L'oroscopo dal 13 al 19 ottobre 2025 sull'amore assegna un voto 9,5 alla Bilancia e un 9 al Leone che mostrerà la sua tenerezza, mentre va un 7,5 alla Vergine che sarà nostalgia ma consapevole. Approfondiamo ora nel dettaglio le previsioni astrologiche sentimentali per tutti i segni.

Simboli di Fuoco

ARIETE: Venere in Bilancia vi spinge a rivedere i rapporti sotto una nuova luce: potreste desiderare più collaborazione o affetto reciproco. Marte in Scorpione, però, accende la gelosia o la voglia di controllo. Cercate di ascoltare più che reagire: il cuore vi ringrazierà.

Giudizio: 7,5

LEONE: l’energia di Venere in Bilancia vi rende più magnetici e affabili: sarete irresistibili, soprattutto se mostrerete il vostro lato più tenero. Le coppie vivono momenti di dialogo sincero, i single possono conquistare con fascino e leggerezza. Voto: 9

SAGITTARIO: l’amore vi sorride: Venere in Bilancia apre incontri e scambi emozionanti, ma attenzione a non essere troppo indipendenti. Qualcuno potrebbe interpretare la vostra libertà come disinteresse. Romantici e giocosi, ma anche un po’ sfuggenti. Votazione: 8

Segni di Terra

TORO: Venere cambia tono e vi invita a più dolcezza, meno testardaggine. Le coppie riscoprono il piacere della quotidianità, i single potrebbero incontrare qualcuno in un contesto lavorativo o culturale.

Non abbiate paura di mostrare sensibilità. Votazione: 8

VERGINE: dopo il passaggio di Venere nel vostro segno, resta un pizzico di nostalgia ma anche tanta consapevolezza. È il momento di stabilizzare rapporti nati da poco e lasciar andare quelli che non vi rispettano. Sincerità prima di tutto. Voto: 7,5

CAPRICORNO: Marte e Mercurio in Scorpione risvegliano il desiderio profondo: volete legami intensi e autentici. Venere in Bilancia, però, vi invita a non chiudervi troppo. I sentimenti si esprimono meglio se lasciate cadere qualche difesa. Giudizio: 8,5

Segni di Aria

GEMELLI: con Venere in Bilancia, siete in uno dei periodi più leggeri e piacevoli dell’anno. Voglia di flirt, sorrisi, messaggi e incontri improvvisi.

Per le coppie, torna la complicità. Evitate solo la superficialità: a volte un gesto vale più di mille parole. Giudizio: 9

BILANCIA: Venere nel segno vi mette al centro della scena: siete affascinanti, empatici e in grado di incantare con uno sguardo. Settimana ideale per iniziare una storia o risanare un rapporto. Tutto parla d’amore, basta aprire il cuore. Voto: 9,5

ACQUARIO: Venere amica vi dona fascino e chiarezza emotiva, ma Marte in Scorpione può creare piccoli turbamenti interiori. Amore sì, ma con equilibrio: non imponetevi, lasciate che le cose si sviluppino con naturalezza. Votazione: 8

Simboli di Acqua

CANCRO: settimana tenera e romantica: Giove in Cancro amplifica il desiderio di affetto e stabilità.

Venere in Bilancia può portare un pizzico di confusione tra cuore e dovere, ma le emozioni sono sincere. Il passato può riaffiorare con dolcezza. Votazione: 8,5

SCORPIONE: Marte e Mercurio nel vostro segno vi rendono magnetici, sensuali e determinati. Amore passionale, ma attenzione a non voler controllare tutto. Chi vi ama ha bisogno di spazio. Se dosate l’intensità, conquisterete chiunque. Giudizio: 9

PESCI: Venere in Bilancia vi aiuta a vivere l’amore con più equilibrio e meno idealismo. Marte in Scorpione alimenta la passione, ma anche la vulnerabilità. Ottimo periodo per approfondire legami già esistenti. Voto: 8.