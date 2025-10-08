L'oroscopo di giovedì 9 ottobre 2025 rivela grandi cambiamenti. Il Capricorno farà leva sulla Luna per ritrovare un buon feeling con l'anima gemella. Il Cancro dovrà affrontare una serie di imprevisti, mentre l'Ariete affronterà la giornata con spensieratezza.

L'oroscopo di giovedì 9 ottobre: previsioni dello zodiaco da Ariete a Pesci

Ariete - Nel lavoro riuscirete ad attirare l'attenzione dei vostri colleghi con il vostro carisma. Nelle relazioni di coppia vi farete apprezzare dal partner per la vostra galanteria. Voto: 9,5.

Toro - Grazie al sostegno di Urano tornerete ad essere ambiziosi in ogni ambito.

Con il partner potreste pianificare un viaggio romantico in vista del weekend. Voto: 10.

Gemelli - La scorsa settimana vi ha messo a dura prova, non solo sotto l'aspetto fisico, ma anche sotto l'aspetto mentale. Un po' di relax potrebbe essere quanto mai necessario. Non è il momento di intraprendere nuovi obiettivi. Voto: 5.

Cancro - Alcuni imprevisti potrebbero mettervi in difficoltà. Il vostro obiettivo sarà quello di restare concentrati e valutare attentamente ogni decisione da prendere. Voto: 5,5.

Leone - Urano vi metterà in difficoltà. Nelle relazioni di coppia potrebbero nascere dei contrasti. Nel lavoro sarà fondamentale evitare incomprensioni con i colleghi. La giornata di giovedì per voi nativi del segno si preannuncia piuttosto complicata.

Voto: 5.

Vergine - L'ambizione vi porterà ad affrontare con coraggio e ottimismo nuove esperienze lavorative. In coppia sarete romantici e premurosi nei confronti del partner. Voto: 10.

Bilancia - Verrete messi di fronte a delle scelte molto importanti, in questa fase occorrerà avere coraggio nel prendere iniziative. Voto: 6.

Scorpione - Ritroverete la giusta intesa con il vostro partner. I single del segno potrebbero fare nuovi incontri. In campo professionale non sono previste grandi novità. Tutto sommato la giornata si prospetta positiva. Voto: 8.

Sagittario - Saturno vi guiderà verso nuovi orizzonti. Nel lavoro potreste fare una scelta che potrebbe rivoluzionare in positivo la vostra carriera.

Voto: 7.

Capricorno - Il vostro sesto senso vi invita a mantenere la calma ed essere più razionali del solito. Il questa fase le energie dovranno essere gestite al meglio. Voto: 6,5.

Acquario - Nel lavoro sarete ottimisti, in ambito sentimentale romantici e affettuosi. Bene in ogni comparto. Voto: 10.

Pesci - Per voi nativi del segno gli astri non riservano alcuna novità. Tuttavia le note positive non mancano: sarete più solari del solito. Nelle relazioni di coppia riuscirete ad essere super comprensivi nei riguardi della persona amata. Voto: 8,5.