L'oroscopo dei tarocchi dell'amore di novembre 2025 assegna la carta del Carro all'Ariete per la determinazione. Al Leone va la carta del Sole, che simboleggia la gioia interiore che prova in questo periodo dell'anno. Il Toro, romantico e passionale, ottiene la carta della Forza.

Segni di Fuoco

Ariete – Carta: Il Carro | Parola chiave: Direzione e determinazione - In amore prendete l’iniziativa e non lasciate che le esitazioni vi blocchino. Siete pronti a guidare la relazione verso nuovi orizzonti o a tagliare i legami che non vi rappresentano più.

Tuttavia, ricordate: la vera vittoria è condividere la strada con chi sa camminare al vostro fianco.

Leone – Carta: Il Sole ☀️ | Significato: Gioia e autenticità - Novembre vi regala un amore luminoso. Vi sentite aperti, sinceri e capaci di trasmettere calore a chi vi ama. I rapporti diventano più spontanei e allegri. È un mese perfetto per tornare a credere nella felicità a due.

Sagittario – Carta: Il Mondo | Traduzione: Compimento e armonia - Sentimentalmente siete in una fase di equilibrio e maturità. Raccogliete i frutti di ciò che avete seminato nei mesi precedenti. Chi vive una relazione stabile sente di essere finalmente “arrivato”, mentre i single riscoprono fiducia e voglia di condividere.

Segni di Terra

Toro – Carta: La Forza | Significato: Passione e controllo -Il vostro magnetismo cresce e vi aiuta a conquistare o consolidare ciò che desiderate. Tuttavia, cercate di non forzare le emozioni: la vera forza sta nel saper accogliere. È un mese di attrazione intensa, ma anche di consapevolezza emotiva.

Vergine – Tarocco: Il Giudizio ️ | parola chiave: Rivelazione e rinascita - Le emozioni si chiariscono, portandovi nuove verità. Potreste riscoprire un legame o capire cosa vi serve per stare davvero bene in amore. Non abbiate paura di ascoltare il vostro intuito: vi guiderà verso un sentimento più sincero e profondo.

Capricorno – Carta: L’Eremita | Significato: Saggezza e introspezione - Sentimentalmente cercate quiete, profondità e autenticità.

Vi prendete il tempo di capire cosa desiderate, senza pressioni. Chi vi ama dovrà rispettare il vostro bisogno di spazi interiori. Le relazioni solide si rafforzano grazie al silenzio condiviso.

Segni di Aria

Gemelli – Carta: La Luna | Parola chiave: Emozione e chiarificazione - Novembre vi pone di fronte a sentimenti contraddittori. Potreste vivere momenti di confusione o nostalgia, ma anche intuizioni potenti. L’amore vi chiede sincerità e ascolto profondo: non tutto è come sembra, ma ciò che è vero si rivelerà.

Bilancia – Tarocco: Gli Amanti | Significato: Scelta e desiderio - Il mese vi pone davanti a un bivio: seguire il cuore o la ragione? Potreste trovarvi tra due possibilità affettive o due modi diversi di amare.

La risposta è dentro di voi: scegliete ciò che vi fa sentire vivi, non solo ciò che vi sembra giusto.

Acquario – Carta: La Torre ⚡ | Significato: Rottura e liberazione - Un colpo di scena può scuotere le vostre certezze. Anche se all’inizio vi destabilizza, si tratta di una trasformazione necessaria. Lasciate che l’universo abbatta i muri: dopo, vi sentirete più autentici e pronti ad accogliere un amore vero.

Segni di Acqua

Cancro – Carta: La Temperanza | Significato: Armonia e comprensione - L’amore scorre con dolcezza. Trovate un ritmo equilibrato con la persona amata, o riscoprite serenità dopo un periodo di tensione. Le relazioni si fanno più mature, basate sul rispetto e sulla cura reciproca.

Scorpione – Tarocco: La Morte | Significato: Trasformazione e rinascita - È il vostro mese di metamorfosi. Ciò che termina non va temuto, ma accolto come rinascita. Le relazioni che resistono a questa energia diventano più vere; chi è solo apre il cuore a una connessione nuova e profonda.

Pesci – Carta: La Stella | Parole chiave: Speranza e ispirazione - Il cielo dell’amore vi sorride. Vi sentite romantici, sognatori, pronti a credere di nuovo. Una nuova conoscenza può accendere fiducia e poesia, oppure una relazione esistente trova nuova luce. Seguite la vostra sensibilità: vi guiderà bene.