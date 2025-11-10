L'oroscopo del weekend 15 e 16 novembre 2025 è pronto a stilare la classifica dei segni zodiacali, dai peggiori ai migliori, tenendo conto dell'aspetto astrologico. In queste 48 ore domina la scena la Luna in Bilancia, che favorisce chiunque appartenga a questo segno. Sul podio spiccano anche il Pesci e l'Acquario, mentre la Vergine è dodicesima.

Classifica e oroscopo del weekend 15-16 novembre 2025: dai segni flop a quelli top

1️⃣2️⃣ - Vergine – Il fine settimana potrebbe rivelarsi piuttosto impegnativo per i rapporti affettivi già messi a dura prova da litigi e malintesi.

Questioni legate al denaro o alla famiglia potrebbero alimentare ulteriori tensioni. Se qualcuno ha già cercato di intromettersi nella vostra relazione, la pazienza sarà fondamentale per non peggiorare la situazione. Evitate di reagire d’impulso e concedetevi del tempo per capire chi merita davvero la vostra fiducia. Per i single, invece, si intravedono incontri intriganti che inizieranno per gioco ma potranno trasformarsi in qualcosa di più serio.

1️⃣1️⃣- Ariete – Durante questo fine settimana la vostra tolleranza sarà messa alla prova. Vi sentirete facilmente irritabili e potreste perdere la pazienza anche per questioni di poco conto. Vi servirà uno sforzo di autocontrollo per non compromettere i rapporti con chi vi sta accanto.

Cercate di liberarvi delle tensioni parlandone con qualcuno che sappia motivarvi e darvi il giusto supporto. Non chiudetevi in voi stessi: comunicare sarà la chiave per ritrovare la serenità. Una maggiore disponibilità verso gli altri potrà aiutarvi a superare il malumore.

1️⃣0️⃣- Sagittario – La determinazione sarà la vostra arma vincente in questo periodo, anche se non tutto andrà secondo i vostri desideri. Potrebbero presentarsi piccoli problemi familiari o domestici, come guasti o imprevisti che vi faranno perdere la calma. Cercate di non riversare sul partner il nervosismo accumulato, ma piuttosto di trasformare le difficoltà in occasioni per rafforzare la complicità di coppia. La pazienza e la perseveranza vi condurranno verso risultati migliori, sia in amore che nella vita pratica.

9️⃣- Capricorno – Nei prossimi giorni la sfera sentimentale potrebbe risentire delle vostre preoccupazioni personali o economiche. Avrete la mente piena di pensieri e vi sembrerà di non riuscire a dedicare abbastanza tempo al partner. Questo atteggiamento potrebbe generare incomprensioni o sospetti. Cercate di non trascurare la tenerezza, anche con un semplice gesto o una parola gentile. La gelosia, se non controllata, rischierà di creare ulteriori tensioni, quindi cercate il dialogo e mostratevi più aperti alle esigenze di chi vi vuole bene.

8️⃣- Leone – Vi sentirete insofferenti alla routine e desiderosi di libertà e movimento. Restare chiusi in casa o impegnati in faccende noiose non farà che accrescere la vostra irritabilità.

Cercate di concedervi del tempo per svagarvi e per condividere momenti piacevoli con il partner o con gli amici. Verso la fine del fine settimana ritroverete maggiore serenità e la capacità di affrontare con leggerezza le situazioni che vi hanno appesantito. Le coppie consolidate potrebbero decidere di fare progetti importanti per il futuro.

7️⃣- Toro – Alcuni progetti recenti potrebbero non essere andati come speravate, ma non sarà il momento di scoraggiarvi. Avrete la possibilità di riflettere e rimediare, purché affrontiate le difficoltà con calma e lucidità. Non preoccupatevi troppo delle questioni economiche, ma cercate di mettere ordine tra le vostre idee e di renderle più concrete. Dal tardo pomeriggio di sabato si aprirà un periodo più favorevole, con maggiore prontezza mentale e capacità di comunicare con efficacia ciò che desiderate.

6️⃣- Gemelli – Il desiderio di chiarezza in campo sentimentale vi spingerà a fare un passo indietro per riflettere. Non abbiate fretta di prendere decisioni: sarà meglio analizzare con attenzione ciò che provate, evitando scelte affrettate che potrebbero generare rimpianti. I dubbi non spariranno del tutto, ma riuscirete a comprendere meglio ciò di cui avete bisogno. In questi giorni servirà prudenza per non lasciarvi trascinare da provocazioni o tensioni esterne. Meglio evitare rischi inutili e concentrarvi sul vostro equilibrio interiore.

5️⃣- Scorpione – Vi sentirete sottovalutati o poco compresi da chi vi circonda. Le critiche vi peseranno più del solito e potreste reagire chiudendovi in voi stessi.

In realtà avete molte qualità che meritano di essere riconosciute, quindi non lasciate che le parole altrui minino la vostra autostima. Se avete affrontato una rottura di recente, la ferita è ancora aperta e sarà difficile nascondere ciò che provate. Datevi tempo per guarire e non cercate di cancellare il passato, ma di imparare da esso.

4️⃣- Cancro – Sarà un periodo vivace, ricco di novità ed emozioni contrastanti. Vi troverete a oscillare tra momenti di nervosismo e dolcezza, ma nel complesso il fine settimana porterà energia e stimoli nuovi. Chi vive una relazione stabile avrà modo di riscoprire il piacere della condivisione, mentre i single potranno lasciarsi travolgere da incontri sorprendenti.

Chi ama la tranquillità dovrà gestire qualche piccola tensione, ma la passione saprà compensare ogni difficoltà, anche sotto le lenzuola.

3️⃣- Acquario – La vostra determinazione sarà la chiave per rafforzare il rapporto di coppia e per portare avanti progetti comuni. State attraversando una fase di riorganizzazione, in cui sarà necessario agire con cautela e lucidità. Qualche imprevisto potrà rallentare i vostri piani, ma la situazione generale migliorerà. In amore attirerete l’attenzione e susciterete un po’ di gelosia, ma non abusate del vostro fascino: la sincerità sarà la vostra arma più potente. Con un pizzico di romanticismo riuscirete a creare un legame più autentico.

2️⃣- Pesci – Il fine settimana sarà caratterizzato da entusiasmo e voglia di fare, ma rischierete di disperdere le energie in troppe direzioni.

Vi lancerete in mille attività, salvo poi rendervi conto di non riuscire a portarle a termine tutte. Questo potrebbe generare irritazione nel partner, che si aspetterà maggiore costanza da parte vostra. Cercate di stabilire delle priorità e di non strafare. Quando ritroverete la calma e l’equilibrio, tornerà anche la vostra naturale dolcezza e la capacità di far sorridere chi vi è accanto.

1️⃣- Bilancia – Per chi è innamorato, questo fine settimana sarà come vivere in un sogno a occhi aperti. Vi sentirete travolti dalle emozioni e desiderosi di rafforzare il legame con la persona amata. Chi vive una relazione a distanza o di lunga data riscoprirà il piacere del contatto e della complicità. Le coppie più solide potrebbero decidere di compiere un passo importante, mentre i single avranno ottime opportunità per incontri intensi e coinvolgenti. Sabato sera sarà ideale per dedicarsi completamente all’amore e alle passioni.