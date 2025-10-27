L'oroscopo del 28 ottobre 2025 ammicca all'indirizzo del Gemelli. Sotto la Luna in Capricorno, questo si prevede un martedì intenso, che metterà alla prova alcuni segni zodiacali. Per quanto riguarda la classifica del giorno, il primo posto è occupato dal Gemelli, che s'incanala verso un periodo sereno. Al contrario, l'ultima posizione nel ranking è riservata allo Scorpione.

Classifica e oroscopo del 28 ottobre 2025: dai segni flop a quelli top

1️⃣2️⃣ - Scorpione. Trasformate il dolore in forza e la paura in desiderio di rinascita. Siete più forti di quanto pensiate.

Dentro di voi si alternano momenti di forza e fragilità, e spesso cercate di mascherare le insicurezze dietro un sorriso o un atteggiamento deciso. Nonostante questo, la giornata potrebbe presentare qualche piccola difficoltà o imprevisto. Mantenete la calma e cercate di affrontare ogni situazione con lucidità. Un collega o una persona conosciuta da poco potrebbe influenzare in modo inaspettato il vostro umore. Non abbiate paura di cambiare qualcosa nella routine: anche una piccola novità può migliorare il vostro equilibrio interiore e restituirvi un senso di leggerezza.

1️⃣1️⃣- Vergine. Accettate di non poter controllare tutto. La perfezione è solo un modo diverso di chiamare l’armonia. A volte vi sentite fuori luogo, come se non riusciste a trovare il vostro spazio nel mondo.

Eppure basterebbe poco per ritrovare fiducia: un consiglio ricevuto da una persona sincera o un segnale che vi farà comprendere che siete sulla strada giusta. Non lasciatevi sopraffare dai pensieri o dalle preoccupazioni, soprattutto se riguardano il passato. Concentratevi su ciò che potete migliorare nel presente e non abbiate paura di chiedere aiuto. In amore c’è un po’ di confusione, ma con pazienza riuscirete a ritrovare l’armonia.

1️⃣0️⃣- Capricorno. Non dimenticate di celebrare i progressi. Ogni conquista merita un momento di orgoglio. La giornata richiede attenzione e senso pratico. Ci saranno impegni da portare a termine e responsabilità da gestire, ma il vostro spirito determinato saprà come affrontarle.

In serata potreste avvertire un calo di energia: concedetevi del riposo e non pretendete troppo da voi stessi. Alcuni di voi riceveranno un messaggio o una telefonata da una persona cara che riporterà alla mente bei ricordi. Coltivate i vostri talenti nascosti, perché possono aprirvi nuove strade. Il passato va lasciato alle spalle per costruire qualcosa di più stabile e sereno.

9️⃣- Bilancia. Non abbiate paura di scegliere. Ogni decisione, anche piccola, costruisce la libertà. Siete persone affidabili, ma in questo periodo tendete a cambiare idea con facilità. La giornata invita a mettere ordine, soprattutto nelle questioni economiche o familiari. Fare chiarezza, anche per iscritto, vi aiuterà a capire dove state andando.

In casa c’è qualcosa che vi infastidisce, ma prima di prendere decisioni impulsive cercate di riflettere bene. Vi sentite un po’ stanchi o appesantiti: forse un’alimentazione più equilibrata e un po’ di riposo potranno aiutarvi a ritrovare energia.

8️⃣- Leone. Non temete di brillare troppo. Il vostro carisma può ispirare chi vi sta accanto. Il ritmo della giornata sarà piuttosto intenso e vi troverete a dover gestire impegni diversi. Anche se la routine vi pesa, cercate di affrontarla con pazienza: vi darà quella stabilità che in questo momento vi serve. Potreste incontrare una persona che non vedevate da tempo: accettate il segno del destino e lasciatevi andare a una conversazione sincera. Non forzate le situazioni, ma seguite il vostro istinto, che saprà indicarvi quando è il momento di agire.

7️⃣- Toro. Fidatevi del vostro ritmo, anche se lento. La costanza è la chiave che apre ogni porta. La mattina potrebbe iniziare con un po’ di fatica, ma con il passare delle ore ritroverete la determinazione. Siete persone che puntano in alto e desiderano ottenere riconoscimento per il proprio impegno. Tuttavia, cercate di non usare scorciatoie: la sincerità e la trasparenza porteranno risultati più duraturi. Se vi sentite sotto pressione, concedetevi una pausa per rimettere ordine nei pensieri. Sul lavoro e nei rapporti personali, l’onestà sarà la vostra arma vincente.

6️⃣- Ariete. Smettete di aspettare il momento perfetto. Createvelo con la vostra energia e il coraggio. Il risveglio sarà determinante per l’andamento della giornata: cercate di iniziare con un pensiero positivo e una buona dose di energia.

Fate attenzione alle spese e alle decisioni economiche, poiché ci sarà una novità in arrivo che potrebbe sorprendervi. Qualcuno potrebbe dirvi qualcosa di inaspettato o farvi una confidenza che vi lascerà perplessi. Nella vita di coppia, la noia può generare tensioni, ma un piccolo gesto d’affetto può sciogliere ogni nodo. Tenete in ordine la casa, perché non è esclusa una visita improvvisa.

5️⃣- Acquario. Difendete la vostra originalità. Il mondo ha bisogno di chi pensa in modo diverso. Il vostro equilibrio dipenderà da quanto riuscirete a mantenere la calma di fronte alle piccole contrarietà quotidiane. Siete persone creative e intelligenti, ma a volte la mente corre troppo in fretta. Provate a rallentare e a focalizzarvi su ciò che conta davvero.

Potrebbe esserci una decisione importante da prendere, soprattutto in ambito familiare. Fidatevi del vostro intuito e ricordate che la stabilità non nasce dall’abitudine, ma dalla serenità interiore.

4️⃣- Sagittario. Guardate sempre oltre l’orizzonte. La vita premia chi osa andare un passo più in là. L’attesa di un evento o di un incontro vi tiene in tensione, ma anche pieni di entusiasmo. Amate la compagnia e vi piace condividere momenti di allegria con chi vi fa stare bene. Tuttavia, cercate di non diventare troppo sospettosi nei confronti del partner o di una persona che vi interessa: la fiducia è la base di ogni legame solido. Se siete in cerca di lavoro, impegnatevi con costanza e non abbiate paura di ampliare le competenze.

Una conversazione inaspettata vi farà riflettere.

3️⃣- Pesci. Lasciate che la sensibilità diventi la bussola. Solo chi sente profondamente può davvero comprendere la vita. Siete anime sensibili, capaci di percepire emozioni profonde e di vivere ogni esperienza con intensità. Ultimamente però vi sentite un po’ vulnerabili e desiderosi di attenzioni sincere. Chi è solo sogna un amore autentico, mentre chi è in coppia dovrà evitare discussioni inutili. Cercate di non accumulare troppo stress, perché la stanchezza può rendervi più irritabili. Non abbiate paura di chiedere sostegno: intorno a voi ci sono persone pronte ad aiutarvi e a donarvi calore.

2️⃣- Cancro. Prendetevi cura di voi con la stessa dolcezza che donate agli altri.

L’amore inizia da dentro. Dopo qualche piccolo cambiamento recente, ritrovate la voglia di ripartire con maggiore determinazione. La giornata sarà ricca di impegni, ma anche di piccole soddisfazioni. Organizzate con cura ciò che dovete fare, senza sovraccaricarvi: un passo alla volta arriverete lontano. Qualcuno potrebbe contattarvi o venirvi a trovare, quindi fatevi trovare pronti e di buon umore. In amore, una persona che non vi aspettavate potrebbe farvi provare nuove emozioni.

1️⃣- Gemelli. Non cercate di essere capiti da tutti, ma restate autentici. La vostra voce è unica e merita di essere ascoltata. Finalmente si apre un periodo più sereno, con buone opportunità sia in campo personale che familiare.

Le tensioni dei giorni passati iniziano a dissolversi e vi sentite più leggeri. Tuttavia, cercate di moderare le parole: la vostra spontaneità è un dono, ma può ferire chi vi circonda se non usata con sensibilità. Sul piano sentimentale torna la voglia di vivere emozioni sincere e di costruire qualcosa di stabile. Una notizia positiva in arrivo vi darà la conferma che siete sulla strada giusta.

Il quadro astrologico della giornata

Il 28 ottobre 2025 vede il Sole in Scorpione, favorendo introspezione e desiderio di verità. La Luna in Capricorno stimola comunicazione e curiosità, ma crea tensioni con Nettuno che può confondere le idee. L'aspetto di Mercurio invita al dialogo equilibrato, mentre Venere in Bilancia porta maggiore maturità nei rapporti, anche quelli che sono sul punto di sbocciare. Infine, Marte in Scorpione accende l’orgoglio e la voglia di emergere.