L'oroscopo del 22 ottobre 2025 assegna un nove in pagella alla Vergine e ai Pesci. Voto sette all'Acquario e ai Gemelli alle prese con una girandola di emozioni contrastanti.

Segni di Fuoco

Ariete – Voto: 7. L’energia dello Scorpione vi mette in contatto con lati più emotivi e nascosti. Potreste sentirvi meno impulsivi ma più attenti a cosa vi muove dentro. Saturno vi chiede disciplina e concretezza: agite con visione, non con fretta.

Leone – Voto: 8. Avvertite il cambio d’atmosfera: il fuoco del vostro segno incontra l’acqua dello Scorpione e si trasforma in vapore creativo.

È il momento di usare la vostra intensità per creare, non per dominare. Le emozioni profonde vi rendono magnetici.

Sagittario – Voto: 7,5. La congiunzione in Scorpione vi spinge a riflettere su qualcosa che tenete dentro da tempo. Saturno in Pesci vi ricorda di dare stabilità ai vostri sogni e di non rimandare sempre ciò che conta. Una decisione matura vi farà sentire più liberi.

Segni di Terra

Toro – Voto: 8. Il Sole entra nel segno opposto, e le emozioni si accendono. Potreste vivere confronti diretti o momenti di passione intensa. Saturno vi sostiene nel restare saldi: non lasciate che il cuore travolga la ragione, ma non ignorate ciò che provate.

Vergine – Voto: 9. L’energia della giornata vi rende lucidi, intuitivi e organizzati.

Saturno in buon aspetto vi aiuta a costruire relazioni e progetti solidi. Vi sentite pronti a concretizzare un’idea o un sogno. Ottimo equilibrio tra emozione e razionalità.

Capricorno – Voto: 8,5. Il cielo vi appoggia. Le energie dello Scorpione si combinano perfettamente con la vostra determinazione. Saturno, vostro pianeta guida, vi spinge a consolidare ciò che avete costruito. Giornata ideale per chiarire o pianificare con calma.

Segni di Aria

Gemelli – Voto: 7. La Luna, Mercurio e Marte in Scorpione agitano il vostro mondo interiore e le emozioni. Il pensiero corre veloce, ma Saturno in Pesci vi chiede di non restare in superficie. Fermatevi, ascoltate, e valutate con cuore e mente. Meglio la profondità del silenzio che la fretta delle parole.

Bilancia – Voto: 7,5. Il Sole lascia il vostro segno, e vi sentite come se steste passando un testimone. È tempo di introspezione. Saturno vi invita a stabilizzare ciò che avete conquistato. L’amore chiede meno idealismo e più realismo.

Acquario – Voto: 7. La congiunzione in Scorpione vi mette alla prova, specialmente nelle relazioni. Potreste sentirvi sfidati da emozioni più forti del previsto. Saturno vi insegna che la vera libertà nasce anche dal saper restare, non solo dal fuggire.

Segni di Acqua

Cancro – Voto: 8,5. Il cielo vibra in sintonia con voi. L’elemento acqua è dominante e vi sostiene: le emozioni si chiariscono e si fanno più mature. Saturno vi dona stabilità e capacità di costruire.

Ottima giornata per i sentimenti e per i progetti di coppia.

Scorpione – Voto: 9,5. È la vostra giornata di potere! Il Sole entra nel vostro segno, la Luna vi accompagna, e Marte accende la vostra volontà. Tutto converge su di voi. Saturno aggiunge profondità e saggezza: ciò che decidete oggi può durare a lungo.

Pesci – Voto: 9. Con Saturno nel vostro segno, siete maestri di empatia e intuizione. Il Sole in Scorpione rafforza la vostra visione spirituale dell’amore e della vita. È una giornata in cui sentite tutto — e potete trasformarlo in saggezza.