna vi spinge a tagliare le parole inutili e le maschere. Se qualcuno intorno a voi non merita la vostra verità, smettete di offrirla come se fosse un dono. Il silenzio sarà la vostra arma più potente contro l'ipocrisia.

Sagittario: il tema è il possesso e la gestione. Chiudete con un’abitudine finanziaria o una spesa compulsiva che vi fa sentire sotto scacco. Liberarvi da un peso materiale significa riacquistare la libertà di muovervi verso nuovi orizzonti.

Capricorno: siete i protagonisti assoluti di questo transito. Questa Luna vi impone di chiudere con l'immagine pubblica che avete costruito per accontentare gli altri. Tornate alla vostra essenza, senza fronzoli. È tempo di ricominciare da ciò che siete davvero, non da ciò che gli altri si aspettano.

Acquario: È il momento di chiudere con un segreto o con un peso che tenete nascosto per paura del giudizio. La colpa non vi appartiene più: liberatene il cuore, perché lo spazio che si libererà vi servirà per accogliere una nuova consapevolezza.

Pesci: chiudete con le amicizie superficiali o con i legami che vi vedono sempre in posizione di inferiorità. Circondatevi solo di chi vi permette di essere reali e concreti, non di chi vi cerca solo quando ha bisogno di una spalla su cui piangere o di un'illusione in cui rifugiarsi.