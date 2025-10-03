Le previsioni dello zodiaco del prossimo weekend dal 4 al 5 ottobre saranno caratterizzate da momenti di alti e bassi per diversi segni dello zodiaco. Si presenteranno occasioni per ritrovare un sano equilibrio, dedicarsi al benessere personale e vivere momenti significativi nelle relazioni. Sarà un fine settimana positivo, in particolar modo per il Leone che potrà dare spazio a ciò che gli sta più a cuore. Momento ideale anche per i nati sotto il segno della Vergine che potranno impegnarsi per realizzare i propri obiettivi personali e professionali.

Anche Ariete e Capricorno vivranno due giorni positivi mentre per il Toro e i Gemelli si conferma un periodo con scarse energie fisiche e mentali.

Oroscopo con voti segno per segno

Ariete - voto 9: weekend da dedicare al riposo e alla cura di sé dopo un periodo stressante. Possibilità di nuovi incontri sentimentali per i single. Sarà opportuno organizzare un fine settimana fuori porta per godere al meglio degli influssi positivi del momento.

Toro - voto 6: giorni decisamente con poche energie, caratterizzati da stanchezza psicofisica. Sarà il momento per dedicarvi a riflessioni per possibili svolte e cambiamenti per il futuro.

Gemelli - voto 6: weekend altalenante, con tensioni in amore e anche possibili malintesi.

Non è certamente il momento ideale caratterizzato da poca energia anche sul lavoro. Dedicate più tempo a voi stessi.

Cancro - voto 7: il lavoro è importante ma almeno nel fine settimana il partner ha bisogno della vostra assoluta attenzione. Imprevisti nella giornata di domenica che potranno essere risolti con la sana obiettività che vi caratterizza.

Leone - voto 10: ottimo momento per i nati sotto questo segno per intraprendere nuove relazioni o approfondire quelle in corso. Domenica, una gita fuori porta, sarà l'ideale per riaccendere il giusto ritmo e ritrovare equilibrio e benessere.

Vergine - voto 10: momento favorevole per armonizzare relazioni e pianificare progetti futuri. Siete al centro della scena!

I pianeti sono ancora dalla vostra parte e belle opportunità vi potranno sorprendere.

Bilancia - voto 8: fine settimana di alti e bassi per i nati sotto il segno della Bilancia. Domenica aumenteranno gli influssi positivi dei pianeti, regalandovi nuovamente momenti di gioia e serenità.

Scorpione - 7: le stagioni di passaggio portano spesso sbalzi di umore e stanchezza al fisico. Le discussioni in famiglia non aiuteranno a distrarvi da questa situazione di stallo. Un po' di sano sport potrà aiutarvi a ritrovare armonia alla mente.

Sagittario - 6: la ripresa tarda ad arrivare, bisogna cercare di essere meno pessimisti. Le persone intorno a voi assorbono i vostri stati d'animo. In questo weekend cercate di aprirvi a nuove prospettive future.

Capricorno - 9: sarà un fine settimana molto positivo. Dopo un lungo periodo di stress e poca energia, sarete finalmente di nuovo al top. Il fine settimana vi porterà a condividere questo momento, decisamente positivo, con le persone che desiderano la vostra serenità.

Acquario - voto 7: situazioni un po' difficili nel prossimo fine settimana. Sarà il caso di mantenere la lucidità e avere atteggiamenti estremamente positivi. Le giuste frequentazioni potranno sortire effetti positivi sul vostro umore.

Pesci - voto 5: siete reduci da una settimana lavorativa difficile e la stanchezza caratterizzerà i prossimi due giorni. Il vostro umore continua ad essere influenzato da equilibri sentimentali poco stabili. Nel fine settimana sarà bene alleggerire la tensione con una gita con gli amici.