L'oroscopo del 5 settembre 2025 assegna voto 8,5 alla Bilancia che sarà spinto all'azione e 8 allo Scorpione, mentre sei e mezzo ai Gemelli che potrebbero avere conflitti e all'Ariete che deve organizzare bene i passi prima di agire.

Segni di Fuoco (Ariete, Leone, Sagittario)

Ariete: avete voglia di correre avanti, ma l’opposizione tra Marte e Giove vi ricorda di misurare le forze. Non è il momento di buttarsi a capofitto: organizzate bene i passi prima di agire.

Votazione: 6,5

Leone: vi sentite carichi di energia, ma rischiate di scontrarvi con ostacoli imprevisti.

Meglio riflettere prima di agire, soprattutto in ambito professionale.

Voto: 7

Sagittario: il vostro spirito avventuroso viene stimolato, ma serve attenta cautela: non tutti i rischi portano vantaggi immediati. Concentratevi su obiettivi certi e concreti con razionalità.

Giudizio: 7,5

Segni di Terra (Toro, Vergine, Capricorno)

Toro: siete chiamati a mediare tensioni in famiglia o sul lavoro. Marte vi spinge a difendere le vostre posizioni, Giove a guardare al quadro generale.

Voto: 7

Vergine: la giornata vi porta a rivedere piani e progetti: qualche imprevisto vi obbliga a ricalibrare le strategie. Usate la logica e la pazienza.

Giudizio: 7,5

Capricorno: avete l’occasione di dimostrare determinazione, ma dovete fare attenzione a non sforzare troppo le cose.

Concentratevi su ciò che potete davvero controllare con certezza.

Votazione: 7,5

Segni di Aria (Gemelli, Bilancia, Acquario)

Gemelli: la vostra mente corre veloce, ma Marte opposto a Giove può generare conflitti piuttosto duri. Pensate prima di parlare o prendere decisioni troppo impulsive.

Giudizio: 6,5

Bilancia: Marte vi spinge all’azione, ma la quadratura con Giove vi invita a non strafare troppo. È un buon momento per negoziare con diplomazia.

Voto: 8,5

Acquario: avete idee piuttosto brillanti e originali, ma domani serve attenzione ai dettagli: rischiate di sovrastimare le vostre possibilità. Meglio procedere passo passo.

Votazione: 7

Segni di Acqua (Cancro, Scorpione, Pesci)

Cancro: la quadratura Marte-Giove vi provoca un po’ di stress emotivo.

È importante gestire le emozioni e non reagire di pancia, perché a volte potrebbe essere controproducente.

Voto: 7

Scorpione: avete energia da vendere, ma la tensione del cielo può farvi percepire frustrazioni. Cercate di incanalare le forze in modo produttivo, senza disperdere troppa energia.

Giudizio: 8

Pesci: potreste sentirvi sopraffatti da richieste eccessive e aspettative davvero alte. Serve calma e pianificazione: non tutto deve essere risolto subito.

Votazione: 7