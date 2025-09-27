L'oroscopo di domenica 28 settembre porta con se diverse novità per ogni segno dello zodiaco. Scorpione e Gemelli attraverseranno un momento roseo, sia dal punto di vista professionale che sentimentale. L'Ariete, dal canto suo, sentirà crescere la voglia di affrontare nuove sfide.

L'oroscopo di domenica 28 settembre: Acquario creativo, stabilità per il Toro

♈ Ariete (Voto: 8) Energia e coraggio vi spingeranno a uscire dalla solita routine. In amore potreste sorprendere chi vi sta accanto con gesti passionali. Una camminata all’aria fresca vi farà bene anche sul piano fisico.

♉ Toro (Voto: 7,5) Atmosfera tranquilla e rassicurante. L’amore porterà calore e stabilità, perfetta per una domenica autunnale in famiglia. Occhio però a non esagerare con i piaceri della tavola.

♊ Gemelli (Voto: 9) Giornata vivace e leggera. Incontri e conversazioni allegre vi daranno il sorriso. Nel pomeriggio arriveranno stimoli che accenderanno nuove idee, portandovi energia mentale e buonumore.

♋ Cancro (Voto: 8,5) Sentirete forte il richiamo della casa e dei legami affettivi. Una chiacchierata sincera potrà chiarire qualche dubbio. La sera sarà il momento migliore per rilassarvi e ricaricare le energie.

♌ Leone (Voto: 7) La voglia di primeggiare si farà sentire ma provate a non trasformare tutto in competizione.

In amore piccoli gesti saranno più forti delle parole. Meglio non strafare con il fisico.

♍ Vergine (Voto: 6,5) Vi prenderete troppo a cuore alcuni dettagli e rischierete di stressarvi. Sul lavoro e in famiglia conviene allentare un po’ la presa. In amore cercate di essere meno critici e più spontanei.

♎ Bilancia (Voto: 7,5) Cercate un equilibrio che oggi sembrerà sfuggire. L’amore vi regalerà momenti teneri, anche se dovrete affrontare un piccolo dubbio. Una passeggiata vi aiuterà a schiarirvi le idee.

♏ Scorpione (Voto: 10) Energia e passione alle stelle. Sarete magnetici e pieni di entusiasmo, pronti a lasciarvi guidare dall’istinto. In amore vi sentirete protagonisti, mentre sul piano fisico ritroverete forza e grinta.

♐ Sagittario (Voto: 7,5) Domenica di movimento e voglia di avventura. Una gita o un’attività all’aperto vi farà bene e vi regalerà nuove sensazioni. In amore siete pronti a stupire con spontaneità.

♑ Capricorno (Voto: 7) La disciplina non vi mancherà, ma provate a concedervi un po’ di leggerezza. In amore sarete prudenti ma attenti, mentre la salute vi ricorderà di non trascurare il riposo.

♒ Acquario (Voto: 8) Fantasia e creatività oggi vi accompagneranno. Sarete capaci di portare idee nuove nelle conversazioni. L’amore vi sorprenderà con momenti di complicità. La mente sarà vivace e ispirata.

♓ Pesci (Voto: 6,5) Le emozioni vi renderanno sensibili e un po’ vulnerabili. In amore potreste idealizzare troppo il partner, rischiando di rimanere delusi. Un momento di silenzio vi aiuterà a ritrovare equilibrio.