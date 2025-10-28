Nell'oroscopo dei tarocchi di oggi, martedì 28 ottobre 2025, i Gemelli sono guidati dall'intrigante carta del Bagatto. Questo arcano maggiore rappresenta l'inizio di nuovi cicli e la manifestazione del potenziale latente. Il Bagatto è spesso visto come un simbolo di ingegno e creatività, esercitando la sua magia attraverso gli strumenti a sua disposizione per plasmarli in qualcosa di unico. Domina le abilità dell'artista e dell'inventore, trasportando chi ne è guidato nel reame delle infinite possibilità, simile a quello di un alchimista intento a trasformare il piombo in oro.

Per i Gemelli, noti per la loro intelligenza e la naturale curiosità, l'influenza del Bagatto offre una giornata di illuminazione e opportunità. La versatilità del vostro segno si manifesta nel modo in cui riuscite a reinventare le situazioni, sfruttando la vostra astuzia naturale per riconoscere potenziali nuovi percorsi. La carta del Bagatto vi invita a intraprendere un progetto con entusiasmo e a lasciarvi incantare dai nuovi inizi. Non lasciatevi sfuggire l'opportunità di manifestare i vostri sogni, utilizzando la mente duale dei Gemelli per navigare abilmente tra diverse opzioni e decidere quale strada imboccare.

Parallelismi con altre culture

Nella tradizione Yoruba, l'arte della trasformazione e della creatività è rappresentata attraverso il sistema di divinazione Ifá, che aiuta gli individui a esplorare le possibilità con il supporto di Orunmila.

Questo aspetto di guida simile a quella del Bagatto permette di valutare la propria vita e scegliere come modellarla. In Cina, la fenice, simbolo di rinascita e trasformazione, incarna l'essenza del Bagatto. La fenice risorge dalle sue ceneri, proprio come i Gemelli potenziati dal Bagatto creano nuove realtà dalle loro idee. Infine, nella cultura dei Maori, il concetto di "Whakairo", l'arte della scultura, si riflette nel trasformare un semplice pezzo di legno in un'opera d'arte, esattamente come il Bagatto trasforma intenzioni e aspirazioni in realtà tangibile.

Consiglio delle stelle per i Gemelli: abbracciate l'arte della metamorfosi

L'oroscopo dei tarocchi vi invita a considerare come il Bagatto può ispirarvi a rinnovare il vostro percorso.

Non abbiate paura di sperimentare con le vostre capacità innate, che si tratti di apprendere una nuova abilità o di applicare una prospettiva diversa alle situazioni attuali. Ricordate che la trasformazione è una forma d'arte che richiede sia pazienza sia passione. Trovate il tempo di riflettere su quale progetto possa beneficare del vostro tocco trasformativo e lavorate per dare vita a ciò che germoglia nella vostra mente creativa. Con il supporto del Bagatto, potrete costruire una realtà plasmata dai fili del vostro ingegno, mostrando al mondo la vostra capacità di reinventare continuativamente il vostro destino.