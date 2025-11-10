Nell'oroscopo del giorno di martedì 11 novembre, gli astri annunciano empatia e complicità nei nati sotto il segno del Sagittario, aiutati dalla Luna in trigono, mentre i nati Ariete saranno produttivi al lavoro. La fortuna sarà dalla parte dei nati sotto il segno del Cancro, mentre i nati sotto il segno del Toro dovranno essere chiari nelle loro intenzioni, soprattutto in amore.

Previsioni oroscopo martedì 11 novembre 2025 segno per segno

Ariete: la vostra produttività al lavoro sarà in aumento in questo periodo secondo l'oroscopo. Marte porterà buone energie, e con Mercurio a favore adotterete un approccio più ragionato nei vostri progetti.

Sul fronte amoroso godrete di una discreta complicità di coppia grazie alla Luna. Se siete single gli incontri non mancheranno, ma attenzione a non agire d'impulso. Voto - 8️⃣

Toro: sfera sentimentale che continua a mettervi in difficoltà, anche in questa giornata di martedì. Venere non sarà a favore, e per ricostruire la vostra relazione di coppia, sarà necessario esprimere chiarezza nelle vostre intenzioni, soprattutto con il partner. Per quanto riguarda il lavoro avrete una buona tenacia, utile per superare gli ostacoli e andare avanti con i vostri progetti. Voto - 6️⃣

Gemelli: un po’ di stanchezza potrebbe farsi sentire in questo periodo a causa di Marte, soprattutto se state lavorando a un progetto da tanto tempo.

In ambito amoroso la giornata promette bene grazie alla Luna in sestile. Single oppure no, con il giusto approccio, potreste riuscire a costruire una relazione sincera e appagante con la vostra fiamma, soprattutto voi nati nella prima decade. Voto - 7️⃣

Cancro: Giove in congiunzione vi porterà un po’ di fortuna in questa giornata di martedì. In amore potreste incontrare qualcuno di interessante, ma toccherà a voi farvi avanti al momento giusto. Se siete già impegnati, vi piacerà molto trascorrere del tempo con la persona che amate. Sul fronte professionale i vostri progetti saranno sulla strada giusta, con risultati spesso sopra le aspettative. Voto - 8️⃣

Leone: sfera sentimentale discreta in questa giornata di martedì.

La Luna vi sorride, ma servirà cautela per vivere una relazione di coppia serena. In ambito professionale sarà il periodo adatto per iniziare nuovi progetti, trovare idee nuove da sviluppare, sfruttando la forza di Marte e la creatività di Mercurio, entrambi in trigono dal segno amico del Sagittario. Voto - 7️⃣

Vergine: previsioni astrali positive durante questo martedì di novembre. Chi è in coppia avrà modo di rinnovare la propria complicità con il partner. I cuori solitari dovranno trovare idee originali per avvicinarsi alla loro fiamma. Nel lavoro invece non sarà il momento giusto per scommettere su investimenti rischiosi. Meglio concentrarsi su quei progetti più sicuri. Voto - 7️⃣

Bilancia: giornata di martedì sottotono dal punto di vista sentimentale.

Il rapporto con il partner sarà influenzato dalla Luna. Potrebbe esserci qualche questione da risolvere, ma dovrete farlo in modo ragionato. In quanto al lavoro alcuni progetti potrebbero prendere una piega favorevole, e offrirvi occasioni di crescita da non perdere. Voto - 6️⃣

Scorpione: il pianeta Venere in congiunzione vi metterà a vostro agio con la persona che amate durante questo martedì di novembre. Aspettatevi qualche piccola sorpresa, volta ad aumentare l'intesa con il partner. In ambito professionale la determinazione non vi manca, ma attenzione a non procedere a tentoni nei vostri progetti. Voto - 8️⃣

Sagittario: la Luna in trigono dal segno amico del Leone vi aiuterà ad alleggerire la vostra relazione di coppia.

Un approccio più romantico e spensierato a volte farà bene, godendo di un rapporto ricco di empatia e complicità. In quanto al lavoro le attività pratiche saranno favorite dal pianeta Marte. Mercurio invece vi aiuterà a essere più creativi nel vostro modo di fare. Voto - 9️⃣

Capricorno: periodo in calo in campo amoroso. La Luna in quadratura potrebbe portare un po’ di tensione all'interno del vostro rapporto, ma nulla che non potrete risolvere aprendovi al dialogo. In ambito professionale sarete attivi e produttivi, intenti a rendere proficue le vostre attività lavorative. Voto - 7️⃣

Acquario: la Luna in sestile dal segno dell'Ariete vi darà una mano durante questa giornata di martedì. Venere sarà ancora contro di voi, ciò nonostante potrebbe essere un buon momento per chiarire alcune questioni.

In quanto al lavoro potreste dover prendere scelte importanti, al fine di raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi. Voto - 7️⃣

Pesci: giornata di martedì ricca di emozioni. Venere vi sorride dal segno dello Scorpione, alimentando la vostra relazione di coppia con momenti romantici. In ambito professionale attenzione alle decisioni che prenderete. Con Marte e Mercurio contro di voi, alcune idee potrebbero non funzionare al meglio. Voto - 7️⃣