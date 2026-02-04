Secondo l'oroscopo del 5 febbraio, i nativi del Toro vivono passioni intense ma ambivalenti; devono agire con calma per cogliere inaspettate opportunità professionali. I nati in Scorpione affrontano novità sentimentali travolgenti che richiedono cautela; se useranno astuzia sul lavoro, otterranno ottimi guadagni. Infine, i nati sotto il segno del Sagittario riscoprono la socialità e chiariscono i propri desideri; grazie al tatto e al dinamismo, possono rivoluzionare la loro carriera.

Oroscopo e pagelle del giorno 5 febbraio: da Ariete a Cancro

Ariete – In questo periodo il vostro pensiero è rivolto a una persona cara che sta attraversando un momento buio.

Sentite il forte desiderio di intervenire, ma dovete accettare che, a volte, la vicinanza e l'ascolto sono gli unici strumenti a vostra disposizione. Anche se avreste voglia di svagarvi e proporre attività più leggere, non riuscirete a voltare pagina finché non avrete compreso l'origine del suo malessere. Sul fronte professionale, cercate di domare l'irruenza: prima di sfogarvi per una situazione lavorativa non proprio brillante, contate fino a dieci. La prudenza sarà la vostra migliore alleata. Voto: 6

Toro – State attraversando una fase carica di passione ma decisamente ambivalente: il consiglio è di non agire d'impulso. In questi giorni avreste bisogno di quella pazienza e di quel sangue freddo che spesso faticate a trovare.

Se però il vostro obiettivo è vivere emozioni intense e travolgenti, sarete pienamente soddisfatti. Ottime notizie sul fronte professionale: per chi è a caccia di nuove opportunità, si apriranno strade inaspettate. Sfruttate questo slancio positivo! Voto: 8

Gemelli – Avete trovato il vostro equilibrio se chi vi circonda sa offrirvi stimoli intellettuali costanti. Quando sentite che un legame è autentico, evitate di analizzare troppo ogni dettaglio o di erigere barriere; godetevi la spontaneità del momento. Tuttavia, dedicate una parte della giornata alla cura delle vostre finanze. Siate meticolosi con documenti e carte di credito: un piccolo errore di valutazione o una spesa imprevista sono dietro l'angolo.

Voto: 7,5

Cancro – State finalmente attraversando un periodo fortunato per chiudere con il passato. Avete l’occasione d’oro per tagliare i rami secchi e allontanare tutto ciò che frena la vostra serenità. Invece di perdere tempo a ripensare ai torti subiti, affrontate le novità con determinazione. Allargate la vostra cerchia sociale: tra i nuovi incontri potrebbe nascondersi un sentimento speciale. Unico consiglio: leggete bene tra le righe di contratti o accordi, perché qualcuno potrebbe non giocare a carte scoperte. Voto: 7,5

Astrologia dedicata alla giornata di giovedì 5 febbraio: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Preparatevi a ricevere piacevoli novità che vi restituiranno il buonumore. Se qualcuno ha catturato il vostro interesse, è il momento di agire: la timidezza non fa per voi.

In questo periodo la vostra intraprendenza è ai massimi storici e i vecchi dubbi su un possibile interesse reciproco sono ormai un ricordo del passato. Avete finalmente voltato pagina rispetto alle delusioni precedenti. L’unica nota stonata? La gestione economica. Potreste sentirvi irritati per alcune spese impreviste o decisioni finanziarie prese dal partner senza consultarvi. Voto: 7

Vergine – È normale se in questo periodo avvertite un po’ di spossatezza. Qualche piccolo attrito potrebbe aver minato il vostro umore, ma non lasciatevi abbattere: è il momento di scacciare via la malinconia. Per quanto riguarda il cuore, desiderate un legame travolgente e gesti d'altri tempi, qualcosa di raro da scovare nel quotidiano.

Forse chi avete accanto non rispecchia ancora i vostri standard elevati, ma la forza della vostra volontà potrebbe presto cambiare le carte in tavola. Sul fronte lavorativo, i segnali sono abbastanza buoni: rispolverate i vecchi contatti e puntate tutto sulla comunicazione. Voto: 6

Bilancia – State attraversando una fase di grande tranquillità, ideale per chiudere definitivamente i piccoli battibecchi in famiglia. Se ultimamente il rapporto di coppia ha vacillato, sappiate che l'intesa è pronta a rifiorire. Questa esperienza vi ha permesso di approfondire la conoscenza reciproca: ora sapete che il segreto risiede nella capacità di venirsi incontro. Sul fronte professionale ed economico, rimboccatevi le maniche: le stelle sono dalla vostra parte e i risultati non tarderanno ad arrivare.

Voto: 8

Scorpione – Vi attende un periodo vivace e pieno di colpi di scena positivi che potrebbero farvi perdere la bussola. Tuttavia, agite con cautela: prima di donare i vostri sentimenti a qualcuno, assicuratevi che ne valga la pena. Siete carichi di desiderio e pronti per una storia travolgente, ma fate attenzione, perché qualche piccolo malumore nel rapporto attuale potrebbe spingervi a cercare evasioni altrove. Sul fronte professionale, se saprete giocare le vostre carte con la solita furbizia, i guadagni non tarderanno ad arrivare. Voto: 9

Previsioni delle stelle per la giornata di giovedì 5 febbraio: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – State attraversando un periodo decisamente dinamico, perfetto per tuffarvi nella vita sociale e riscoprire il piacere dello svago.

Il segreto sarà trovare il giusto equilibrio tra organizzazione e relax. Grazie a una rinnovata capacità di espressione, riuscirete finalmente a fare chiarezza sui vostri desideri più profondi. È il momento ideale per appianare vecchi contrasti: usando il tatto necessario, vivrete momenti di grande gratificazione. Sul fronte professionale, tenete gli occhi aperti: oltre a migliorare la vostra posizione attuale, potrebbe bussare alla porta un’occasione capace di rivoluzionare il vostro futuro. Voto: 9

Capricorno – Sentirete il forte desiderio di evadere dalla solita routine, esplorare nuovi posti e riunire i vostri cari. Tuttavia, fate attenzione a qualche piccolo malinteso che potrebbe turbare l’atmosfera.

Se con il partner dovesse nascere un battibecco sull'organizzazione del weekend o sulla necessità di maggiori attenzioni, non scoraggiatevi: con un pizzico di pazienza l'armonia tornerà subito. Sul fronte lavorativo, siate rapidi nel cogliere una proposta interessante: il tempismo sarà tutto. Voto: 7

Acquario – In questa fase tendete a essere fin troppo schietti. Anche se dite la verità, ricordate che il modo in cui comunicate fa la differenza: cercate di essere più diplomatici per evitare scontri superflui. Se state nascondendo qualcosa in amore, fate attenzione, perché i segreti potrebbero venire a galla presto. Sul fronte professionale, analizzate con cura ogni nuova offerta e tenetevi lontani dai pettegolezzi: la discrezione sarà la vostra carta vincente.

Voto: 7

Pesci – State attraversando un momento di alti e bassi. A volte vi ritrovate a guardare indietro, rimpiangendo treni ormai persi, e questo vi spinge a temere che la solitudine sia un vicolo cieco. Non lasciatevi abbattere: proprio ora potreste decidere di abbassare la guardia e vivere un amore travolgente. Sul fronte pratico, però, restate vigili. L’oroscopo vi invita ad evitare investimenti azzardati o poco chiari e di analizzare ogni contratto o proposta con la massima cura per non commettere passi falsi. Voto: 6