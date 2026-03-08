L'oroscopo dell'11 marzo 2026 con classifica assegna la medaglia d'oro al Cancro, argento al Sagittario, mentre bronzo ai Pesci che sarà colto da segnali importanti. Infine, ultimo posto il Capricorno poiché Giove opposto al Cancro potrebbe portare qualche tensione.

Classifica dell'11 marzo 2026

Oro – Cancro

Giove nel vostro segno riprende finalmente il moto diretto: è come se una porta si riaprisse. Tornano fiducia, opportunità e desiderio di crescere. La Luna in Sagittario vi aiuta a guardare al futuro con ottimismo.

Argento – Sagittario

Con la Luna nel vostro segno vi sentite energici, spontanei e pieni di entusiasmo.

Giove diretto porta nuove prospettive e vi spinge a credere di nuovo nei vostri progetti.

Bronzo – Pesci

L’energia del cielo vi sostiene: intuizione e sensibilità vi aiutano a cogliere segnali importanti. La giornata può portare ispirazioni e idee che aprono nuove strade.

4. Ariete

Sentite un forte desiderio di muovervi e di cambiare qualcosa nella vostra vita. L’energia della Luna in Sagittario vi dà coraggio e spirito d’iniziativa.

5. Scorpione

Il ritorno diretto di Giove vi aiuta a ritrovare fiducia. È una giornata in cui alcune situazioni iniziano a muoversi nella direzione giusta.

6. Leone

La Luna in Sagittario vi favorisce e vi rende più creativi e ottimisti. Potete vivere la giornata con leggerezza e desiderio di esprimervi.

7. Toro

Giornata più tranquilla ma costruttiva. Giove diretto vi invita a riflettere su nuovi obiettivi e a consolidare ciò che avete già costruito.

8. Acquario

Il clima del giorno è molto emotivo e questo può farvi sentire un po’ fuori ritmo. Tuttavia la Luna in Sagittario porta stimoli interessanti.

9. Bilancia

La giornata può essere dinamica ma anche un po’ dispersiva. Meglio concentrarsi su poche cose importanti.

10. Gemelli

Con Giove diretto alcune situazioni possono chiarirsi lentamente. Tuttavia serve pazienza per vedere risultati concreti.

11. Vergine

L’energia della Luna in Sagittario può creare qualche agitazione o sensazione di instabilità. Meglio mantenere calma e organizzazione.

12. Capricorno

Giove opposto dal Cancro può portare qualche tensione o responsabilità in più. È una giornata che richiede prudenza e riflessione.