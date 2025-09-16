L'oroscopo settimanale dal 22 al 28 settembre vede i Gemelli come il segno zodiacale più sfortunato del periodo. Al contrario, il Sagittario gongola conquistando il massimo punteggio dalle stelle. Approfondiamo ancora i dettagli per tutti i simboli astrologici.

Classifica e previsioni astrologiche settimanali dal 22 al 28 settembre

☘️☘️Gemelli – La settimana si apre con una certa fatica interiore, come se aveste mille pensieri che non vi lasciano tregua. Le giornate iniziali potrebbero sembrare più pesanti del previsto, soprattutto per chi ha questioni economiche o personali da sistemare.

È il momento di affrontare i nodi che avete lasciato in sospeso, anche se vi sembreranno ostacoli insormontabili. Verso la metà della settimana arriveranno i primi segnali di sollievo e vi accorgerete di avere più energie per rimettere in ordine le cose. Dovrete stringere i denti, ma entro il weekend potrete respirare un’aria diversa, più leggera e incoraggiante. Non perdete la fiducia nelle vostre capacità, perché ogni passo avanti, anche piccolo, sarà un grande risultato.

☘️☘️☘️Acquario – Vi sentirete appesantiti da giornate monotone che rischiano di smorzare il vostro entusiasmo. La nostalgia per l’estate vi renderà poco inclini a tuffarvi nella routine, e ciò potrà farvi apparire svogliati.

Sarà utile cercare di spezzare la noia con piccole attività che vi facciano sorridere, anche solo un hobby o una passeggiata in buona compagnia. Qualcosa che avete appreso di recente non vi piacerà, e potreste sentirvi contrariati, ma sarà importante non riversare il malumore su chi vi è vicino. Ricordate che la vitalità può riaccendersi se non lasciate che la malinconia prenda il sopravvento.

☘️☘️☘️Toro – Dopo un’estate intensa, soprattutto per chi lavora a contatto con il pubblico o nel turismo, sentirete la necessità di staccare e di recuperare energie. La situazione sarà diversa per chi è tornato a studiare, poiché le giornate risulteranno dense di impegni e aspettative. Avrete l’impressione che vi sia richiesto più di quanto possiate dare, ma con pazienza riuscirete a organizzare meglio i vostri tempi.

In amore, la passione rischia di affievolirsi e questo potrebbe generare qualche dubbio. Non lasciatevi trascinare da pensieri negativi, ma cercate di ravvivare il rapporto con gesti semplici e autentici. Investite il meglio di voi stessi adesso, perché il mese prossimo vi metterà davanti a nuove sfide.

☘️☘️☘️Cancro – Il centro della settimana potrebbe risultare complicato e sarà meglio concentrare gli impegni più rilevanti tra i primi giorni o il fine settimana. Ci saranno momenti di stanchezza che vi renderanno meno pazienti, ma con strategia e calma riuscirete a mantenere il controllo delle situazioni. Nel weekend l’amore tornerà protagonista e ci sarà spazio per belle sorprese, sia per chi vive già una relazione stabile sia per chi sta conoscendo qualcuno di interessante.

Sarà necessario, però, prestare attenzione nelle faccende domestiche: piccoli incidenti possono capitare se si è troppo distratti. Cercate di dosare bene le energie.

☘️☘️☘️☘️Ariete – Finalmente vi sentirete più leggeri, come se un peso si stesse sciogliendo e poteste tornare a sorridere. Dopo un periodo non facile, le giornate vi offriranno l’occasione di assestarvi meglio e di concedervi del tempo prezioso con le persone che contano davvero. Tra scuola, casa e lavoro, non mancheranno gli impegni, ma sarete più abili a destreggiarvi. Una questione economica o burocratica potrebbe rubarvi qualche ora di serenità, ma alla fine riuscirete a sistemarla e questo vi darà sollievo. Approfittate di questi giorni per recuperare fiducia e costruire un ritmo che vi permetta di vivere con maggiore equilibrio.

☘️☘️☘️☘️Vergine – La settimana sarà caratterizzata da alti e bassi. Alcuni giorni vi vedranno pieni di energia e motivazione, altri invece vi trascineranno in un umore più incostante. Non sottovalutate i segnali che il corpo vi invia, perché un piccolo controllo in più potrebbe evitarvi fastidi futuri. Anche se l’autunno vi trasmette un senso di malinconia, avrete accanto qualcuno che vi aiuterà a superare i momenti più pesanti. Non isolatevi, ma accettate il sostegno di chi vi è vicino. Le difficoltà passeranno e vi prepareranno a un ottobre più stimolante, con nuove prospettive che potrebbero sorprendervi.

☘️☘️☘️☘️Leone – Una settimana vivace e produttiva, perfetta per concludere ciò che avete iniziato e per fissare nuovi obiettivi.

Lavoro e impegni personali andranno di pari passo e vi offriranno la possibilità di raccogliere soddisfazioni concrete. Nel weekend, tuttavia, potrebbero presentarsi piccoli intoppi che vi costringeranno a rivedere qualche piano. Non sarà nulla di insuperabile, ma servirà un po’ di pazienza. Sul piano sociale, avrete l’occasione di fare nuove conoscenze che si riveleranno utili anche in futuro. Fidatevi del vostro istinto, perché saprà guidarvi nelle decisioni più importanti.

☘️☘️☘️☘️Capricorno – Questo periodo sarà favorevole per chi desidera concludere un affare o dare il via a un investimento. Avete la consapevolezza delle vostre capacità e la determinazione di voler emergere. Le emozioni, però, potrebbero farsi più intense del solito e rischiare di condizionare i comportamenti.

Cercate di mantenere la calma, soprattutto se avete avvertito un calo della produttività. La pigrizia va contrastata con nuovi stimoli, e potreste trovarli proprio in una sfida inaspettata. In amore la passione sarà più viva e questo contribuirà a regalarvi momenti di complicità che rafforzeranno il legame.

☘️☘️☘️☘️☘️Scorpione – Il motto della settimana dovrebbe essere “niente stress”. Vi troverete a gestire pulizie, impegni lavorativi o di studio, e magari anche qualche tensione con persone invidiose. Non lasciate che i giudizi altrui vi influenzino, perché la vostra forza sta nella determinazione e nell’originalità. Chi è senza lavoro troverà il coraggio di colmare una lacuna e aprirsi a nuove possibilità.

Alcuni di voi potrebbero essere preoccupati per la salute, in tal caso sarà bene non strafare e rispettare i propri limiti. Con il giusto equilibrio, la settimana si trasformerà in un’occasione di crescita.

☘️☘️☘️☘️☘️Bilancia – La fortuna farà capolino nei vostri giorni, regalandovi un senso di leggerezza e di fiducia nel futuro. In amore o in famiglia si muoveranno situazioni che da tempo attendevate, e potreste vivere emozioni nuove e inattese. La settimana sarà indaffarata, ma allo stesso tempo piacevole, e riuscirete a concludere un progetto che vi ha impegnato molto. Un incontro potrebbe farvi battere il cuore, soprattutto se siete single e in cerca di emozioni. Guardate avanti con coraggio, perché un cambiamento importante si sta preparando a entrare nella vostra vita.

☘️☘️☘️☘️☘️Pesci – Vi sentirete spinti a dare il massimo, come se aveste l’urgenza di dimostrare la vostra competenza. Questa pressione, però, rischia di trasformarsi in stress e di logorarvi. Non cedete alla tentazione di discutere per ogni divergenza di opinioni, ma cercate piuttosto di mantenere i nervi saldi. Ognuno ha il diritto di pensarla a modo proprio e voi non dovete farvi trascinare in contrasti inutili. Ricordate che non siete soli: con il supporto delle persone fidate riuscirete a superare ogni difficoltà. Il consiglio è di prendervi una pausa giovedì, evitando impegni troppo gravosi e concedendovi un po’ di riposo.

☘️☘️☘️☘️☘️☘️Sagittario – Settimana frizzante e dinamica, in cui non mancheranno sorprese e imprevisti capaci di movimentare le vostre giornate.

Potreste avere commissioni da sbrigare, controlli da fare o impegni improvvisi, ma tutto questo vi terrà attivi e coinvolti. Sarà un periodo favorevole per avanzare richieste e concludere trattative, grazie a una maggiore sicurezza in voi stessi. L’amore vi accompagnerà e si farà sentire più forte, regalandovi momenti intensi soprattutto verso la fine del mese. Vivete ogni occasione con apertura e curiosità, perché potrebbero nascere situazioni destinate a durare.