Secondo l'oroscopo del 19 febbraio, i nativi dell’Ariete si preparano a novità e cambiamenti in vari ambiti, ma devono evitare conflitti con i superiori e gestire con prudenza le proprie finanze. I nati sotto il segno del Cancro vivono un periodo di instabilità emotiva e sono chiamati a guardare al futuro con decisione, mantenendo alta la concentrazione sul lavoro e rigore nelle spese. I Pesci devono recuperare il dialogo in famiglia per evitare crisi sentimentali, mentre possono approfittare di un periodo molto favorevole per gli affari e gli investimenti.

Oroscopo e pagelle del giorno 19 febbraio: da Ariete a Cancro

Ariete – State per entrare in una fase piena di cambiamenti. Preparatevi a ricevere notizie inaspettate dai vostri amici, nell'ambiente professionale e, per i più fortunati, anche sul fronte sentimentale. Certo, dovrete fare i conti con qualche discussione, parenti un po' troppo curiosi e piccoli intoppi, ma in fondo sapete bene che senza sfide vi annoiereste. Il consiglio? Non cercate il conflitto, specialmente con i vostri superiori. Infine, tenete a bada la voglia di fare acquisti compulsivi: meglio proteggere i vostri risparmi. Voto: 8

Toro – Se sentite il bisogno di socialità, questo è il vostro momento: saprete risultare magnetici e piacevoli con chiunque vogliate conquistare.

Tuttavia, procedete con cautela se decidete di incontrare sconosciuti. Per quanto riguarda l’amore, vivrete una fase altalenante: potreste trovarvi a un bivio decisivo, tra il desiderio di mettere radici con un figlio o la necessità di troncare un legame ormai logoro. Sul lavoro siete inarrestabili, ma sul fronte finanziario è meglio evitare colpi di testa e gestire i risparmi con estrema oculatezza. Voto: 7,5

Gemelli – Si prospetta una fase ideale per dare nuova linfa alla comunicazione con chi amate e pianificare grandi traguardi insieme. Se dovesse sorgere qualche piccola tensione, non preoccupatevi: avete un’arma segreta imbattibile. Un bacio intenso sarà il vostro tocco magico per far svanire ogni disaccordo in pochi secondi.

Sul fronte professionale potrebbe presentarsi qualche intoppo, ma saprete risolverlo con il vostro solito ingegno. Per quanto riguarda le finanze, potete dormire sonni tranquilli: la stabilità è assicurata. Voto: 8,5

Cancro – State attraversando una fase carica di elettricità, dove l'amore e l'astio per la stessa persona sembrano alternarsi senza sosta. Non lasciatevi logorare dai "se" o dai rimpianti per il passato: ciò che è fatto è fatto. Invece di guardarvi indietro, focalizzatevi sul domani. Se la vostra relazione presenta delle crepe, affrontate il discorso con fermezza. Sul fronte professionale, potreste sentirvi poco brillanti e inclini alla distrazione; cercate di tenere duro. Per quanto riguarda le finanze, la parola d'ordine è autodisciplina: fissate un limite di spesa e rispettatelo rigorosamente.

Voto: 6,5

Previsioni degli astri per la giornata di giovedì 19 febbraio: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – In questa giornata potreste avvertire un po' di maretta nella vostra relazione. Il motivo? Avete agito di testa vostra, ignorando il parere di chi vi ama. Questo scivolone vi farà riflettere: vi accorgerete di ricalcare atteggiamenti che avete sempre criticato negli altri. Sforzatevi di essere più empatici e meno centrati su voi stessi. Per quanto riguarda il portafoglio, niente panico: con un pizzico di prudenza extra, le vostre finanze torneranno presto in equilibrio. Voto: 6

Vergine – In questa giornata fareste bene a dedicare maggiore attenzione a chi vi sta vicino. Siete così assorbiti dai vostri pensieri da non accorgervi che il comportamento del partner è cambiato radicalmente.

Se ultimamente siete stati poco presenti o superficiali, cercate di capire cosa lo stia turbando e impegnatevi per rimediare. Sul fronte lavorativo, invece, sforzatevi di essere più pazienti: imparate a tollerare anche i colleghi meno affini al vostro carattere. Con un po' di buona volontà, la convivenza diventerà molto più semplice. Voto: 6

Bilancia – Le piccole incomprensioni quotidiane rischiano di ingigantirsi se non prestate attenzione. Evitate di dare troppo peso alle divergenze sulla gestione della casa o alle questioni finanziarie: la pazienza scarseggia da entrambe le parti, quindi sforzatevi di essere più tolleranti. Se siete single, potreste vivere un colpo di fulmine improvviso, anche se la tendenza generale sarà quella di procedere con cautela.

Non abbattetevi: una fase di conoscenza più lenta renderà il legame più profondo. Sul fronte pratico, qualche intoppo potrebbe rallentare i vostri piani e far slittare alcuni incassi previsti. Voto: 5,5

Scorpione – Spesso vi lasciate condizionare da timori che nascono solo dalle vostre insicurezze e che non trovano riscontro nella realtà. Anche se qualcuno di voi sta affrontando una sfida complessa, ricordate che la stanchezza e la routine possono appesantire il legame di coppia. Cercate di essere onesti con voi stessi: agire sulla base di presupposti errati vi porterebbe a decisioni sbagliate. Sul lavoro, evitate lo scontro con i superiori e mantenete i confini ben delineati tra carriera e affetti familiari.

Voto: 5,5

La giornata di giovedì 19 febbraio secondo le stelle: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Non abbattetevi se chi vi ha colpito sembra ignorarvi; a volte l'indifferenza è solo una tattica per attirare la vostra attenzione. Se però dovesse rivelarsi un reale disinteresse, voltate pagina senza rimpianti: là fuori ci sono tantissime persone curiose di conoscervi. Credete nel vostro valore, pretendete rispetto e offritelo agli altri in egual misura. Sul fronte economico, siate prudenti: rimandate gli acquisti eccessivi o i grandi investimenti per scongiurare brutte sorprese. Voto: 7,5

Capricorno – L'oroscopo vi consiglia di misurare le parole: un commento impulsivo potrebbe creare qualche attrito nella vostra relazione.

Non forzate la mano; se avrete la pazienza di attendere, sarà la persona amata a darvi ragione senza bisogno di insistere. Attenzione alle dinamiche con i parenti, che potrebbero risultare invadenti o, al contrario, latitanti nel momento del bisogno. Fortunatamente, l'intesa fisica e l'affetto con il partner restano un territorio protetto e indiscutibile. Sul fronte economico, tenete gli occhi aperti. Si profilano ottime opportunità per incrementare i vostri guadagni, non lasciatevele sfuggire. Voto: 7,5

Acquario – Nella sfera sentimentale non avete più conti in sospeso: il peggio è passato. Siete stati bravi a risolvere i vecchi attriti e, soprattutto, a proteggere la vostra privacy dalle interferenze esterne, che si tratti di parenti o amici troppo curiosi.

Questa nuova armonia è il premio per le sfide che avete affrontato insieme. Sul fronte lavorativo, è il momento di darvi da fare: aggiornate il profilo professionale e sfruttate ogni canale, dai social network al passaparola, perché le opportunità non mancheranno. Voto: 8,5

Pesci – Tra le mura domestiche l'atmosfera si fa pesante: non lasciate che il silenzio scavi un solco tra voi e chi amate. Invece di cedere alla tentazione di cercare altrove nuove emozioni, provate a riaccendere la scintilla della passione con il partner. Ricordate che le scappatelle portano solo complicazioni inutili. Sul fronte lavorativo, invece, le stelle vi sorridono: è il momento ideale per pianificare nuovi investimenti e veder crescere il portafoglio. Gestite i rapporti con i colleghi con diplomazia, evitando scontri frontali che non porterebbero a nulla. Voto: 6,5