L'oroscopo della settimana dal 15 al 21 settembre 2025 indica che i segni più fortunati sono il Leone e la Vergine. Questa settimana è caratterizzata da un'importante posizione dei pianeti che favorirà nuovi inizi e cambiamenti soprattutto per i segni di fuoco. Amore e armonia per il Capricorno e il Toro. L'Ariete vive un periodo di energia solare che lo spinge a brillare e a mettersi in mostra, con passione e desiderio di connessione, specie nei primi giorni della settimana.

Oroscopo settimanale segno per segno dal 15 al 21 settembre 2025

Ariete - voto 9: momento favorevole nel fine settimana che porta romanticismo e nuove passioni.

La posizione dei pianeti sostiene e favorisce emozioni. Possibili cambiamenti per chi è alla ricerca dell'amore.

Toro - voto 8: settimana dinamica ma con qualche tensione nelle comunicazioni, attenzione a non innescare discussioni inutili. Nel lavoro nuove occasioni si fanno strada, ma serve diplomazia in amore.

Gemelli - voto 7: relazioni intense, soprattutto in coppia, con occasioni per il dialogo e la ripresa del lavoro dopo una fase di stasi.

Cancro - voto 6: periodo di riflessione e bisogno di silenzio. Emotivamente sensibili, evitare decisioni affrettate in amore. Recupero previsto per fine settembre con il sostegno della posizione dei pianeti.

Leone - voto 10: settimana energetica e positiva con la Luna favorevole tra giovedì e sabato.

Il segno è protagonista, splende nell'amore e nel lavoro, possibili ritorni di fiamma nel weekend.

Vergine - voto 9: segno fortunato grazie alla posizione dei pianeti che favorisce nuovi inizi, pulizia interiore e cambiamenti importanti. Chiarezza e intelligenza porterà armonia in amore e lavoro. Ottimo periodo per avviare nuovi progetti.

Bilancia - voto 7: settimana di nervosismo iniziale ma tutto si sistema verso domenica. Ottimo momento per i single che gioveranno di comunicazione equilibrata e diplomazia in nuovi rapporti.

Scorpione - voto 6: qualche attrito a metà settimana potrà portare a possibili malintesi ma saranno anche da stimolo per rimettersi in gioco.

Sagittario - voto 8: settimana frizzante con energia positiva in amore che regala libertà e leggerezza.

Sarà il caso di godere di questo momento particolarmente positivo.

Capricorno - voto 8: segno in ripresa, con buona determinazione per costruire nuove basi solide, beneficiando anche dell’ingresso di Venere in Vergine.

Acquario - voto 7: settimana favorevole alle comunicazioni e alla creatività, grazie ai transiti benefici dei pianeti che daranno benefici ai nati sotto questo segno zodiacale.

Pesci - voto 6: periodo di introspezione con la necessità di fare chiarezza emotiva. Sarà il caso di impegnarsi per riflettere su scelte salutari per un il futuro.