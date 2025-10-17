L'oroscopo della settimana dal 20 al 26 ottobre 2025 è pronto a valutare i prossimi sette giorni. In cima alla scena astrale brilla lo Scorpione, rinvigorito dal Sole nel segno e da una Luna complice che ne amplifica il magnetismo, regalando occasioni e vitalità capaci di spazzare via ogni esitazione. Al centro della classifica si colloca il Leone, sospeso tra il desiderio di affermarsi e la necessità di comprendere meglio le priorità. Sul versante opposto, l’Acquario dovrà invece rallentare il passo e recuperare equilibrio nei rapporti.

Oroscopo settimanale e pagelle per i segni della prima sestina

♈ Ariete: voto 6. Nel cielo di questa settimana l’Ariete si muoverà come un viaggiatore che ha perso momentaneamente la bussola, ma non la voglia di avanzare. Lunedì porterà qualche indecisione o ritardo che metterà alla prova la pazienza, ma già da martedì tornerà la grinta che contraddistingue il segno. Le giornate centrali saranno più dinamiche: nuove idee e imprevisti stimoleranno la mente, ma servirà un pizzico di diplomazia nei rapporti professionali. Venerdì potrebbe pesare un senso di stanchezza, mentre il weekend offrirà un’occasione per recuperare armonia e slancio personale. Le relazioni sentimentali andranno gestite con dolcezza, evitando risposte impulsive.

Si chiuderà la settimana con maggiore chiarezza e desiderio di rimettere ordine nelle priorità.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

★★★★★ martedì 21 e giovedì 23;

★★★★ mercoledì 22, sabato 25 e domenica 26;

★★★ venerdì 24 ottobre;

★★ lunedì 20 ottobre.

♉ Toro: voto 6. Il Toro entrerà in scena con passo lento ma deciso, come chi desidera difendere i propri spazi e certezze. All’inizio della settimana un piccolo successo personale infonderà fiducia, anche se le energie fisiche non saranno al massimo. Mercoledì porterà una lieve distrazione, mentre giovedì si potranno avvertire tensioni sul fronte lavorativo: servirà calma e la capacità di rimandare discussioni non urgenti. Il weekend, invece, aprirà spiragli positivi per l’amore, con momenti teneri e complicità ritrovate.

Nelle giornate migliori converrà ascoltare di più e parlare meno: un atteggiamento prudente aiuterà a mantenere serenità e rispetto reciproco. Le idee creative si faranno più chiare verso la fine della settimana, quando arriverà anche un piccolo riconoscimento.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

★★★★★ lunedì 20 e domenica 26;

★★★★ martedì 21, venerdì 24 e sabato 25;

★★★ mercoledì 22 ottobre;

★★ giovedì 23 ottobre.

♊ Gemelli: voto 7. Un soffio di curiosità accompagnerà i Gemelli lungo questa settimana: ogni giornata sembrerà un’occasione per reinventarsi. Lunedì inizierà con un evento piacevole o una notizia che riaccenderà entusiasmo. Tra martedì e mercoledì l’agenda si riempirà di contatti, chiamate e opportunità, ma servirà evitare di sparpagliare le energie.

Giovedì e venerdì porteranno discreti risultati sul lavoro, mentre nel weekend potrebbe emergere un desiderio di silenzio o distanza da ciò che distrae. Nei rapporti affettivi si sentirà l’esigenza di leggerezza, ma anche di autenticità: chi saprà comunicare con sincerità riceverà ascolto e comprensione. Settimana vivace, utile per rimettere in moto pensieri e motivazioni sopite.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

Top del giorno lunedì 20 ottobre;

★★★★ giovedì 23 e venerdì 24;

★★★ domenica 26 ottobre;

★★ sabato 25 ottobre.

♋ Cancro: voto 8. Molti del segno troveranno nella quotidianità la propria fonte di forza. Settimana adatta per costruire e consolidare, più che per cambiare direzione.

Lunedì e martedì scorreranno con impegni gestibili e piccoli gesti di affetto che restituiranno equilibrio. Mercoledì, giornata top, favorirà accordi e intese professionali, mentre giovedì e venerdì offriranno occasioni per esprimere la propria sensibilità in modo costruttivo. Il fine settimana sarà più introspettivo: desiderio di silenzio, casa, cucina, profumi familiari. Chi vive una relazione potrà chiarire dubbi e rafforzare il legame. Chi è solo scoprirà che la serenità nasce dal sentirsi in sintonia con se stessi. Ottimo momento per chiudere un ciclo e aprirne uno nuovo con dolce determinazione.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

Top del giorno mercoledì 22 ottobre;

★★★★ martedì 21, venerdì 24 e domenica 26;

★★★ sabato 25 ottobre.

♌ Leone: voto 7.

Una settimana che partirà in sordina ma che riserverà una bella rimonta. Il Leone dovrà affrontare un inizio faticoso, con nervosismo o contrattempi che faranno perdere la pazienza. Poi, tra giovedì e sabato, l’energia esploderà: carisma, fascino e un pizzico di audacia renderanno ogni situazione più interessante. Sul lavoro arriveranno idee convincenti, mentre in amore qualcuno farà un passo importante. L’unico rischio sarà pretendere troppo dagli altri: conviene ricordare che la vera forza sta nella misura e non nel dominio. Domenica porterà quiete, riflessione e il desiderio di condividere emozioni autentiche. Settimana altalenante, ma capace di restituire la voglia di vincere.

La valutazione della settimana:

Top del giorno giovedì 23 ottobre;

★★★★ mercoledì 22 e domenica 26;

★★★ martedì 21 ottobre;

★★ lunedì 20 ottobre.

♍ Vergine: voto 7.

Molti del segno si muoveranno con precisione chirurgica, come artigiani che vogliono rifinire ogni dettaglio. Lunedì inizierà con una discreta lucidità, utile per sistemare pratiche o bilanci in sospeso. Tra martedì e mercoledì si farà sentire una certa stanchezza, ma da giovedì l’umore migliorerà e tornerà anche la voglia di rimettersi in gioco. Sabato sarà il giorno migliore per organizzare, pianificare o discutere questioni economiche. In amore prevarrà la prudenza, ma un gesto sincero o una parola ben scelta potrà trasformare l’atmosfera. Nel weekend si sentirà l’esigenza di staccare dalla routine per ritrovare se stessi. Alla fine della settimana arriverà la sensazione di aver rimesso ordine, dentro e fuori.

La graduatoria settimanale con le stelle:

Top del giorno sabato 25 ottobre;

★★★★ lunedì 20 e giovedì 23;

★★★ martedì 21 ottobre;

★★ mercoledì 22 ottobre.

Previsioni zodiacali e voti della settimana per gli ultimi sei segni

♎ Bilancia: voto 6. Una lieve oscillazione tra entusiasmo e incertezza caratterizzerà i giorni della Bilancia, che dovrà imparare a gestire meglio i contrasti interiori. Lunedì porterà un lampo di fiducia, ma già da metà settimana potrebbero emergere tensioni in ambito relazionale, soprattutto se da tempo serpeggiano incomprensioni. Non sarà il momento di forzare le situazioni: meglio scegliere il silenzio strategico e osservare. Sul lavoro, piccoli ritardi o cambiamenti di programma richiederanno spirito d’adattamento.

Nel weekend tornerà un clima più morbido e affettuoso, utile per ricucire rapporti o dedicarsi al relax. Chi coltiverà la calma interiore scoprirà di avere più forza di quanto creda.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

★★★★★ lunedì 20 e domenica 26;

★★★★ martedì 21, mercoledì 22 e sabato 25;

★★★ giovedì 23 ottobre;

★★ venerdì 24 ottobre.

♏ Scorpione: voto 10. Settimana d’oro per lo Scorpione, autentico dominatore del periodo. La Luna e il Sole illumineranno giornate cariche di vitalità, lucidità e fascino magnetico. Lunedì segnerà l’inizio di una corsa vincente: chi desidera avviare un progetto o chiarire una questione rimasta sospesa troverà terreno fertile. Martedì e giovedì regaleranno momenti eccezionali, con intuizioni fulminanti e conferme attese da tempo.

Anche in amore l’atmosfera si farà intensa: passione, sguardi complici, desiderio di unione profonda. Nel fine settimana, dopo tanta energia spesa, arriverà il bisogno di un po’ di silenzio e introspezione. Una delle settimane più potenti dell’anno, perfetta per decidere e agire.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

Top del giorno martedì 21 ottobre (Luna in Scorpione);

★★★★ lunedì 20, venerdì 24 e sabato 25.

♐ Sagittario: voto 8. Un vento di curiosità e voglia di libertà accompagnerà il Sagittario, che ritroverà l’ottimismo perduto. Lunedì partirà con riflessioni utili e qualche esitazione, ma già martedì l’atmosfera cambierà.

Mercoledì e giovedì saranno giornate ricche di incontri, idee e nuove collaborazioni. Venerdì, con la Luna nel segno, porterà un’onda di fiducia e una ventata di entusiasmo che contagerà chi vi circonda. In amore servirà equilibrio tra desiderio e concretezza, evitando promesse affrettate. Il weekend sarà ideale per un piccolo viaggio o per un’esperienza diversa dal solito. Settimana in crescita costante, con un finale brillante e rigenerante.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

Top del giorno venerdì 24 ottobre (Luna in Sagittario);

★★★★ martedì 21, giovedì 23 e domenica 26;

★★★ lunedì 20 ottobre.

♑ Capricorno: voto 9. Le giornate avanzeranno spedite, con passo sicuro e consapevole della direzione intrapresa.

La settimana inizierà con lucidità e metodo, qualità che si riveleranno decisive per risolvere vecchie questioni. Martedì e venerdì offriranno risultati notevoli: riconoscimenti, gratificazioni, risposte attese da tempo. Sul piano affettivo, invece, servirà lasciare più spazio al dialogo e meno al controllo: solo così la relazione potrà rigenerarsi. Sabato e domenica si annunciano sereni, con la Luna nel segno a sigillare un periodo positivo e produttivo. Anche sul fronte economico arriveranno conferme incoraggianti. L’autunno sembra finalmente parlare la lingua della stabilità e del successo..

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

Top del giorno domenica 26 ottobre (Luna in Capricorno);

★★★★ lunedì 20, mercoledì 22, giovedì 23 e sabato 25.

♒ Acquario: voto 5.

Un senso di stanchezza accompagnerà l’Acquario nei primi giorni della settimana, quasi come se la mente chiedesse una pausa da pensieri e responsabilità. Lunedì e martedì potranno essere più complessi, con tensioni o disattenzioni da gestire con prudenza. Fortunatamente, da giovedì la situazione migliorerà e tornerà la voglia di reagire. Venerdì e sabato offriranno uno spiraglio di serenità, utile per ricaricare le energie e fare chiarezza. Nei sentimenti, occorrerà evitare distacco o ironia e mostrare maggiore disponibilità emotiva. Domenica regalerà un piccolo momento di leggerezza. Non sarà una settimana brillante, ma lascerà insegnamenti preziosi su come prendersi cura di sé.

La scaletta settimanale con voto e stelline quotidiane:

★★★★★ sabato 25 ottobre;

★★★★ lunedì 20, giovedì 23, venerdì 24 e domenica 26;

★★★ mercoledì 22 ottobre;

★★ martedì 21 ottobre.

♓ Pesci: voto 6. L'oroscopo della settimana prossima evidenzia giorni contrastanti, sospesi tra intuizioni profonde e momenti di confusione. Lunedì e giovedì saranno ottimi per affrontare decisioni delicate: la sensibilità del segno saprà orientare le scelte nel modo giusto. Martedì e mercoledì scorreranno più tranquilli, ma servirà non lasciarsi prendere da ansie o nostalgie. Il lavoro potrà portare gratificazioni leggere ma sincere, mentre l’amore attraverserà fasi altalenanti: dolcezza e distacco si alterneranno in modo curioso. Sabato sarà utile per ritrovare equilibrio attraverso attività rilassanti, mentre domenica inviterà alla calma. Settimana discreta, che insegnerà a trovare serenità anche nell’imperfezione.

La graduatoria settimanale con le stelle: