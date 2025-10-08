L'oroscopo delle sorprese di giovedì 9 ottobre 2025 premia con un bel dieci in pagella i Gemelli, che potranno beneficiare del supporto della Luna per superare ogni tipo di ostacolo. Al Sagittario va un nove più che meritato: ogni imprevisto verrà superato con successo. Le novità quotidiane manderanno in confusione i Pesci alle prese con una giornata turbolenta.
L'oroscopo delle sorprese di giovedì 9 ottobre: previsioni astrologiche da Ariete a Pesci
Ariete - Saprete cogliere ogni tipo di cambiamento. Le novità di certo non vi coglieranno impreparati.
Per i single sono previsti nuovi incontri. Voto: 9,5.
Toro - Il vostro carisma vi permetterà di raggiungere ottimi risultati in campo professionale. Un vecchio amico potrebbe tornare a farvi visita. Il partner potrebbe sorprendervi con un regalo speciale. Voto: 8.
Gemelli - Il vostro essere determinati vi porterà ad essere molto intraprendenti. Coglierete al balzo ogni occasione che vi si presenta. In amore la Luna sarà dalla vostra parte. Voto 10.
Cancro - Mercurio farà capolino nel vostro cielo destabilizzandovi. Degli imprevisti vi metteranno in difficoltà, in questo momento molto delicato bisognerà avere coraggio e determinazione. Voto: 5.
Leone - Le stelle non vi riservano grandi cambiamenti.
Affronterete la giornata di giovedì con spensieratezza. Nel lavoro vi metterete in gioco con ottimismo. Voto: 6.
Vergine - In amore la Luna vi darà la possibilità di vivere nuove emozioni. Sono previste nuove opportunità lavorative, starà a voi valutare con cura ogni occasione. Voto: 9,5.
Bilancia - Il vostro ottimismo vi permetterà di superare qualsiasi tipo di cambiamento. Nel lavoro vi metterete in gioco con caparbietà e disinvoltura. Voto: 7,5.
Scorpione - Gli astri vi riserveranno molteplici novità. Alcuni imprevisti potrebbero mandarvi in confusione. Occorre restare concentrati. Voto: 6.
Sagittario - Gli imprevisti non vi incuteranno alcun timore. Affronterete al meglio ogni tipo di sfida.
Il coraggio non vi manca. In amore preparatevi a fare nuovi incontri. Voto: 9.
Capricorno - Riuscirete a valutare accuratamente ogni scelta da prendere, sia in ambito sentimentale che professionale. Accoglierete le novità con ottimismo. Voto: 7,5.
Acquario - Mercurio in aspetto dissonante vi susciterà alcuni problemini. Sul fronte professionale un vostro ex collega potrebbe potrebbe tornare da voi con alcune importanti richieste. Sono previste novità anche sul fronte sentimentale. Voto: 6.
Pesci - Coglierete al balzo ogni tipo di occasione. Le stelle vi guideranno verso nuovi orizzonti. Con il partner avrete modo di realizzare un vostro sogno nel cassetto. Voto: 5,5.