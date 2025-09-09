La settimana dal 15 al 21 settembre, l'ultima della stagione estiva, regala un oroscopo da capolista allo Scorpione: quest'ultimo segno dello zodiaco conquista il massimo punteggio dalle stelle, con sei trifogli della fortuna, mentre l'Ariete ne ottiene solamente due. Approfondiamo ora i dettagli per tutti i segni zodiacali.

Previsioni astrologiche e classifica della settimana fino al 21 settembre 2025

☘️☘️Ariete – Nonostante gli sforzi che avete fatto nelle ultime settimane, vi sembra di non raccogliere i frutti del vostro impegno e questo vi ha creato un senso di frustrazione.

La nuova settimana, però, segnerà una svolta positiva: vi sarà possibile alleggerire il ritmo, riorganizzare la vostra routine e dare il giusto spazio alle cose che contano davvero. In un settore della vostra vita che vi sta particolarmente a cuore, sarà necessario introdurre un cambiamento, soprattutto se da tempo sentite di essere in una fase di logorio. Fate attenzione ai rapporti interpersonali: qualcuno potrebbe irritarvi facilmente, ma la chiave sarà non lasciarsi trascinare dalle provocazioni e mantenere la calma.

☘️☘️☘️Capricorno – Nei prossimi giorni sarà fondamentale prendersi cura della vostra salute, perché piccoli fastidi o segnali di stanchezza potrebbero emergere. Non abbattetevi per qualche intoppo o imprevisto: consideratelo piuttosto come un’occasione per imparare e diventare più forti.

La seconda parte della settimana porterà un ritorno all’equilibrio e vi sentirete finalmente più sereni. Il weekend sarà ideale per concentrarvi su un progetto personale a lungo rimandato, oppure per dare vita a quel sogno che tenete custodito nel cassetto. In amore l’intimità non sarà al massimo, ma con pazienza e dolcezza potrete riaccendere la complicità.

☘️☘️☘️Bilancia – L’amore di coppia non presenterà grandi ostacoli, ma il settore lavorativo vi apparirà più confuso e poco stimolante. Avrete bisogno di nuove idee e di una direzione chiara per ritrovare entusiasmo. Una persona vicina vi offrirà un consiglio prezioso che vi aiuterà a capire meglio come muovervi. In famiglia, invece, ci sarà chi saprà farvi perdere la pazienza: cercate di non cadere in discussioni sterili e di mantenere l’armonia.

Nelle prossime giornate potrebbero arrivare comunicazioni importanti o notizie di rilievo che cambieranno la vostra prospettiva.

☘️☘️☘️Vergine – La settimana sarà carica di emozioni e di attese finalmente soddisfatte. Alcuni di voi inizieranno già a pensare al periodo natalizio e a proiettarsi verso nuove atmosfere. In famiglia ci sarà chi vi chiederà supporto o confidarsi, e voi avrete la capacità di ascoltare e comprendere. Sul piano lavorativo, però, non mancheranno insoddisfazioni: qualcuno si sentirà privo di stimoli e alla ricerca di nuovi obiettivi. La soluzione sarà non chiudersi, ma aprirsi a ciò che può darvi motivazione, anche nei piccoli gesti quotidiani.

☘️☘️☘️☘️Toro – Vi aspetta una settimana intensa ma utile per affrontare tutte quelle questioni domestiche, professionali o sentimentali che da tempo vi trascinate dietro.

Dopo aver avuto modo di recuperare energie e chiarezza interiore, ora vi sentirete pronti a rompere con la fase di stasi in cui siete caduti. Attenzione, però, alla vostra tendenza a fantasticare troppo: i castelli in aria rischiano di farvi sbattere contro muri di illusioni. Restate concreti e con i piedi ben saldi a terra, solo così potrete evitare delusioni e muovervi in modo efficace.

☘️☘️☘️☘️Acquario – La settimana si annuncia piuttosto ordinaria, ma sarà comunque l’occasione giusta per rimettere a posto le cose lasciate in sospeso. Potreste dover riparare guasti, sistemare documenti o liberarvi di ciò che ormai è superato. Di recente avete vissuto qualche scombussolamento che vi ha fatto perdere il ritmo, ma non è il momento di scoraggiarsi.

Se desiderate davvero una svolta significativa nella vostra vita, non potete più rimandare: prendete in mano la situazione e iniziate ad agire con determinazione.

☘️☘️☘️☘️Leone – In amore siete generosi e sapete dare molto, ma proprio questa vostra intensità in passato vi ha portato a restare delusi. Nei prossimi giorni concentratevi su voi stessi e sul miglioramento personale: riorganizzate la casa, fate ordine nel guardaroba e rivalutate anche i rapporti di amicizia. Un’opportunità lavorativa o economica potrebbe affacciarsi all’orizzonte e offrirvi nuovi stimoli. Per chi ha avuto problemi di salute, arriverà la motivazione giusta per reagire e proseguire con forza.

☘️☘️☘️☘️Sagittario – La settimana partirà con un po’ di lentezza, ma la seconda parte sarà molto più stimolante e vivace.

Avete bisogno di movimento e di nuovi stimoli, perché l’idea di restare chiusi in casa vi pesa particolarmente. Sarà il momento giusto per osare e provare a fare quel passo in avanti che da tempo state rimandando: il rischio, a volte, è necessario per ottenere ciò che si desidera. In amore cercherete passione, complicità e corteggiamento, ma fate attenzione a non annoiarvi troppo facilmente e a non bruciare le tappe.

☘️☘️☘️☘️☘️Gemelli – Vi aspetta una settimana frizzante, ricca di iniziative ed energia positiva. Vi sentirete motivati e pronti a dare il massimo, con la consapevolezza che la perseveranza sarà premiata. Per chi ha figli, sarà importante dedicare loro tempo e attenzione, perché le giornate potrebbero rivelarsi delicate dal punto di vista familiare.

Sul fronte economico ci saranno movimenti interessanti, ma sarà necessaria prudenza: evitate spese inutili, in particolare con gli acquisti online, che rischiano di diventare un vizio costoso.

☘️☘️☘️☘️☘️Pesci – I prossimi giorni si preannunciano promettenti e carichi di nuove responsabilità. Potreste ricevere un incarico importante o decidere di prendervi in carico un compito che richiede impegno e costanza. Recentemente avete preso decisioni significative o stilato buoni propositi, ma ora è il momento di concentrarvi su un obiettivo concreto alla volta: meglio concludere una sola cosa piuttosto che disperdere energie in mille direzioni. Con determinazione riuscirete a portare avanti i vostri piani senza lasciarli a metà.

☘️☘️☘️☘️☘️Cancro – La settimana sarà caratterizzata da una rinnovata serenità e da un senso di successo che vi accompagnerà nelle diverse sfere della vita. In amore, però, la vostra insicurezza rischia di farsi sentire: lavorare sulla fiducia in voi stessi sarà fondamentale per vivere rapporti più appaganti. Avete grandi qualità, ma spesso vi sottovalutate o vi fate intimorire dalle occasioni importanti. Se imparerete a seguire di più il vostro istinto, potrete vivere giornate piene di soddisfazioni. Bene la vita di coppia, mentre la salute richiede attenzione: non trascurate il riposo. I sogni che farete potrebbero rivelarsi rivelatori.

☘️☘️☘️☘️☘️☘️Scorpione – La settimana sarà all’insegna dell’armonia e di un desiderio profondo di pace interiore.

Di solito avete la tendenza a imporre le vostre idee, ma nei prossimi giorni sarà più saggio mantenere un profilo basso per evitare discussioni inutili. Le giornate si riveleranno fertili e piene di opportunità: non abbiate paura di lanciarvi e cogliere ciò che vi viene offerto. Potreste approfondire una conoscenza che diventerà importante o scoprire lati di voi stessi che non conoscevate. Le serate ideali saranno quelle trascorse in relax, magari davanti a una serie che vi coinvolge.