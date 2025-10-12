L'oroscopo del 13 ottobre 2025 assegna un nove e mezzo alla Bilancia, che ritrova armonia nelle relazioni sentimentali. Voto nove ai Gemelli che saranno più affabili. Sette alla Vergine che potrebbe essere un po' nostalgica.

Segni di Fuoco

Ariete: l’ingresso di Venere in Bilancia accende il vostro settore delle relazioni: il desiderio di sintonia cresce, ma siete chiamati anche a moderare la vostra impulsività. Ottimo giorno per riconciliazioni o chiarimenti. Lavoro più fluido, soprattutto nei rapporti con colleghi. Voto: 8.

Leone: Venere in Bilancia vi dona fascino e un tocco di eleganza nelle parole e nei gesti.

Potreste ricevere consensi, complimenti o un segno di apprezzamento inaspettato. Se c’è stata tensione, oggi è il momento di sorridere e lasciar andare. Voto 8,5.

Sagittario: Venere in Bilancia vi stimola a tornare più leggeri, aperti e socievoli. È una giornata che favorisce i contatti e la collaborazione. Attenzione solo a non essere troppo idealisti: non tutti seguiranno il vostro ritmo, ma la vostra positività è contagiosa. Voto: 8.

Segni di Terra

Toro: Venere, vostra guida, cambia segno e vi chiede più equilibrio tra piacere e dovere. Potreste avvertire il bisogno di rallentare, di rendere più armonico l’ambiente di lavoro o la vita quotidiana. La concretezza resta la vostra forza. Voto: 7,5.

Vergine: con Venere che lascia il vostro segno, si chiude una fase di autoanalisi e si apre un periodo più leggero. Domani potreste sentire un po’ di nostalgia, ma anche sollievo. La bellezza ora si esprime non nel controllo, ma nella condivisione. Voto: 7.

Capricorno: l’ingresso di Venere in Bilancia mette in luce la vostra capacità di equilibrio tra professionalità e sensibilità. Un giorno ideale per rapporti di lavoro, mediazioni e progetti estetici o creativi. Il cuore si apre senza perdere lucidità. Voto: 8,5.

Segni di Aria

Gemelli: La Luna ancora nel vostro segno dialoga bene con Venere in Bilancia, rendendovi più affabili, leggeri e socievoli. È una giornata di charme e intuizione: ottime occasioni nei rapporti e nelle comunicazioni.

Voto: 9.

Bilancia: Benvenuta Venere nel vostro segno! Il pianeta dell’amore e dell’armonia vi restituisce bellezza, fascino e una straordinaria capacità di attrarre. Giorno perfetto per iniziare qualcosa di nuovo, curare l’immagine o aprire il cuore. Voto: 9,5.

Acquario: Un’energia frizzante e allegra torna a scorrere: Venere in Bilancia vi sostiene nel recuperare armonia con chi vi circonda. Ottimo momento per collaborazioni e incontri sociali. Più equilibrio e leggerezza nel quotidiano. Voto: 8,5.

Segni di Acqua

Cancro: Venere in Bilancia vi invita a trovare maggiore armonia in casa e nella vita privata. Potreste desiderare pace e bellezza intorno a voi. Le emozioni si addolciscono, ma evitate di rimuginare sul passato.

Voto: 8.

Scorpione: Venere cambia segno e vi chiede introspezione: dopo settimane intense, arriva il momento di osservare i rapporti con maggiore dolcezza. Lasciate che le cose scorrano, senza controllare tutto. L'intesa con il partner sarà ottima. Voto 7,5.

Pesci: il nuovo transito porta calma e voglia di equilibrio. La sensibilità si combina a un maggiore senso di giustizia emotiva: saprete trovare le parole giuste al momento giusto. Ottima giornata per risolvere malintesi. Voto 8,5.