L'oroscopo del 26 settembre 2025 assegna un voto sei e mezzo al Leone per confronti intensi e un nove ai Pesci. Lo Scorpione si guadagna un nove e mezzo, visto che avrà la possibilità di vivere una giornata ideale per prendere decisioni o lasciarsi andare in amore.

Segni di Fuoco (Ariete, Leone, Sagittario)

Ariete – Vi rendete conto che non tutto dipende dalla vostra forza d’azione: dovete fermarvi e ascoltare. La Luna vi invita a scavare dentro mentre Giove vi regala una mano amica quando vi sentite incerti. Voto: 7.

Leone – La passione è accesa, ma non sempre facile da gestire.

Alcuni di voi vivranno una giornata fatta di confronti intensi, dove la sincerità diventa obbligatoria. Voto: 6,5.

Sagittario – La voglia di partire o aprire nuove strade è forte, ma oggi vi conviene procedere con cautela. La Luna vi porta riflessioni profonde ma dovrete cercare di non perdere l’ottimismo. Voto: 7,5.

Segni di Terra (Toro, Vergine, Capricorno)

Toro – Energia fertile e concreta: siete in piena sintonia con la Luna e con Giove che vi aiutano a chiarire i vostri rapporti e a fare passi concreti dal punto di vista lavorativo. Voto: 8.

Vergine – La giornata vi favorisce: vi sentite connessi a chi vi circonda e pronti a prendere decisioni chiare. Venere vi rende anche più magnetici del solito.

Voto: 8,5.

Capricorno – Vi sentirete decisi e determinati, ma anche più morbidi e accoglienti. La Luna vi regala intensità, mentre Giove amplifica le vostre prospettive. Voto: 8.

️Segni di Aria (Gemelli, Bilancia, Acquario)

Gemelli – Siete messi alla prova: sarete costretti a guardare più a fondo, a non fermarvi alle semplici apparenze. Ricordate, però, che anche i momenti più intensi portano crescita. Voto: 6,5.

Bilancia – La giornata è più seria di quanto vorreste, ma con risvolti interessanti. La Luna vi chiede profondità, avrete, comunque, la possibilità di un confronto costruttivo. Voto: 7.

Acquario – Avete bisogno di fare ordine tra ciò che provate e ciò che pensate. Vi sentirete un po' appesantiti: il consiglio è quello di alleggerirvi con un tocco di fiducia nel futuro.

Voto: 7.

Segni di Acqua (Cancro, Scorpione, Pesci)

Cancro – Giornata splendida: la Luna in Scorpione vi avvolge e Giove nel vostro segno amplifica tutto ciò che toccate. Amore e lavoro possono regalarvi davvero tante soddisfazioni. Voto: 9.

Scorpione – Siete al centro della scena. Giornata esaltante e piena di generosità, ideale per prendere decisioni importanti o per lasciarvi andare al sentimento dell'amore. Voto: 9,5.

Pesci – Profondità emotiva e intuizioni potenti: vi sentite guidati da qualcosa di più grande. Sfruttate qualità importanti come la forza e la dolcezza, oltre a coltivare nuove speranze. Voto: 9.