L'oroscopo della settimana dal 23 febbraio al 1° marzo 2026 apre con un quadro astrale vivace, dove i movimenti planetari disegnano percorsi molto differenti per ogni protagonista dello zodiaco. In questo scenario spicca l'energia travolgente dell'Ariete, segno indicato al 1° posto in classifica, grazie a una configurazione di forze amiche capaci di regalare successi e soddisfazioni. Al centro della classifica si posiziona lo Scorpione, impegnato a gestire cambiamenti profondi con una razionalità che permette di non perdere la bussola, nonostante qualche piccola scossa esterna.

Purtroppo, la situazione appare decisamente più complessa per il Capricorno, che si ritrova a dover fronteggiare una fase di stasi forzata: deve armarsi di tantissima pazienza per superare indenne i blocchi del destino.

Classifica e oroscopo settimanale, previsioni dal 23 febbraio all'1 marzo 2026

1° posto Ariete. Una ventata di energia straordinaria travolge le giornate grazie a un aspetto planetario formidabile che regala una marcia in più negli affari. Le stelle indicano che questo è il periodo ideale per lanciare nuovi progetti o per chiedere conferme lavorative che tardavano ad arrivare. C’è una grande voglia di rimettersi in gioco e la determinazione non manca affatto, anzi, spinge a superare ostacoli che fino a pochi giorni fa sembravano insormontabili.

Anche i sentimenti beneficiano di questa luce radiosa, permettendo di ritrovare una complicità perduta o di fare incontri folgoranti capaci di cambiare il corso dei prossimi mesi. La fortuna bacia chi ha il coraggio di osare e di non guardarsi indietro, poiché il passato ormai non ha più nulla da offrire rispetto a un futuro così luminoso. Ogni iniziativa intrapresa ora possiede il seme del successo duraturo e della soddisfazione personale profonda.

2° posto Gemelli. L’entusiasmo torna a bussare alla porta portando con sé una serie di opportunità lavorative davvero interessanti che meritano massima attenzione. Si respira un’aria di rinnovamento totale che permette di guardare ai compiti quotidiani con uno spirito più leggero e propositivo.

I rapporti interpersonali vivono una fase di grande espansione, dove la comunicazione fluida aiuta a sciogliere vecchi nodi o malintesi nati per pura distrazione. È il momento perfetto per stringere alleanze strategiche o per consolidare legami affettivi che hanno bisogno di una conferma ufficiale. La creatività scorre libera e consente di trovare soluzioni geniali a piccoli intoppi burocratici che avevano rallentato il cammino recente. Bisogna approfittare di questo clima favorevole per seminare bene, poiché i frutti saranno abbondanti e arriveranno molto presto. La lucidità mentale aiuta a distinguere tra proposte valide e semplici distrazioni, garantendo un progresso costante verso traguardi ambiziosi.

3° posto Acquario. Il desiderio di libertà si sposa con una capacità d'azione incredibile che rende questa settimana perfetta per chi vuole cambiare aria. Gli astri suggeriscono che i contatti con l’esterno sono favoriti, rendendo ogni spostamento o colloquio una possibile fonte di gioia e guadagno. In amore c’è una bellissima elettricità che accende i cuori e spinge a fare promesse importanti per il domani. Chi cerca l'anima gemella dovrebbe frequentare posti nuovi, perché la sorpresa è dietro l'angolo e ha il volto di qualcuno di speciale. Le finanze godono di una protezione particolare, permettendo magari un piccolo investimento o un acquisto atteso da tempo immemore. La mente è proiettata verso l'innovazione, rendendo facile l'apprendimento di nuove abilità o la gestione di tecnologie complesse.

Si percepisce una forza interiore che sprona a rompere gli schemi obsoleti per abbracciare finalmente una versione più autentica della propria esistenza.

4° posto Leone. La grinta non manca di certo e i riflettori sono puntati dritti su ambizioni professionali che finalmente trovano lo spazio meritato. Esiste una possibilità concreta di ricevere un elogio pubblico o un premio per la costanza dimostrata nelle settimane precedenti. I legami di coppia ritrovano una passione intensa, a patto di lasciare fuori dalla camera da letto le tensioni nate nell’ambiente lavorativo. Chi è solo avverte un fascino magnetico capace di attirare sguardi ammirati e proposte galanti da non sottovalutare affatto.

Bisogna agire con saggezza senza però rinunciare a quel pizzico di orgoglio che aiuta a farsi valere nei contesti competitivi. Il destino sembra voler tendere una mano amica attraverso un consiglio prezioso ricevuto da una persona stimata. Questo transito incoraggia a consolidare la posizione raggiunta, costruendo basi solide per le sfide che arriveranno nella prossima stagione primaverile.

5° posto Cancro. La sensibilità diventa un’arma vincente per capire in anticipo le mosse degli altri e muoversi di conseguenza con estrema astuzia. Nel settore professionale si avverte la necessità di fare chiarezza su alcuni ruoli, ma la diplomazia utilizzata porterà a risultati eccellenti per tutti i coinvolti.

La sfera emotiva è dolce, ricca di momenti teneri che scaldano l’anima e regalano una stabilità preziosa in un mondo spesso troppo veloce. È tempo di ascoltare l’istinto, che suggerisce di rallentare quando serve e di accelerare solo quando il terreno è sicuro sotto i piedi. Alcune risposte economiche potrebbero arrivare proprio adesso, portando un sospiro di sollievo a chi ha avuto spese impreviste ultimamente. La protezione astrale garantisce che i sogni nel cassetto possano finalmente prendere forma grazie a un supporto esterno inaspettato quanto gradito. La quiete familiare contribuisce a creare un clima di serenità necessario per riflettere con calma.

6° posto Scorpione. La determinazione regna sovrana e permette di affrontare discussioni spinose con una calma olimpica che spiazza completamente gli interlocutori più aggressivi.

In ambito lavorativo si profilano cambiamenti che inizialmente spaventano, ma che nascondono vantaggi incredibili nel lungo periodo. Il cuore ha voglia di battere forte e non si escludono ritorni di fiamma o chiarimenti definitivi che riportano il sereno dopo un temporale. La capacità di analisi è ai massimi livelli, rendendo semplice individuare le strategie giuste per ottenere un aumento o una promozione. Non occorre avere fretta di concludere, poiché il tempo lavora a favore di chi sa aspettare il momento giusto per colpire. Gli incontri sociali riservano sorprese piacevoli, con la nascita di amicizie che promettono di diventare pilastri fondamentali nella vita quotidiana. La concentrazione resta alta, favorendo la chiusura di accordi legali o contratti rimasti in sospeso troppo a lungo.

7° posto Pesci. L'intuizione guida i passi verso sentieri inesplorati ma ricchi di fascino, portando a scoperte interiori di grande rilievo. Nel lavoro occorre pazienza perché alcune dinamiche stanno mutando e bisogna adattarsi con elasticità ai nuovi ritmi imposti dai superiori. L'amore richiede una maggiore presenza mentale, evitando di perdersi troppo nei propri pensieri per dedicarsi invece alle necessità di chi sta accanto. Un progetto creativo riceve un impulso positivo, magari grazie a una telefonata che arriva proprio nel momento del bisogno. Le relazioni sociali sono discrete, con qualche piccola discussione che si risolve velocemente con un sorriso sincero. È importante non trascurare le finanze, monitorando con rigore le entrate e le uscite per evitare sorprese a fine mese.

La calma è la virtù dei forti e aiuterà a gestire un impegno improvviso che richiederà molta attenzione e una certa dose di fatica mentale.

8° posto Bilancia. Un certo equilibrio sembra mancare nei rapporti professionali, dove qualcuno potrebbe avanzare pretese eccessive o poco chiare. Occorre mantenere la freddezza necessaria per non farsi trascinare in polemiche sterili che toglierebbero energia preziosa a compiti ben più rilevanti. In amore si avverte il bisogno di conferme, forse perché il partner è distratto da altre faccende o da pensieri esterni alla coppia. Parlare apertamente aiuta a dissipare i dubbi, a patto di scegliere le parole con la solita cura che contraddistingue questo segno.

Le stelle suggeriscono di dedicare tempo alla cura dei propri spazi, cercando di eliminare il superfluo per fare posto al nuovo che avanza. Qualche ritardo burocratico potrebbe infastidire, ma si tratta di ostacoli passeggeri che non precludono il successo finale. La prudenza deve essere la bussola per navigare in una settimana che appare leggermente nebulosa ma non priva di sbocchi.

9° posto Sagittario. Una sensazione di stanchezza mentale potrebbe rallentare i piani, rendendo faticoso anche il disbrigo delle pratiche più semplici e quotidiane. Nel lavoro c’è bisogno di un’organizzazione migliore per non perdere di vista gli obiettivi primari in favore di dettagli poco influenti. Le relazioni affettive subiscono un calo di entusiasmo, richiedendo un impegno maggiore per ravvivare un fuoco che sembra quasi spento.

È fondamentale non prendere decisioni drastiche sotto l'impulso del momento, preferendo invece la via del dialogo e della riflessione profonda. Un aiuto concreto potrebbe arrivare da un vecchio amico, capace di offrire una prospettiva diversa sui problemi attuali. Le spese vanno controllate con rigore, evitando acquisti d’impulso che potrebbero pesare sul bilancio futuro. Nonostante le nuvole, si intravede una luce in lontananza che promette un miglioramento netto a partire dai primi giorni della settimana successiva.

10° posto Toro. Le stelle suggeriscono cautela estrema, specialmente nelle questioni di carattere economico dove un errore di valutazione potrebbe costare caro. Nel settore lavorativo si avverte una certa resistenza ai cambiamenti, ma opporsi con troppa forza rischia solo di creare attriti inutili con i colleghi.

Il cuore vive una fase di attesa, dove è meglio non forzare la mano e lasciare che gli eventi facciano il loro corso naturale. Qualche piccola discussione in famiglia potrebbe alterare il clima sereno, rendendo necessaria una buona dose di tolleranza. È un periodo utile per pianificare piuttosto che per agire, mettendo ordine tra le idee e scartando quelle meno realizzabili. La solitudine scelta può diventare una compagna preziosa per ritrovare il proprio centro e non farsi influenzare dai giudizi altrui. Bisogna attendere giorni migliori per avanzare richieste importanti o per lanciare sfide a chi detiene il potere decisionale.

11° posto Vergine. La confusione regna sovrana in alcuni ambiti della vita, rendendo difficile distinguere la realtà dalle semplici congetture prive di fondamento. Nel lavoro ci sono troppe voci che circolano e questo genera un senso di incertezza che blocca l’iniziativa personale. L'amore sembra un campo minato dove ogni parola va pesata con attenzione millimetrica per non scatenare litigi furiosi per motivi banali. Si consiglia vivamente di non firmare documenti importanti in questi giorni, preferendo rimandare ogni scelta vincolante a momenti di maggiore lucidità. La pressione esterna si fa sentire, ma bisogna resistere alla tentazione di scappare dalle responsabilità che pesano sulle spalle. Un po' di isolamento potrebbe aiutare a schiarire i pensieri e a recuperare quella razionalità che sembra essere svanita nel nulla. La pazienza è messa a dura prova, ma è l'unico strumento efficace per superare una fase così complessa e intricata.

12° posto Capricorno. Una settimana decisamente in salita attende chi deve fare i conti con pianeti che remano contro ogni tentativo di progresso immediato. Nel lavoro si riscontra un muro di gomma che impedisce la realizzazione di progetti ambiziosi, obbligando a una revisione totale dei piani. In ambito sentimentale, secondo l'oroscopo, regna il gelo o peggio l'indifferenza, segno che occorre un lavoro profondo su se stessi prima di poter pretendere amore dagli altri. Le energie sono ridotte al minimo e la voglia di fare sembra essere sparita, lasciando spazio a un malumore difficile da scacciare via. È vietato farsi prendere dallo sconforto, poiché si tratta di una fase di passaggio necessaria per eliminare ciò che non funziona più. Bisogna accettare i ritardi con filosofia, sapendo che ogni impedimento nasconde una lezione preziosa da imparare. Presto il cielo tornerà a sorridere, ma per ora occorre prudenza, silenzio e una grandissima dose di resilienza interiore.