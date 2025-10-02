L'oroscopo della settimana dal 6 al 12 ottobre 2025 porta una danza di energie contrastanti tra emozioni profonde e nuove opportunità. A guidare la classifica c'è il Cancro, che potrà contare su una straordinaria carica emotiva e su giornate capaci di regalare armonia e affetti profondi, oltre a soddisfazioni sul piano personale. In posizione intermedia troviamo lo Scorpione, sostenuto da energie altalenanti ma comunque favorevoli per chi saprà muoversi con strategia e intensità, tra passioni forti e nuove opportunità professionali. In fondo alla graduatoria, invece, si colloca la Vergine, chiamata a fronteggiare giornate più complesse e a fare i conti con rallentamenti e contrasti.

Oroscopo settimanale e pagelle per i segni della prima sestina

♈ Ariete: voto 9. L’inizio di questa settimana vi troverà al centro della scena, con la Luna nel segno a darvi energia, coraggio e una spinta ideale per aprire nuovi percorsi. In amore sarà il momento di rafforzare i legami esistenti con gesti concreti, mostrando disponibilità e attenzioni sincere. Chi cerca emozioni nuove vivrà occasioni interessanti, con possibilità di incontri inattesi in grado di accendere passione. Il lavoro beneficerà della vostra capacità di prendere decisioni rapide: progetti rimasti sospesi potranno finalmente ricevere impulso e consensi. Non mancheranno giornate più tranquille, ma serviranno per organizzare meglio i prossimi passi.

Domenica chiuderà il periodo con atmosfere favorevoli, ideali per trascorrere tempo di qualità con chi amate e per ritrovare armonia interiore.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

lunedì 6 ottobre (Luna in Ariete); ★★★★★ martedì 7 e domenica 12;

★★★★ mercoledì 8, giovedì 9, venerdì 10 e sabato 11.

♉ Toro: voto 8. Il passaggio lunare nella vostra costellazione porterà stabilità e determinazione, qualità che vi aiuteranno a costruire fondamenta solide nei diversi ambiti della vita. Nei rapporti sentimentali ci sarà il desiderio di protezione e sicurezza: chi è in coppia sentirà il bisogno di pianificare scelte concrete per il futuro, mentre i single potrebbero sorprendersi di fronte a un’attrazione profonda e inaspettata.

La sfera professionale vi vedrà più concentrati e pragmatici: avrete modo di consolidare rapporti lavorativi, chiudere accordi o portare avanti trattative vantaggiose. Piccoli momenti di tensione potrebbero emergere a fine settimana, soprattutto domenica, quando le energie saranno meno fluide. Sarà però un’occasione utile per fermarsi, riflettere e ricaricare le batterie, senza perdere fiducia nei vostri obiettivi.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

mercoledì 8 ottobre (Luna in Toro); ★★★★★ giovedì 9 e sabato 11;

★★★★ lunedì 6, martedì 7 e venerdì 10;

★★★ domenica 12 ottobre.

♊ Gemelli: voto 8. Una settimana dinamica, animata da curiosità e voglia di sperimentare. La Luna nel segno illuminerà la giornata di venerdì, rendendovi brillanti e pronti a cogliere ogni opportunità.

L’amore vivrà momenti vivaci: le coppie riscopriranno leggerezza e gioco, mentre i single potranno contare su incontri piacevoli e stimolanti, capaci di accendere fantasia e desiderio di novità. Nel lavoro le intuizioni vi guideranno verso soluzioni rapide, anche in situazioni complesse. Il dialogo con colleghi o collaboratori sarà fondamentale, soprattutto a metà settimana, quando la comunicazione diventerà strumento decisivo. Le giornate finali porteranno serenità, con possibilità di dedicarsi a passioni personali e a momenti distensivi. Nel complesso, sarà un periodo positivo, ricco di spunti creativi e opportunità di crescita.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

venerdì 10 ottobre (Luna in Gemelli); ★★★★★ giovedì 9 e sabato 11;

★★★★ martedì 7, mercoledì 8 e domenica 12;

★★★ lunedì 6 ottobre.

♋ Cancro: voto 10.

Le stelle aprono prospettive straordinarie, con giornate che favoriranno sensibilità, intuizione e capacità di costruire rapporti più autentici. L’amore sarà al centro: le coppie rafforzeranno la sintonia con momenti intensi e gesti affettuosi, mentre i single saranno sorpresi da incontri carichi di emozioni e di nuove possibilità. Nel lavoro, la creatività vi sosterrà: riuscirete a portare avanti progetti importanti, a ricevere apprezzamenti e ad allargare collaborazioni. I giorni centrali saranno i più preziosi per concludere accordi o avviare nuove iniziative. La settimana si concluderà con la Luna nel segno, che vi donerà un’atmosfera magica e un senso di pienezza emotiva. Sarà un periodo perfetto per consolidare relazioni e vivere esperienze di grande intensità affettiva.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

domenica 12 ottobre (Luna in Cancro); ★★★★★ lunedì 6, mercoledì 8 e venerdì 10;

★★★★ martedì 7, giovedì 9 e sabato 11.

♌ Leone: voto 6. Un andamento piuttosto altalenante, con momenti luminosi alternati ad altri meno facili da gestire. L’inizio e la chiusura della settimana offriranno vitalità e voglia di primeggiare, mentre i giorni centrali richiederanno più pazienza. In campo sentimentale ci sarà bisogno di attenzione: piccoli malintesi o gelosie potrebbero creare tensione nelle coppie, ma con il giusto impegno sarà possibile riportare equilibrio. I single, invece, vivranno esperienze vivaci ma non sempre stabili. Sul fronte professionale qualche ostacolo potrà rallentare i progetti, soprattutto venerdì, quando la concentrazione sarà meno incisiva.

Sarà utile non lasciarsi condizionare dagli imprevisti, puntando a gestire al meglio le risorse disponibili. La domenica regalerà il recupero atteso, con maggiore serenità nelle relazioni.

La valutazione della settimana:

★★★★★ lunedì 6 e domenica 12;

★★★★ martedì 7, mercoledì 8 e sabato 11;

★★★ giovedì 9 ottobre;

★★ venerdì 10 ottobre.

♍ Vergine: voto 5. Il periodo presenterà diverse sfide, con giornate caratterizzate da piccoli contrasti e momenti di incertezza. La giornata migliore sarà mercoledì, quando la Luna vi sosterrà con chiarezza mentale e precisione, aiutandovi a risolvere questioni delicate. In amore, le coppie dovranno confrontarsi su temi pratici che richiederanno compromessi, mentre i single sentiranno la necessità di maggiore autenticità nelle nuove conoscenze.

Nel lavoro occorrerà cautela: alcune decisioni potrebbero subire ritardi o cambiamenti inaspettati. I giorni finali porteranno più stanchezza, in particolare domenica, quando la sensibilità potrebbe accentuare fragilità emotive. Sarà importante mantenere calma e concentrazione, evitando di ingigantire piccoli contrattempi. Nonostante qualche difficoltà, resteranno spazi utili per migliorare organizzazione e consolidare la propria direzione.

La graduatoria settimanale con le stelle:

★★★★★ mercoledì 8 ottobre;

★★★★ lunedì 6, martedì 7, giovedì 9 e venerdì 10;

★★★ sabato 11 ottobre;

★★ domenica 12 ottobre.

Previsioni zodiacali e voti della settimana per gli ultimi sei segni

♎ Bilancia: voto 6. L'oroscopo settimanale 6-12 ottobre evidenzia un periodo abbastanza positivo.

Lunedì si aprirà con la ricerca di un equilibrio, come se ogni scelta richiedesse una bilancia interiore su cui pesare pro e contro. In campo affettivo non mancheranno attimi piacevoli, specie martedì e sabato, quando il cielo aprirà spiragli di complicità e di leggerezza. Tuttavia, giovedì potrebbe portare incomprensioni, con parole dette in fretta o gesti interpretati male. Chi è in coppia dovrà prestare maggiore attenzione ai dettagli, mentre i single potrebbero sentirsi più vulnerabili di fronte a nuove conoscenze. Sul lavoro sarà utile procedere con ordine, senza lasciarsi distrarre da opinioni esterne: la vostra lucidità farà la differenza nei momenti decisivi. La settimana si chiuderà con una domenica più serena, in cui ritroverete spazi di condivisione autentica e desiderio di armonia.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

★★★★★ martedì 7 e sabato 11;

★★★★ lunedì 6, venerdì 10 e domenica 12;

★★★ mercoledì 8 ottobre;

★★ giovedì 9 ottobre.

♏ Scorpione: voto 7. Il periodo si annuncia intenso, con giornate capaci di smuovere pensieri profondi e decisioni importanti. Lunedì e mercoledì saranno le occasioni migliori per far valere le vostre idee: il carisma naturale saprà convincere chi vi circonda. Nei rapporti di coppia la passione sarà protagonista, ma servirà dosarla con delicatezza per evitare eccessi. I single avranno incontri intriganti, ma non sempre immediatamente chiari: sarà necessario osservare prima di affidarsi alle emozioni. Nel lavoro, la concentrazione vi permetterà di affrontare compiti complessi e di ricevere riconoscimenti per i vostri sforzi.

L’unico ostacolo sarà la giornata di sabato, più faticosa, in cui conviene rimandare questioni importanti. La chiusura della settimana vi restituirà fiducia e desiderio di progettare nuove mete personali e professionali.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

martedì 7 ottobre; ★★★★★ lunedì 6 (Mercurio in Scorpione) e mercoledì 8;

★★★★ giovedì 9 e domenica 12;

★★★ venerdì 10 ottobre;

★★ sabato 11 ottobre.

♐ Sagittario: voto 7. L’entusiasmo non mancherà, ma sarà alternato a giornate più incerte, soprattutto tra lunedì e martedì, quando gli impegni potrebbero sembrare pesanti. Dal giovedì, però, il cielo tornerà a sorridere e vi darà slancio: sarà il momento migliore per affrontare discussioni decisive, proporre idee o fare scelte significative.

L’amore si accenderà di nuova vitalità: le coppie troveranno stimoli attraverso attività comuni, mentre i single vivranno sorprese soprattutto tra venerdì e domenica, giornate molto favorevoli a incontri emozionanti. Nel lavoro sarà il coraggio a guidarvi, anche se servirà prudenza nel gestire le finanze. La fine della settimana vi regalerà soddisfazioni, con la sensazione di aver trovato una direzione più chiara per i vostri desideri.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

giovedì 9 ottobre; ★★★★★ venerdì 10 e domenica 12;

★★★★ mercoledì 8 e sabato 11;

★★★ lunedì 6 ottobre;

★★ martedì 7 ottobre.

♑ Capricorno: voto 7. La settimana richiederà costanza e organizzazione, qualità che non vi mancheranno.

Lunedì e domenica vi offriranno le energie migliori per far avanzare progetti e rafforzare rapporti importanti. In amore, il desiderio di stabilità sarà forte: le coppie vorranno pianificare obiettivi concreti, mentre i single saranno attratti da persone che trasmettono serietà e affidabilità. A metà settimana, in particolare mercoledì, potrebbe emergere qualche tensione, con un calo di motivazione che spingerà a rivedere i piani. Sarà però sabato a regalarvi il massimo, con momenti di grande lucidità e soddisfazioni personali. Sul piano professionale le vostre capacità organizzative saranno apprezzate, ma servirà flessibilità per gestire eventuali cambiamenti. La chiusura della settimana vi restituirà forza e nuove prospettive.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

sabato 11 ottobre; ★★★★★ lunedì 6 e domenica 12;

★★★★ martedì 7 e venerdì 10;

★★★ giovedì 9 ottobre;

★★ mercoledì 8 ottobre.

♒ Acquario: voto 6. Il periodo inizierà in salita, con un lunedì che porterà incertezze e difficoltà di concentrazione. Tuttavia, già a metà settimana il vento cambierà e torneranno vitalità ed entusiasmo. L’amore avrà un andamento discontinuo: nelle coppie ci sarà bisogno di maggiore dialogo, mentre i single dovranno fare attenzione a non farsi trascinare in situazioni confuse. Giovedì e venerdì rappresenteranno le giornate migliori, ideali per affrontare questioni importanti, presentare idee o semplicemente vivere momenti di gioia con chi vi circonda. Sul lavoro, la creatività sarà la vostra arma principale: saprete proporre soluzioni innovative, capaci di attirare attenzione. Nel fine settimana, soprattutto domenica, ritroverete serenità e nuove ispirazioni, con la possibilità di chiudere la settimana in modo costruttivo e positivo.

La scaletta settimanale con voto e stelline quotidiane:

★★★★★ giovedì 9, venerdì 10;

★★★★ mercoledì 8, sabato 11 e domenica 12;

★★★ martedì 7 ottobre;

★★ lunedì 6 ottobre.

♓ Pesci: voto 6. Questi giorni vi vedranno alternare momenti di ispirazione e altri più complicati. Martedì e giovedì porteranno intuizioni preziose, da sfruttare sia in campo affettivo che professionale. Le relazioni di coppia saranno caratterizzate da profondità emotiva, ma anche da una certa fragilità: sarà importante evitare fraintendimenti e imparare ad ascoltare. Per i single, il cielo aprirà la possibilità di un incontro speciale, seppure accompagnato da dubbi iniziali. Nel lavoro, la fantasia vi guiderà, ma occorrerà concretezza per trasformare le idee in risultati pratici. Le giornate di sabato e domenica risentiranno di un calo di energia: conviene non sovraccaricarsi e concedersi momenti di pausa. Nel complesso, sarà una settimana utile per comprendere meglio le vostre priorità e definire le direzioni future.

La graduatoria settimanale con le stelle: