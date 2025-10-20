L'oroscopo della settimana dal 27 ottobre al 2 novembre è imperdibile, perché si tratta di una fase transitoria che non promette molto bene per i nati del Leone, ultimi nella classifica del periodo. La Bilancia, invece, si qualifica per il 1° posto, finendo per essere l'assoluta protagonista della settimana. Vediamo che cos'hanno in serbo le stelle per tutti gli altri segni dello zodiaco.

Previsioni e classifica della settimana al 2 novembre 2025

Leone – 12° posto. Settimana un po’ agitata per voi del Leone, che vi ritrovate immersi in un turbine di emozioni contrastanti e qualche incertezza che vi mette alla prova.

Potreste essere coinvolti in situazioni nuove o dover gestire responsabilità più grandi del previsto, e questo vi rende facilmente nervosi. Alcuni imprevisti sul lavoro o nelle relazioni personali vi costringeranno a trovare soluzioni rapide, ma non perdete la fiducia: la lucidità tornerà presto. In campo sentimentale ci sarà spazio per qualche ripensamento, forse un ritorno di fiamma o un messaggio inatteso da una persona del passato. Cercate di non lasciarvi confondere dai ricordi e valutate con calma ciò che desiderate davvero.

Vergine – 11° posto. Settimana piuttosto faticosa per voi, con momenti in cui la stanchezza mentale si farà sentire. Sul lavoro vi sembrerà di dover gestire troppe cose insieme e il vostro umore altalenante non aiuta a mantenere la concentrazione.

Sarebbe utile ritagliarvi qualche momento di pausa, anche solo per chiarirvi le idee. In famiglia potrebbero esserci incomprensioni, forse legate alla mancanza di tempo o alla difficoltà di comunicare. In amore, qualcuno potrebbe rivelarsi più importante di quanto pensavate, ma dovete imparare a fidarvi e a non chiudervi dietro la razionalità. Le coppie stabili, invece, sono chiamate a fare scelte mature, magari legate alla convivenza o a un nuovo progetto comune.

Capricorno – 10° posto. Una settimana piuttosto nervosa per voi, che vi sentite sotto pressione e poco compresi. Lavorativamente parlando, la pazienza non è il vostro forte e gli imprevisti vi infastidiscono più del solito. Cercate di non reagire con irritazione ma di affrontare le sfide con metodo e calma: ogni sforzo fatto adesso darà frutti nei prossimi giorni.

In amore, smettete di rincorrere situazioni complicate o persone lontane: spesso la serenità è più vicina di quanto crediate. Se il rapporto con il partner attraversa un momento di tensione, evitate frecciatine e affrontate il dialogo in modo diretto e sincero.

Gemelli – 9° posto. Siete immersi in pensieri legati al lavoro e alle finanze, e questo vi porta a essere più distaccati con chi vi circonda. Alcuni progetti non vi hanno dato i risultati sperati, ma invece di perdervi d’animo, è il momento di rivedere la strategia e cercare nuove direzioni. Il partner potrebbe lamentarsi di una certa freddezza o mancanza di attenzioni, quindi provate a riequilibrare le energie tra doveri e affetti. Per chi è solo, è un periodo in cui la timidezza può frenare nuove conoscenze, ma basta un piccolo gesto per rompere il ghiaccio.

I disturbi fisici recenti si attenuano e tornate pian piano a sentirvi meglio.

Acquario – 8° posto. Periodo di scelte importanti, soprattutto in ambito professionale. Dovete prendere una decisione significativa, forse legata a un cambiamento di direzione o a un progetto che richiede coraggio. Non fatevi distrarre da influenze esterne: avete tutto ciò che serve per capire qual è la strada giusta. L’amore vive un momento interessante, ma serve equilibrio. Se siete in coppia, cercate di non essere troppo pressanti o dominanti, mentre chi è single dovrebbe lasciarsi corteggiare senza chiudersi in difese inutili. Piccoli miglioramenti anche nella gestione del tempo, che vi aiuteranno a sentirvi più leggeri e produttivi.

Toro – 7° posto. In questo periodo la vostra mente è un vulcano di idee e progetti, e se saprete metterli in pratica con determinazione, arriveranno ottimi risultati. È importante però non disperdere energie in troppe direzioni. Concentratevi su ciò che davvero conta e non lasciatevi scoraggiare da chi non crede nelle vostre capacità. Se nella coppia ci sono tensioni o incomprensioni, può essere arrivato il momento di voltare pagina e chiudere ciò che vi pesa. I single sono attratti da persone misteriose ma affascinanti, anche se un po’ intimidatorie. La chiave della settimana è l’intraprendenza: osate e la vostra autostima crescerà.

Cancro – 6° posto. Avete molte energie, ma alcune attività non vi soddisfano pienamente.

Cercate di non arrendervi e mantenete la fiducia: presto arriveranno novità positive, forse legate a un cambio di ruolo o di casa. Chi vive una relazione complicata farebbe bene a parlarne apertamente con il partner per trovare una soluzione o, se necessario, concedersi una pausa di riflessione. Le prospettive economiche migliorano, ma serve prudenza nelle spese. Nel complesso, è una settimana di crescita personale e professionale, che vi porterà a sentirvi più sicuri e motivati.

Ariete – 5° posto. Determinazione e chiarezza mentale vi accompagnano in questi giorni. Siete un segno ambizioso e sapete esattamente dove volete arrivare. Verso metà settimana potreste trovare la chiave per sbloccare una situazione che vi sta a cuore, sia sul lavoro che nella vita privata.

Nella coppia regna la passione e la voglia di progettare insieme il futuro, e per molti non è escluso un passo importante come matrimonio o figli. I single, invece, si divertono a flirtare e a sperimentare nuove conoscenze senza troppi vincoli. La fiducia in voi stessi vi rende irresistibili.

Sagittario – 4° posto. Settimana brillante e piena di incontri favorevoli. Potreste conoscere persone influenti o ottenere proposte interessanti, soprattutto per chi lavora in ambiti creativi o dinamici. Evitate di rimandare le decisioni per paura di sbagliare: la fortuna è dalla vostra parte, ma richiede coraggio. In amore si respira armonia e desiderio di stabilità. Le coppie possono finalmente discutere di progetti futuri importanti, mentre i single hanno buone possibilità di vivere una nuova conoscenza intrigante, magari nata sui social o durante un evento inaspettato.

Pesci – 3° posto. Un’aria nuova soffia nella vostra vita professionale, portando entusiasmo e voglia di rimettervi in gioco. È un periodo perfetto per ripartire con idee fresche e lasciarvi alle spalle le tensioni passate. La concentrazione mentale torna e con essa il desiderio di migliorare anche il vostro benessere fisico. Valutate di integrare nella vostra dieta qualche elemento energizzante come fosforo o vitamine. In amore potreste sentirvi tentati da piccole trasgressioni, ma siate cauti: l’emotività non deve prendere il sopravvento.

Scorpione – 2° posto. Ottima settimana, segnata da risultati concreti e nuove soddisfazioni. Sul lavoro arrivano conferme importanti e la situazione economica si mostra stabile, anche se conviene non esagerare con le spese.

Sentite il bisogno di rivoluzionare la vostra vita e rinnovare tutto ciò che non vi rispecchia più. In amore regna la serenità: i contrasti passati si risolvono e la passione torna protagonista. Le coppie vivono momenti di intensa intimità, mentre chi è solo potrebbe incontrare una persona capace di accendere emozioni forti e autentiche.

Bilancia – 1° posto. Settimana da protagonisti per voi, che sapete incantare con il vostro carisma e la vostra eleganza. Ogni incontro si trasforma in un’occasione di crescita, sia personale che professionale. Avete entusiasmo, idee brillanti e la capacità di coinvolgere chi vi circonda. È il momento perfetto per avviare progetti, fare scelte coraggiose e dedicarvi a ciò che amate. In amore c’è grande sintonia, ma attenzione a non dire parole impulsive che il partner potrebbe fraintendere. Per il resto, le energie sono alte e la fortuna vi accompagna in ogni passo.