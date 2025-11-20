Scopriamo cosa riserva l'oroscopo del giorno 21 novembre per ogni segno zodiacale. Energia, emozioni e opportunità si muovono in modo imprevedibile: lasciatevi guidare dalle stelle.

Il segno dello Scorpione otterrà qualche successo in ambito lavorativo, invece i Gemelli non dovranno imporsi troppo nelle loro idee. Il Cancro avrà grandi opportunità da cogliere al volo, mentre le conversazioni profonde porteranno armonia nella vita dei nativi Capricorno.

Previsioni oroscopo venerdì 21 novembre 2025 segno per segno

Ariete: con la Luna nel segno del Sagittario a darvi una mano, questa giornata di venerdì si rivelerà gradevole in ambito amoroso.

Il giusto equilibrio tra maturità e romanticismo vi sarà molto utile per godere di un legame forte. In quanto al lavoro tutto procede secondo la vostra tabella di marcia. Non avrete motivo dunque di correre rischi con idee inefficaci. Voto - 8️⃣

Toro: cielo del momento che continua a mettervi in crisi secondo l'oroscopo. Servirà maggiore chiarezza nel vostro rapporto. Dovrete confrontarvi con il partner in modo più sincero. Sul fronte professionale Giove sarà vostro alleato, ma la fortuna non basterà per raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 6️⃣

Gemelli: imporre a tutti i costi le vostre idee e poi cercare di avere ragione non sarà una grande mossa dal punto di vista professionale. La mente è veloce e reattiva, ma senza i mezzi o il consenso dei colleghi, meglio lasciar perdere certe iniziative.

In amore una maggiore riflessività e tanta circospezione vi metteranno al riparo da possibili inconvenienti. Voto - 6️⃣

Cancro: previsioni astrali ottime durante questo periodo. Venere vi sorride dal segno dello Scorpione, donandovi fascino e leggerezza utili per costruire un legame forte. Nel lavoro arriveranno occasioni che non potrete perdere per poter dimostrare il vostro valore e fare il salto di qualità tanto atteso. Voto - 9️⃣

Leone: sarà un venerdì un po’ più tranquillo dal punto di vista sentimentale. Non ci saranno emozioni intense con il partner, ciò nonostante potreste provare a chiarire alcuni aspetti del vostro rapporto. Per quanto riguarda il lavoro, faticherete molto a gestire la vostra tabella di marcia.

Marte vi darà una mano, ma senza delle buone idee su cui partire, non sarà facile progredire. Voto - 7️⃣

Vergine: giornata di venerdì altalenante. Venere sarà favorevole, ma con la Luna in quadratura dal segno del Sagittario, a volte potrebbe esserci qualche incomprensione da gestire. Sul fronte lavorativo sarete in cerca di conferme. Un'attenta analisi e buone energie saranno molto utili per mettere insieme progetti di buona qualità. Voto - 7️⃣

Bilancia: sfera sentimentale favorevole durante questa giornata di venerdì. Non mancheranno momenti romantici tra voi e il partner, ciò nonostante sarete in cerca di conferme per la vostra storia d'amore, soprattutto per voi nati nella seconda decade. In quanto al lavoro la precisione e la logica vi saranno molto utili per gestire i vostri progetti nella maniera più opportuna.

Voto - 8️⃣

Scorpione: sarete molto felici della vostra vita amorosa in questo venerdì di novembre. Soprattutto per voi single, potrebbero esserci delle novità piacevoli. Per chi è già impegnato, dedicherete il giusto tempo alla persona che amate. Nel lavoro sarete molto concentrati sui vostri progetti, impegnandovi affinché possiate raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 9️⃣

Sagittario: la Luna sarà dalla vostra parte. In questo venerdì di novembre potrebbe emergere un desiderio di avventura e spontaneità. Single oppure no, potreste vivere bei momenti insieme alla vostra fiamma. In ambito professionale le energie non mancheranno, ma serviranno anche buone idee per rendere proficuo questo periodo.

Voto - 8️⃣

Capricorno: le conversazioni profonde, soprattutto tra voi e il partner, saranno importanti per la vostra stabilità di coppia. Non avere segreti sarà utile per vivere un rapporto trasparente e affiatato. In ambito lavorativo la vostra determinazione sarà premiata. Gli ultimi risultati vi permetteranno di pensare più in grande a eventuali futuri progetti. Voto - 8️⃣

Acquario: avrete voglia di libertà in questo periodo, soprattutto in amore, ma con Venere in quadratura dal segno dello Scorpione, sarà importante non fuggire dalle vostre responsabilità. A tal proposito, la Luna vi aiuterà a riflettere. In ambito professionale cercate di essere più collaborativi con i colleghi. Anche se non sarete tra i più produttivi del vostro gruppo, potrete comunque dare il vostro contributo.

Voto - 7️⃣

Pesci: la Luna in quadratura dal segno del Sagittario potrebbe spiazzarvi un po’ in campo amoroso. Venere sarà favorevole, ma non sempre godrete di un ottimo romanticismo. Single oppure no, attenzione a non essere impulsivi o troppo diretti nei confronti della vostra fiamma. In quanto al lavoro alcune idee originali potrebbero attirare l'attenzione e trovare un discreto successo. Voto - 7️⃣