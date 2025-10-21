L'oroscopo di mercoledì 22 ottobre ha in serbo tante sorprese. Il Leone e la Bilancia saranno un po' stanchi di doversi accontentare. Decideranno di prendere le distanze da alcune situazioni e di mettere al primo posto loro stessi. L'Ariete e il Sagittario, invece, appariranno pensierosi e riflessivi.

Oroscopo di mercoledì 22 ottobre: dall'Ariete ai Pesci

Ariete: sarete molto pensierosi. Non riuscirete proprio a smettere di porvi domande. Tutto questo vi farà sentirete un po' sotto pressione. Per fortuna, potrete contare sugli amici.

Toro: avrete tante nuove idee, ma non sarà facile metterle in pratica.

In alcuni momenti, penserete di non potercela fare. In realtà, sarà solo una questione di autostima e determinazione.

Gemelli: sarete un po' nostalgici. Non farete altro che ripensare agli amori passati e alle amicizie che avete perso. Questo non vi consentirà di guardare al futuro.

Cancro: saprete esattamente quali traguardi vorrete raggiungere. Non vi perderete d'animo, ma lotterete per farcela. Dovrete essere pazienti.

Leone: finalmente, riuscirete ad arrivare a una conclusione sensata. Sarete stanchi di dover scendere sempre a compromessi. Vorrete trovare un'alternativa per tornare padroni della vostra routine.

Vergine: sarete un po' troppo severi nei confronti della vostra famiglia. Alzerete spesso la voce e non sopporterete l'idea di essere contraddetti.

Questo atteggiamento potrebbe trasformarsi in un'arma a doppio taglio.

Bilancia: la stanchezza vi travolgerà come un fulmine a ciel sereno. Colpirà sia il vostro corpo che la vostra mente. L'oroscopo del giorno vi consiglia di prendervi un po' di tempo da dedicare a voi stessi.

Scorpione: la vita di coppia sarà piuttosto turbolenta. Non riuscirete ad andare d'accordo con il partner e le liti saranno frequenti. Avrete bisogno di trovare un punto d'incontro.

Sagittario: rifletterete sulle prossime mosse da compiere. Non saprete bene comportarvi ma non vorrete gettarvi a capofitto nelle situazioni. Avrete bisogno di un po' di tempo.

Capricorno: sarete pronti a intraprendere una nuova relazione di coppia.

Non avrete paura dell'ignoto. Vorrete solo lasciarvi andare e vivere il momento. Il presente sarà tutto per voi.

Acquario: l'oroscopo vi consiglia di prendervi cura del vostro corpo e di rispettarlo. Non servirà a niente ignorare i vostri limiti.

Pesci: deciderete di restare in silenzio per un po'. Avrete bisogno di concentrarvi su voi stessi e sui vostri sogni nel cassetto. Non sopporterete le persone invadenti.