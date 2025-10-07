L'oroscopo dal 13 al 19 ottobre 2025 assegna un voto 9 alla Bilancia e Gemelli che avranno fascino, mentre va un 6,5 al Toro che potrebbe sentirsi sotto pressione e sarà spinto a fare delle scelte.

Segni di Fuoco

Ariete: Urano e Nettuno vi danno una spinta creativa e spirituale notevole: potreste avere un’idea brillante o sentire il bisogno di cambiare qualcosa in profondità. Attenzione però a Marte e Plutone, che aumentano la tensione: serve calma nelle relazioni.

Giudizio: 7,5/10

Leone: Venere in Bilancia vi aiuta a ritrovare il sorriso dopo giorni intensi.

Sul lavoro e in amore torna la diplomazia, ma il quadrato Marte-Plutone vi chiede di non sfidare chi ha più potere di voi.

Voto: 7/10

Sagittario: avrete una settimana di espansione: le energie di Urano e Nettuno stimolano la curiosità e nuove prospettive. Tuttavia, qualche tensione in famiglia o nelle spese potrebbe distrarvi.

Pagella: 8/10

Segni di Terra

Toro: potreste sentirvi sotto pressione da Marte e Plutone, che vi spingono a rivedere scelte lavorative o economiche. Il consiglio è di non impuntarvi: lasciate spazio al cambiamento.

Giudizio: 6,5/10

Vergine: dopo giorni intensi, la nuova posizione di Venere vi invita a gestire meglio le relazioni e i soldi. Ottime intuizioni professionali, ma non tutto va detto subito: la prudenza sarà la vostra forza.

Votazione: 8/10

Capricorno: avrete una settimana di costruzione: riuscite a mantenere calma e concentrazione anche quando intorno a voi gli altri perdono equilibrio. Marte e Plutone vi rendono determinati, ma evitate il controllo eccessivo.

Pagella: 8,5/10

Segni di Aria

Gemelli: Urano e Nettuno vi portano una visione geniale. Venere in Bilancia aumenta fascino e capacità comunicativa: ottimo momento per collaborazioni e nuovi contatti.

Pagella: 9/10

Bilancia: Venere entra nel vostro segno e vi mette in primo piano. Siete magnetici, convincenti e più fiduciosi. Ma occhio al quadrato Marte-Plutone: evitate scontri con chi vuole dominarvi.

Votazione: 9/10

Acquario: Plutone nel vostro segno amplifica emozioni e desiderio di cambiamento.

Con Marte in Scorpione la tensione cresce, ma Urano e Nettuno vi offrono nuove prospettive per affrontare tutto con creatività.

Votazione: 7,5/10

Simboli di Acqua

Cancro: le influenze di Venere e Giove portano armonia e vantaggi concreti. L’intuito funziona, ma serve cautela nelle spese. Ottimo momento per rivedere strategie e obiettivi.

Giudizio: 8,5/10

Scorpione: Marte nel vostro segno vi dona grinta, ma il quadrato con Plutone può farvi reagire troppo duramente. Usate l’energia per costruire, non per combattere.

Votazione: 7,5/10

Pesci: Urano e Nettuno vi rendono ispirati e visionari: riuscite a connettere mente e cuore in modo profondo. Venere in Bilancia favorisce collaborazioni e aiuti esterni.

Pagella: 9/10.