Nell'oroscopo della Smorfia napoletana di sabato 27 settembre 2025, i Gemelli danzeranno al ritmo del numero 14, che rappresenta 'o 'mbriaco, l'ubriaco. Questo simbolo napoletano rimanda a uno stato di allegria e disordine, in cui lasciarsi andare alle emozioni senza remore. Tradizionalmente, l'ubriaco nella Smorfia è una figura che sfida la rigidità sociale concedendosi ai piaceri della vita, invitando ad abbracciare una prospettiva più spensierata e meno conformista.

I Gemelli, con la loro natura vivace e curiosa, trovano un'affinità naturale con l'immagine dell'ubriaco.

Questa settimana potrebbe portare situazioni in cui è necessario abbandonare le inibizioni e lasciarsi sorprendere dall'imprevisto. L'enfasi è sul godere del momento presente, senza preoccuparsi eccessivamente delle conseguenze future. La parola chiave sarà "adattamento", sfruttando la capacità innata dei Gemelli di cambiare prospettiva e approfittare delle opportunità che si presentano.

Parallelismi con altre culture: celebrazione del disordine creativo

La figura dell'ubriaco e il concetto di abbandono dei freni trova eco in molte tradizioni globali. Nella cultura giapponese, il Matsuri rappresenta le feste popolari dove regna l'allegria e il caos, un momento in cui le convenzioni sociali possono essere temporaneamente sospese per lasciare spazio alla celebrazione disinibita.

Queste feste simboleggiano un'opportunità per la comunità di rinnovarsi attraverso l'entusiasmo collettivo.

Analogamente, nella mitologia norrena, il dio Loki incarna il caos e il mutamento. Benché spesso visto come un ingannatore, Loki porta innovazione e sfida lo status quo, consentendo alla società di evolversi. I Gemelli, attraverso l'influenza di 'o 'mbriaco, possono rispecchiare questi elementi esuberanti, trovando nelle situazioni caotiche la possibilità di reinventarsi e scoprire nuove direzioni.

In Messico, le celebrazioni del Dia de los Muertos permettono alle persone di connettersi con i cari scomparsi in una forma gioiosa e senza inibizioni, mescolando il rispetto per i defunti con danze, musica e colori sgargianti.

Per i Gemelli, abbracciare questa filosofia può significare arricchire la propria vita con quella vivace energia che arricchisce e trasforma.

Consiglio delle stelle per i Gemelli: abbracciare l'imprevisto

Le stelle suggeriscono ai Gemelli di abbracciare l'imprevisto, utilizzando l'energia dell'ubriaco per scoprire nuovi orizzonti. Lasciatevi guidare dagli eventi senza cercare di controllarli rigidamente, accogliendo ciò che viene con una mente aperta. Anche nei momenti di confusione, cercate la bellezza del momento e attingete dalla vostra capacità innata di trovare soluzioni creative.

Nelle relazioni interpersonali, questo può significare accogliere difetti ed eccentricità altrui con comprensione e gioia, proprio come in una danza improvvisata.

Infine, usate questo tempo per riconnettervi con voi stessi, inseguendo passioni e interessi senza preoccuparvi delle reazioni altrui. L'abbraccio dell'ubriaco è un invito ad esplorare con spensieratezza ciò che la vita ha da offrire.

Concedetevi il permesso di essere un po' più 'mbriaco nella vita di tutti i giorni. Riflette il bisogno umano di liberarsi di tutto ciò che è troppo strutturato, per dare spazio all'ispirazione e all'innovazione che nasce dal caos creativo. Che il vostro mantra sia: "Nel disordine si nasconde la bellezza del nuovo".