L'oroscopo per l'autunno 2025 relativamente all'autunno vede Vergine e Cancro aggiudicarsi il massimo punteggio dalle stelle. Sarà una stagione profumata di sentimenti e chiarimenti, per questi due segni dello zodiaco. Al contrario, per l'Ariete, la Bilancia, il Capricorno e l'Acquario la stagione autunnale non sembra molto positiva. Approfondiamo ora nel dettaglio le previsioni per tutti i segni.

Classifica e previsioni astrologiche dell'autunno 2025 sull'amore

❤️❤️❤️Ariete. Durante l’estate siete riusciti a ricaricare le batterie, lasciando da parte almeno per un po’ le preoccupazioni legate a famiglia, lavoro e studio.

Avete vissuto con più leggerezza e vi siete concessi il piacere di godervi l’amore, sia accanto a una persona speciale che da soli, senza sentirvi in difetto. Con l’arrivo dell’autunno, però, la realtà quotidiana torna a farsi sentire con il suo carico di responsabilità e possibili tensioni. Lo stress rischia di alimentare discussioni, gelosie e recriminazioni, soprattutto se avete già delle questioni irrisolte in coppia. Sarete desiderosi di soluzioni concrete, stanchi di discorsi vuoti e promesse che non portano da nessuna parte. Alcuni di voi si trovano davanti alla tentazione di un passo importante – matrimonio, convivenza o figli – ma non è il periodo ideale per decisioni affrettate. Meglio prendersi tempo e riflettere, evitando di mettere alla prova la pazienza del partner.

Chi è single dovrebbe abbandonare schemi rigidi e aprirsi a nuove possibilità, perché spesso ciò che non si immagina può rivelarsi la sorpresa più bella.

❤️❤️❤️Bilancia. Un sentimento confuso vi tiene sospesi e vi impedisce di andare avanti con chiarezza. Non sempre riuscite a distinguere ciò che desiderate davvero da ciò che pensate di dover volere, e questa incertezza può appesantire i rapporti. L’autunno diventa così il periodo perfetto per ritrovare armonia in famiglia e nella relazione. Siete persone precise e attente, ma quando le cose non vanno come avevate programmato tendete a lamentarvi o a riversare il nervosismo sugli altri. Imparate invece ad accogliere gli imprevisti come parte naturale della vita.

Questo è anche il momento giusto per liberarvi del superfluo, che si tratti di abitudini, paure o legami ormai consumati. Se la vostra storia non vi soddisfa più, non temete di chiuderla; se invece il cuore è pronto a ricominciare, non lasciatevi frenare dall’età o dalle esperienze passate. Non esiste un momento sbagliato per dare all’amore una nuova possibilità.

❤️❤️❤️Capricorno. L’autunno segna per voi una fase di passaggio importante. Alcuni stanno valutando decisioni che cambieranno la quotidianità, come vendere una casa, concludere un vecchio progetto condiviso o avviare un nuovo percorso. Dicembre porterà ulteriori cambiamenti, accompagnati da sorprese e gesti affettuosi che scalderanno il cuore.

Tuttavia, dovete fare attenzione alle insidie della gelosia e alle tentazioni che la distanza potrebbe alimentare. Restare fedeli alle proprie scelte sarà fondamentale per non incrinare la fiducia nella coppia. Le giornate non saranno tutte facili: discussioni legate a denaro e patrimonio potranno emergere, creando tensioni. Cercate di non lasciare che questi problemi cancellino la bellezza di ciò che avete costruito insieme.

❤️❤️❤️Acquario. All’inizio dell’autunno vi sentirete carichi di aspettative, ma allo stesso tempo la realtà dell’amore potrebbe sembrarvi più complicata del previsto. Fino a fine ottobre potreste vivere momenti di stanchezza e distrazione, rischiando di allontanarvi dal partner o di diventare più scontrosi con chi vi ama.

Anche chi studia o affronta prove importanti rischia di farsi sopraffare dall’ansia. Non permettete a queste paure di prendere il sopravvento: ogni tempesta ha una fine, e la vostra non farà eccezione. Con l’arrivo di novembre, ritroverete maggiore serenità e inizierete a progettare di nuovo il futuro con la persona amata. I single dovranno attendere dicembre per accorgersi di qualcuno capace di colpire davvero il loro cuore, ma l’attesa sarà ripagata da emozioni intense.

❤️❤️❤️❤️Sagittario. Per voi si apre un autunno solido e positivo, caratterizzato da stabilità nelle relazioni e nella famiglia. Avrete finalmente l’occasione di portare a termine un progetto d’amore che finora aveva subito ritardi o difficoltà.

Un incontro, un gesto o un evento speciale vi aiuterà a scacciare la malinconia che la stagione porta con sé. Le serate saranno addolcite da momenti di complicità, da baci e da abbracci che vi faranno sentire amati. Se siete single, vi rifugerete volentieri in sogni romantici davanti a un film o a una serie, ma dentro di voi ricomincerà a brillare il desiderio di un futuro migliore. È il tempo di lasciare alle spalle il peso degli ultimi anni e di ritrovare la leggerezza del cuore.

❤️❤️❤️❤️Gemelli. Con l’arrivo del freddo tenderete a ridurre le uscite e a concentrarvi maggiormente sulle persone care. Una figura della famiglia richiederà la vostra presenza e vi sentirete chiamati a dedicarle attenzioni speciali.

Non sarà un periodo noioso, perché sfide nuove vi terranno occupati e vi stimoleranno a dare il meglio. Nella vita di coppia potrebbero esserci cambiamenti importanti, con decisioni da prendere che avranno il loro peso. Ci saranno giornate caratterizzate da discussioni e incomprensioni, ma anche momenti di forte passione e intensità. I cuori solitari avranno la tentazione di tornare a pensare a un vecchio amore: meglio però voltare pagina, perché ciò che vi attende davanti ha molto più da offrirvi rispetto a ciò che avete lasciato alle spalle.

❤️❤️❤️❤️Scorpione. L’autunno sarà un periodo favorevole per chi vive una relazione solida, anche se non mancheranno imprevisti pronti a mettere alla prova i vostri piani.

Questo è il momento giusto per rafforzare il dialogo e, se necessario, per fermarsi a riflettere prima di agire. Alcune spese inaspettate potrebbero generare discussioni, ma dietro ogni cambiamento si nasconde la possibilità di crescere insieme. Usate questo tempo per rinnovarvi, aggiornare le vostre conoscenze e recuperare energia. Una notizia improvvisa vi spingerà a prendere una decisione che non avevate messo in conto, ma sarà occasione di svolta. L’ultima settimana di ottobre si preannuncia particolarmente intensa e piena di momenti magici, da vivere con entusiasmo.

❤️❤️❤️❤️Leone. Per voi si prospetta un autunno carico di romanticismo ed energia. Nonostante gli impegni di lavoro e di studio, riuscirete a trovare spazio per l’amore, perché per voi è una parte fondamentale della vita.

Qualcuno ha già fatto sacrifici importanti pur di mettere la famiglia al primo posto, e nei prossimi mesi comprenderete che quelle scelte hanno avuto un valore profondo. È tempo di rispolverare un sogno lasciato in sospeso: se non lo fate adesso, rischiate di dimenticarlo. Entro la fine dell’anno cercate di concretizzare almeno uno dei vostri desideri, magari condividendolo con chi amate. Per i single ci saranno occasioni di incontro, ma nulla che sembri destinato a durare a lungo: meglio viverle con leggerezza, senza aspettative.

❤️❤️❤️❤️❤️Toro. Anche se l’autunno non è la vostra stagione preferita, non vi mancheranno emozioni forti. Dopo la spensieratezza estiva, qualcuno entrerà nella vostra vita facendovi sentire di nuovo il cuore battere all’impazzata.

Vi sembrerà di avere tutto sotto controllo, perché l’amore rende più forti e capaci di affrontare qualsiasi ostacolo. Chi è in coppia da tempo avrà l’occasione di riaccendere la passione grazie a piccoli gesti o a cambiamenti che porteranno freschezza nella relazione. Per chi è solo da molto tempo, non è escluso un colpo di fulmine che saprà ribaltare la quotidianità.

❤️❤️❤️❤️❤️Pesci. Questo autunno sarà per voi una stagione di riflessione profonda sul vostro modo di amare. Inseguite un sogno che vi sembra allontanarsi, ma avrete la possibilità di capire meglio quali blocchi interiori vi trattengono dal vivere pienamente i sentimenti. La persona che amate, o che vi intriga tanto, potrebbe fare nuovi passi verso di voi, ma dovrete essere pronti ad accoglierla.

Non abbiate paura di aprirvi. Nei mesi di novembre e dicembre arriverà il momento di una scelta decisiva: il cuore vi guiderà verso la chiarezza e smetterete di sentirvi intrappolati. Le coppie potranno finalmente portare avanti progetti comuni, passando a un livello superiore di condivisione e stabilità.

❤️❤️❤️❤️❤️Cancro. L’autunno sarà la vostra stagione di rinascita sentimentale. I chiarimenti non mancheranno, così come un nuovo amore sbocciato sul finire dell'estate. Avrete la possibilità di chiudere vecchie questioni d’amore e di liberarvi di pesi che vi impedivano di andare avanti. Ottobre sarà particolarmente ricco di sorprese romantiche, anche se dovrete imparare a non pretendere sempre la perfezione.

Spesso vi lasciate frenare dall’attenzione eccessiva ai dettagli, ma è il momento di rafforzare i vostri punti deboli e di abbracciare con più fiducia ciò che arriva. Una persona che tiene davvero a voi vi incoraggerà e vi darà la forza di credere in voi stessi. Tra novembre e dicembre, l’amore brillerà con intensità e vi farà vivere emozioni profonde, soprattutto se siete già in coppia.

❤️❤️❤️❤️❤️Vergine. Dopo un’estate serena e ricca di spensieratezza, l’autunno vi porterà nuove avventure in campo amoroso. Che siate single o in coppia, il cuore saprà fiorire ancora. Le difficoltà vissute negli anni passati resteranno finalmente alle spalle e tornerete a guardare avanti con ottimismo. Chi sogna di creare una famiglia o di costruire un legame stabile avrà diverse opportunità per mostrarsi e farsi notare.

Non esagerate però: rispettare i vostri limiti sarà importante per mantenere equilibrio. Non abbiate paura di chiedere sostegno al partner nei momenti di difficoltà. Tra ottobre e novembre il vostro cuore sarà in pieno fermento e chi è già in coppia vivrà un amore ancora più intenso e appassionato.