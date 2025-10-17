L'oroscopo del weekend 18 al 19 ottobre 2025 rivela nuovi incontri interessanti per il Sagittario. Il Cancro tenderà ad essere un po' testardo, mentre il Capricorno sarà abile nel superare qualsiasi ostacolo.

L'oroscopo del weekend 18 e 19 ottobre: previsioni astrologiche da Ariete a Pesci

Ariete - Il vostro obiettivo quotidiano sarà quello di domare la fretta. Una lenta passeggiata in compagnia del partner potrebbe rilassarvi e rasserenarvi. Evitate di agire d'impulso. Voto: 6.

Toro - In questo weekend avrete una missione da fare: ritrovare una buona intesa con l'anima gemella, mettendo da parte vecchie incomprensioni.

Sarete disposti a dare valore ad ogni gesto, mostrandovi comprensivi e aperti al dialogo. Voto: 8,5.

Gemelli - In questo fine settimana avrete modo di portare a termine un obiettivo professionale di vecchia data. Nelle relazioni di coppia l'intesa sarà quella dei giorni migliori. Bene in ogni comparto. Voto: 7,5.

Cancro - Il vostro rifugio sarà quello della memoria selettiva. Sarete testardi e poco comprensivi, questo inevitabilmente vi porterà a chiudervi in voi stessi. Mettete da parte l'orgoglio, che il più delle volte non porta a nulla di concreto. 5,5.

Leone - Non aspettatevi degli applausi dall'esterno. Guardatevi in faccia e urlatevi bravi per qualcosa che avete fatto bene nel corso della settimana.

Ritroverete stima in voi stessi. Voto: 9.

Vergine - Evitate di tuffarvi in nuovi progetti lavorativi. Il cosmo vi chiede un po' di relax. Una passeggiata all'area aperta potrebbe essere un toccasana per ritrovare un po' di stimoli perduti. Voto: 7.

Bilancia - Il vostro mantra: sarà quello di stare in solitudine. Avvertirete il bisogno di stare soli con voi stessi, e scatenarvi al ritmo di musica. In coppia il dialogo tra partner potrebbe venire meno. Voto: 5,5.

Scorpione - Voi nativi del segno avrete un esperimento da fare: la trasparenza temporanea. In questa fase sarete struggenti, non vi lascerete notare più di tanto, nonostante il vostro fascino da conquistatori. Voto: 6.

Sagittario - Per essere felici e trascorrere il weekend in armonia vi basterà leggere un libro e concedervi una piccola passeggiata sotto casa.

Con l'amina gemella riscoprirete la purezza delle semplici cose. Voto: 8.

Capricorno - Avvertirete il bisogno di accantonare momentaneamente il lavoro, per rilassarvi in compagnia della persona amata. Riscoprirete finalmente il fascino di sentirvi amati e desiderati. Voto: 8,5.

Acquario - Durante il weekend avrete modo di valutare un nuovo progetto professionale. L'idea di mettervi in gioco vi affascina particolarmente, ma occorre valutare attentamente quale decisione prendere in vista dell'imminente futuro. Voto: 7.

Pesci - Metterete in pausa le notifiche del cellulare per concentrarvi sul vostro universo interiore. Potreste prendere in considerazione l'idea di creare un qualcosa con le vostre mani: un disegno, un mobile artigianale, insomma un qualcosa di creativo. Il vero oceano si trova dentro di voi. Voto: 9.