Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, in onda su Rai 3 dal 5 al 9 gennaio del 2026, rivelano che Nunzio diventerà una sorta di sex symbol grazie a un video virale realizzato da Micaela per il Vulcano.

Nel frattempo Eduardo dovrà decidere se unirsi alla banda di Stella, mentre Gennaro sarà terrorizzato all'idea di finire in carcere. Infine ci sarà il ripensamento di Raffaele, che sceglierà di non andare più in pensione. Una decisione destinata a creare diversi malumori tra i condomini e a deludere profondamente, seppur per motivi diversi, Rosa e Ornella.

Micaela rende Nunzio una star del web e Samuel non la prende bene

A quanto pare, nonostante l'impegno in radio, Micaela non ha mai abbandonato il ruolo di social manager del Vulcano. Nelle prossime puntate la ragazza si sentirà particolarmente ispirata e coinvolgerà Nunzio in un progetto promozionale molto particolare.

L'idea sarà semplice, girare alcuni video da pubblicare sugli account social del locale. Uno di questi contenuti però prenderà una piega sensuale inaspettata e il suo successo virale trasformerà il giovane Cammarota in un fenomeno della rete.

Samuel in crisi per il successo dell'amico

Il contenuto, per puro caso, prenderà una piega molto hot e l'immagine di Nunzio come chef sensuale diventerà presto virale, attirando curiosi e attenzioni da parte del pubblico.

Questo nuovo ruolo non piacerà affatto a Rossella che mostrerà tutto il suo disappunto, ma la sua reazione sarà nulla in confronto a quella di Samuel.

L'aiuto cuoco del Vulcano vivrà malissimo l'improvvisa popolarità del collega e l'invidia finirà per avvelenare il loro rapporto. Il rischio di una rottura tra i due amici diventerà concreto e la tensione al locale salirà alle stelle.

Il resto delle trame di Un posto al sole, dal 5 al 9 gennaio: Eduardo torna ad essere un criminale, Cotugno babysitter

Dopo aver salvato Stella e la sua banda dall'arresto, Eduardo deciderà di unirsi al gruppo di criminali. Nel frattempo Damiano, sotto la forte pressione dell'ispettore Grillo, porterà avanti le sue indagini.

Con Guido e Mariella lontani, Cotugno si ritroverà a fare da babysitter per Lollo, ma i risultati non saranno dei migliori.

Raffaele deciderà di tornare sui suoi passi e rinunciare alla pensione, mettendo in crisi Rosa e Ornella. La sua scelta gli costerà anche l'ostracismo di parte dei condomini, che ormai avevano accettato le sue dimissioni.

Dopo la confessione di Okoro, per Gennaro le cose si metteranno malissimo. Tuttavia l'avvocato di Gagliotti avrà in serbo una strategia molto rischiosa che potrebbe salvare il suo assistito o metterlo definitivamente nei guai.