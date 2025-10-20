L'oroscopo del weekend 25 e 26 ottobre si forma sotto l'aspetto della Luna in Sagittario, che favorisce il segno zodiacale dei Pesci. Quest'ultimi finiscono al primo posto nella classifica del fine settimana ritrovando serenità e voglia di coccolarsi. Al contrario, l'Ariete affronta 48 ore movimentate: approfondiamo passo per passo le previsioni zodiacali del weekend.

Classifica e oroscopo del weekend 25-26 ottobre 2025: dai segni flop a quelli top

1️⃣2️⃣ - Ariete. Questo fine settimana si preannuncia piuttosto movimentato. Negli ultimi giorni avete dato il massimo senza concedervi tregua, e ora il vostro corpo chiede un po’ di riposo.

Se continuerete a correre senza fermarvi, rischierete di arrivare a venerdì completamente esausti. Concedetevi quindi due giornate di pausa per rigenerarvi e ritrovare la calma interiore. Una passeggiata all’aperto, un film leggero o una cena rilassante possono aiutarvi a ricaricare le energie. Non mancheranno occasioni romantiche per chi ha il cuore libero, ma solo se riuscirete a liberarvi dallo stress e ad aprirvi con sincerità.

1️⃣1️⃣- Capricorno. Dopo giorni di intensa attività, sentirete il bisogno di rallentare e di riflettere. Avete speso molte energie nel tentativo di mantenere tutto sotto controllo, ma adesso è tempo di lasciare andare un po’ le redini. Il weekend porterà una voglia naturale di stare per conto vostro, di concedervi spazi silenziosi e rigeneranti.

Le coppie potranno godere di momenti dolci e intimi, mentre i single troveranno piacere nel dialogo con persone nuove, anche se senza fretta. È un buon momento per ascoltare il proprio corpo e dedicarsi alla cura personale, dentro e fuori.

1️⃣0️⃣- Gemelli. Le prossime 48 ore saranno dedicate alla ricerca di equilibrio. Vi sentirete divisi tra il desiderio di riposare e quello di fare mille cose insieme. In realtà, il vostro organismo reclama calma, quindi cercate di non esagerare. Evitate luoghi affollati e attività stressanti, prediligendo un fine settimana tranquillo e ordinato. Il sonno è essenziale: regolate i vostri orari per non iniziare la nuova settimana già stanchi. Sul piano personale, ci saranno piccoli cambiamenti da accogliere con serenità: anche le abitudini più piccole possono migliorare il vostro benessere generale.

9️⃣- Sagittario. Il desiderio di evadere sarà fortissimo, e potreste decidere di organizzare un viaggio o anche solo una piccola fuga dal quotidiano. Avete bisogno di staccare la mente, respirare aria nuova e sentirvi liberi. Se possedete una casa fuori città o amate i luoghi tranquilli, questo è il momento giusto per ricaricarvi. Qualche pensiero vi pesa ancora, ma non dovete farvi frenare: il weekend vi offrirà spazi per ritrovare leggerezza e buonumore. Una serata con pizza e film, o in compagnia delle persone giuste, sarà il modo migliore per ritrovare la vostra energia positiva.

8️⃣- Toro. Arrivano giornate piene di vitalità e di piccoli piaceri. Finalmente riuscirete a occuparvi di quelle questioni lasciate in sospeso, con concentrazione e lucidità.

Dopo una settimana stancante, il weekend vi permetterà di tornare a sorridere e a dedicarvi alle vostre passioni. Le serate saranno piacevoli: chi ama la tranquillità potrà rilassarsi con una cena semplice, chi invece preferisce la compagnia potrà passare momenti sereni con amici o familiari. L’umore migliora e l’aria si fa più leggera: approfittatene per concedervi un po’ di meritato relax.

7️⃣- Leone. State lentamente uscendo da una fase pesante e questo fine settimana segna un piccolo ma importante punto di svolta. Dopo giorni di stanchezza o malinconia, ritroverete voglia di vivere e di sorridere. Qualcosa o qualcuno riuscirà a farvi tornare la luce negli occhi. Non rinunciate ai piccoli piaceri: un buon pasto, un gesto gentile, un incontro inatteso possono rimettervi in sesto.

Se vi siete messi a dieta o avete cambiato abitudini, cercate di non essere troppo rigidi: un piccolo sgarro non comprometterà i vostri progressi, anzi vi farà bene.

6️⃣- Scorpione. Questo weekend sarà ideale per rigenerare mente e corpo. Se di recente vi siete sentiti stanchi o poco in forma, le prossime ore vi permetteranno di riprendere fiato. Evitate, però, di accumulare nuovi impegni o di affrontare discussioni su questioni economiche o familiari: vi serve calma, non tensione. Qualche visita improvvisa da parte di parenti o amici potrebbe sorprendervi, quindi tenete l’ambiente domestico accogliente. È un periodo perfetto per riflettere, leggere o semplicemente riposare, lasciando che la serenità torni a farsi spazio dentro di voi.

5️⃣- Vergine. Si profila un weekend interessante e denso di emozioni. Potreste incontrare una persona che non vedevate da tempo e rimanere colpiti dal suo cambiamento. Per alcuni si riaprirà una porta del passato, ma solo per comprendere meglio se stessi e voltare definitivamente pagina. L’amore ritrova colore, anche se dentro di voi ci sono ancora ferite che richiedono delicatezza. Dedicate parte del tempo a un progetto personale rimasto indietro o a un’attività che vi faccia sentire produttivi. La mente sarà vivace e pronta a nuove scoperte.

4️⃣- Bilancia. Il fine settimana porta chiarezza e voglia di affetto. Chi è in coppia dovrebbe dedicare maggiore attenzione al partner, soprattutto se negli ultimi giorni c’è stata troppa distanza.

Chi è single, invece, sentirà il cuore battere più forte, anche se con un po’ di timidezza. Alcuni dubbi che vi assillavano finalmente troveranno risposta: sarà come togliere un peso dalle spalle. Approfittate di queste ore per mettere ordine nei sentimenti e ascoltare ciò che il cuore desidera davvero, senza paura di apparire vulnerabili.

3️⃣- Cancro. Dopo un periodo di stress e tensioni, arriva un fine settimana di pace e leggerezza. Le preoccupazioni che vi hanno accompagnato negli ultimi giorni si dissolveranno lentamente, lasciando spazio al desiderio di rilassarvi. Avrete finalmente tempo per voi e per ciò che amate: cucinare, dedicarsi a un hobby o semplicemente godersi la tranquillità di casa.

L’atmosfera sarà più dolce anche nei rapporti affettivi, con momenti di complicità che rafforzeranno i legami. Concedetevi qualche piccola gratificazione, magari preparando dolci o pizza in casa.

2️⃣- Acquario. Vi attende un weekend pieno di energia e spirito d’iniziativa. La voglia di divertirvi sarà contagiosa, e avrete fascino e carisma da vendere. I single faranno bene ad accettare inviti e uscite, perché le nuove conoscenze promettono emozioni vivaci. Le coppie potranno riscoprire sintonia e desiderio, magari organizzando una breve gita o una serata speciale. Anche sul piano pratico siete in un momento positivo: l’intuito vi guida verso scelte fortunate. Lasciatevi trasportare dal vostro entusiasmo, ma senza esagerare con gli sforzi fisici.

1️⃣- Pesci. Il fine settimana vi trova sereni e pronti a coccolarvi un po’. Il cambio d’ora vi offrirà la scusa perfetta per dormire di più e rigenerarvi. Siete in una fase in cui avete bisogno di leggerezza, di cura personale e di bellezza. Un taglio di capelli, un massaggio o un piccolo acquisto potranno ridarvi fiducia. Attenzione però alle spese impulsive: meglio non esagerare. L’atmosfera amorosa sarà dolce e intensa, con un risveglio della passione che vi sorprenderà piacevolmente. Chi è solo potrebbe ricevere un messaggio o un incontro inaspettato.