L'oroscopo della Smorfia napoletana per l'Ariete, giovedì 18 settembre 2025, è guidato dal numero 19, che simboleggia 'a resata, la risata. Questa figura nella tradizione napoletana è molto più di un semplice atto di gioia: rappresenta un potente simbolo di liberazione e leggerezza che permette di affrontare la vita con uno spirito positivo, anche di fronte alle difficoltà. In un mondo spesso oppresso dalle preoccupazioni, il numero 19 invita a ricordare l'importanza di un cuore sereno e di un sorriso spontaneo.

L'Ariete è notoriamente un segno dinamico e coraggioso, sempre pronto a rispondere alle sfide con determinazione.

Tuttavia, in questa giornata particolare, viene richiesto di abbracciare il potere della risata come uno strumento per superare gli ostacoli. In momenti di tensione o di conflitto, un approccio più leggero può rivelarsi la via migliore per gestire situazioni altrimenti complesse. La risata diventa così un alleato speciale, in grado di avvicinare le persone, disarmare gli animi e aprire nuovi canali di comunicazione.

La risata attraverso le culture: un filo che unisce

Il numero 19 della Smorfia napoletana, dedicato alla risata, trova un'eco profonda anche in altre culture del mondo. Ad esempio, in Giappone, il "Rakugo" è una forma d'arte tradizionale che utilizza il racconto umoristico per raccontare storie che fanno riflettere e ridere.

Questi monologhi uniscono umorismo e insegnamenti, proprio come i nostri racconti partenopei accompagnati dalla "resata".

Similmente, in Africa, i "Griot" sono narratori che tramandano storie intramezzate da battute per mantenere viva la tradizione orale. Essi ricordano l'importanza di mantenere il morale alto, utilizzando il potere della voce e del sorriso. Anche in questa parte del mondo, la risata viene vista non solo come un modo per divertirsi, ma come un mezzo per insegnare e risvegliare emozioni.

In India, la pratica del "Laughter Yoga" incorpora la risata come terapia, unendo la leggerezza del ridere a tecniche di respirazione per migliorare il benessere fisico e mentale. La stessa idea di utilizzare la risata come strumento di guarigione riecheggia profondamente nell'interpretazione napoletana del numero 19.

Queste tradizioni confermano che la risata è un linguaggio universale in grado di superare qualsiasi barriera culturale.

Consiglio delle stelle per l'Ariete

Per l'Ariete, il consiglio degli astri è quello di immergersi completamente nella magia della risata in questa giornata. Provate a sciogliere tensioni attraverso un sorriso, che non è solo un'espressione facciale, ma un vero e proprio strumento di pace. Lasciate che la leggerezza vi guidi nelle interazioni sociali: una battuta ben fatta può trasformare un momento di apparente imbarazzo in un'opportunità di connessione.

Inoltre, è consigliabile concedersi momenti per ridere in compagnia, che si tratti di amici intimi o di nuove conoscenze.

Alberghiamo in noi il potere di contagiare gli altri con il buon umore; sfruttiamo questo dono per migliorare la qualità delle nostre relazioni. Ispiratevi ai "Rakugo" giapponesi e ai "Griot" africani: non abbiate paura di usare l'umorismo per tracciare un percorso verso una comprensione più profonda delle situazioni e delle persone che vi circondano.

Il mantra del giorno per voi Ariete è: "Sorridere dischiude porte che la ragione non potrebbe mai aprire". Questo vi permetterà di trasformare anche un giorno ordinario in un'esperienza straordinaria, arricchendo la vostra vita e quella degli altri con una semplice risata.