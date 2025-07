Le previsioni dell'oroscopo del mese di agosto suggeriscono l'arrivo di un periodo dinamico, con diverse opportunità per molti segni zodiacali sia in amore che in ambito lavorativo. Ci sarà anche qualche momento di riflessione e bisogno di gestione dell’energia soprattutto per i nati sotto il segno del Toro e della Bilancia. Mese decisamente positivo per il segno del Leone e della Vergine. Nuovi incontri per Cancro, Pesci e Capricorno.

Oroscopo di Agosto 2025 segno per segno

Ariete: agosto sarà un mese ricco di novità e trasformazioni. La posizione delle stelle aumenterà fiducia e vitalità.

Favoriti nuovi progetti e comunicazione.

Toro: periodo positivo, soprattutto in amore grazie a Venere che regalerà intesa e serenità. Le prime due settimane saranno ideali per lavorare e realizzare progetti, ma attenzione alla stanchezza sempre in agguato. Sarà il caso di riprendere energie con una pausa dagli impegni di lavoro.

Gemelli: mese favorevole nonostante qualche aspetto dissonante. I pianeti favoriranno la parte finale del segno. Energia e opportunità economiche fino a fine mese. Servirà maggiore prudenza nelle spese.

Cancro: i nati sotto questo segno avranno diverse opportunità a livello sentimentale ma dovranno essere attenti a investimenti non opportuni.

Leone: sarà un mese intenso e molto positivo, con energia, passione e voglia di novità.

Il periodo porterà riconoscimenti per impegno e valore personale.

Vergine: mese dominato da influssi positivi e da importanti opportunità. Attenzione agli equilibri tra doveri e piaceri. Sarà bene trovare la giusta serenità per poter mettere in atto le potenzialità offerte dal periodo.

Bilancia: Venere entrerà nel segno, portando leggerezza e sicurezza nei rapporti. Momenti di riflessione serviranno a chiarire piccole incertezze in ambito lavorativo. Sarà il caso di staccare la spina per ristabilire le giuste energie.

Scorpione: per i nati sotto questo segno sarà un mese di movimento e di confronto interiore. Novità in arrivo per fine mese.

Sagittario: sarà un periodo in cui si dovrà dare importanza ai progetti futuri.

L'energia planetaria spingerà a gestire bene le piccole cose quotidiane.

Capricorno: mese molto favorevole con supporto della posizione astrale. Venere porterà armonia in coppia e successo nelle conquiste amorose. Periodo positivo anche per lavoro ed economia, con buone opportunità di investimento.

Acquario: agosto sarà caratterizzato da energia e vitalità. Venere favorirà la passione in coppia e l'armonia. Crescita economica in vista soprattutto nelle prime due decadi.

Pesci: il mese può portare ai nati sotto questo segno delle riflessioni importanti su progetti futuri. Sarà bene non tralasciare i rapporti familiari e prestare maggiore attenzione alle relazioni amorose.