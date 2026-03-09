Le anticipazioni dal 9 al 13 marzo 2026 di Tempesta [VIDEO] d'amore rivelano che Henry e Maxi saranno sempre più vicini, tanto che confesserano il loro amore mentre Greta dovrà ascoltare il suo cuore e decidere cosa fare con Miro: se dimenticarlo o dargli un'altra possibilità. Infine, il ragazzo deciderà di organizzare una festa per Greta, che accetterà di rimanere con lui. Intanto Sophia continuerà a muoversi nell’ombra con i suoi piani legati agli Sparkfleet Resorts, mentre Michael dovrà accettare che Nicole su trasferirà negli Stati Uniti, poiché la loro relazione è volta al termine.

Henry non riesce più a nascondere l’amore per Maxi

Henry fatica sempre di più a nascondere i sentimenti che prova per Maxi. Proprio nel giorno dell’inaugurazione del nuovo casinò al Fürstenhof, i suoi gesti lasciano trasparire chiaramente il suo amore per la ragazza. Nel tentativo di proteggerla dagli intrighi di Sophia contro l’hotel, Henry la incoraggia anche a vendere le sue azioni e a rilevare l’albergo appartenuto ai suoi genitori.

Nonostante le tensioni personali, l’apertura del casinò si rivela un grande successo e supera persino le aspettative della famiglia Saalfeld, che può finalmente festeggiare un importante traguardo.

Greta decide di dare una possibilità a Miro

Greta Bergmann è entusiasta per il suo nuovo lavoro al Fürstenhof e decide di concentrarsi completamente sulla carriera, cercando di mettere da parte le complicazioni sentimentali.

Tuttavia, proprio quando sembra determinata a dimenticare Miro, lui la sorprende con una dichiarazione inaspettata. All’inizio la cuoca appare confusa e titubante, ma alla fine sceglie di seguire il suo cuore e decide di dare una possibilità alla loro relazione. La notizia della coppia fa rapidamente il giro del Fürstenhof, ma Greta e Miro non sembrano preoccuparsene. Il ragazzo, su consiglio di Markus, organizza una sorpresa romantica per la fidanzata, ma durante una serata a lume di candela viene improvvisamente sopraffatto dal ricordo della sua ex fidanzata morta.

Intanto Michael deve fare i conti con una realtà difficile da accettare: Nicole ha deciso di restare negli Stati Uniti e la loro relazione sembra ormai definitivamente conclusa.

Parallelamente cresce la preoccupazione per Lale, che continua a fare uso di farmaci di nascosto senza riuscire a liberarsi dalla sua dipendenza.

Dati di ascolti dal 2 al 7 marzo 2026 di Tempesta d’Amore

La soap di Rete4 Tempesta d’Amore, nella settimana dal 2 al 6 marzo 2026, ha registrato ascolti regolari nel daytime. Lunedì 2 marzo la puntata ha raccolto 274.000 spettatori (share 5,3%), martedì 3 marzo ha totalizzato 231.000 spettatori (4,7%) mercoledì 4 marzo ha raggiunto 258.000 spettatori (5,4%). Poi nella giornata di giovedì 5 marzo sono stati 240.000 spettatori (5,0%) e venerdì 6 marzo 195.000 spettatori (4,1%). Nel complesso i dati confermano la costante attenzione del pubblico verso le vicende del Fürstenhof, con il picco di interesse a metà settimana e un leggero calo nell’ultimo giorno analizzato.