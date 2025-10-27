Nell'oroscopo dei tarocchi per il mese di novembre 2025, i Pesci sono guidati dall'arcano maggiore della Luna, un simbolo di profondi misteri interiori e di intuizioni nascoste. La Luna, con il suo alone di segreti e di immagini oniriche, rappresenta il regno dell'inconscio, dove le emozioni si mescolano con visioni fuggevoli e sensazioni sottili. La scelta della Luna invita i Pesci a esplorare questi aspetti più oscuri e nascosti, facendo luce sui loro desideri più profondi e sulle paure più segrete. La Luna, infatti, è anche il simbolo dei cicli dell'esistenza, del cambiamento e della trasformazione, un monito a non temere l'ignoto, ma abbracciarlo con saggezza.

Il segno dei Pesci, noto per la sua natura sensibile e intuitiva, trova in questo arcano una corrispondenza quasi naturale. Novembre si presenta come un periodo significativo per voi, un'occasione per riorientare il vostro sguardo verso i paesaggi interiori. La Luna stimola i Pesci a seguire il richiamo delle loro intuizioni, a lasciarsi trasportare dalla corrente delle emozioni, ma anche a discernere tra ciò che è illusorio e reale. Addomare la Luna richiede una connessione profonda con il proprio io autentico e un'apertura verso la comprensione dei simboli che essa dispiega nel vostro cammino. Vi viene chiesto di fare attenzione ai sogni e alle sensazioni sottili, poiché potrebbero contenere chiavi di comprensione importanti per le vostre sfide attuali.

Parallelismi con altre culture

La Luna è venerata in molte culture del mondo per il suo potere e significato mistico. In Cina, per esempio, la dea Chang'e è legata alla Luna e rappresenta l'immortalità e la trasformazione, riflettendo la dualità tra la bellezza e il mistero. Nei rituali degli indigeni Lakota del Nord America, la Luna era considerata un simbolo di cambiamento e rinnovamento, guidando i loro calendari e le celebrazioni stagionali. Nel contesto yoruba dell'Africa occidentale, il sistema di divinazione Ifá rimanda all'energia femminile della Luna attraverso la dea Yemanjá, protettrice delle acque e delle profondità emotive. Questi parallelismi sottolineano come la Luna, scorrendo silenziosamente nel cielo notturno, sia una presenza che ci connette ai ritmi universali della vita, infondendo quiete e saggezza.

Consiglio delle stelle per i Pesci: coltivate il rapporto con la vostra Luna interiore

Per i Pesci, questo mese di novembre si apre come un invito all'introspezione e alla scoperta di sé stessi. Il consiglio delle stelle consiste nel dedicare tempo a pratiche che favoriscano il viaggio interiore. Potreste considerare la meditazione o la scrittura di un diario dei sogni per dar voce alle vostre emozioni più profonde. La vicinanza alla natura, specialmente in luoghi silenziosi e sereni, vi aiuterà a sintonizzarvi con l'energia della Luna. Non dovete afferrare una certezza assoluta, ma concedervi la libertà di esplorare i limiti del vostro paesaggio interiore, valorizzandone la ricchezza. Infine, come l'acqua dai riflessi lunari, lasciatevi portare dalle correnti della vita con fiducia, sapendo che ogni fase, compresa quella di apparente oscurità, porta con sé un potenziale di crescita e rinnovamento.