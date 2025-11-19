L'oroscopo di sabato 22 e domenica 23 novembre 2025 preannuncia un weekend intenso, in quanto ci sarà molta frenesia nell'aria per molti segni zodiacali. Gli astri regalano il massimo del punteggio ai nati del Gemelli (sei stelle), mentre l'Ariete si dovrà accontentare di una bassa valutazione.

Predizioni delle stelle di sabato 22 e domenica 23 novembre: Ariete male, bene il Gemelli

Ariete: ⭐⭐ Vi sentirete piuttosto affaticati e con la sensazione di procedere a fatica. Una dormita più lunga del solito vi aiuterà a ritrovare un po’ di energia e a recuperare lucidità.

State vivendo un periodo complesso, fatto di alti e bassi che vi mettono alla prova e vi chiedono di riorganizzare le priorità. Anche nei sentimenti percepirete qualche incertezza, ma nel fine settimana avrete modo di respirare un clima più sereno. Prestate attenzione ai piccoli fastidi fisici e proteggetevi dal freddo. Nella mente si affaccia l’idea di un cambiamento, magari legato alla casa o all’ambiente in cui vivete. Valutatelo con calma e cercate di tenere sotto controllo le uscite domestiche per evitare sprechi. Anche dedicarsi a un outfit che vi faccia sentire bene, magari scegliendo un capo comodo come dei pantaloni modellanti che valorizzino la figura, potrebbe darvi un piccolo slancio di autostima.

Toro: ⭐⭐⭐ Non sempre le cose scorrono nella direzione desiderata e per voi sarà importante fermarvi un attimo per osservare ciò che vi circonda con uno sguardo diverso. Le discussioni potrebbero presentarsi più spesso del previsto, motivo per cui la scelta delle parole sarà fondamentale. Per sentirvi meglio a livello fisico e mentale, potreste valutare un cambiamento nell' alimentazione o aggiungere un po’ di movimento alla routine. Una telefonata inaspettata arriverà a smuovere le acque e porterà novità interessanti, utili per ravvivare l’umore.

Sagittario: ⭐⭐⭐ Il fine settimana sarà dinamico e ricco di decisioni da prendere, alcune delle quali potrebbero influenzare i mesi a venire. Il desiderio di cambiamento è forte, ma vi sarà utile valutare con calma ogni scelta, così da evitare ripensamenti.

Le coppie potrebbero confrontarsi su progetti importanti, mentre chi è single farebbe bene a non arrendersi alla ricerca di un legame sincero. Un contatto sui social assumerà una sfumatura più significativa del previsto e potrebbe aprire la strada a un dialogo promettente.

Capricorno: ⭐⭐⭐ Qualcuno potrebbe chiedere un aiuto speciale, probabilmente un familiare che conta su di voi per una questione delicata. Fate attenzione alle persone con cui vi relazionate, perché non tutte potrebbero essere trasparenti. Il fine settimana sarà ideale per prendere iniziative pratiche e occuparvi delle faccende domestiche. Il sabato sarà adatto alle attività più impegnative come il bucato, mentre il venerdì preferirete il comfort della vostra casa, magari dedicando tempo ai figli o aiutando chi ha bisogno di un sostegno concreto.

Leone: ⭐⭐⭐⭐ Il mese si avvicina alla conclusione e sentirete lentamente dissolversi molte tensioni accumulate. Vi siete sentiti piuttosto isolati negli ultimi giorni, ma questo fine settimana vi offrirà l’occasione di ritrovare il sorriso, anche grazie alla presenza di amici fidati. Tra impegni domestici e piccoli doveri non mancherà il tempo per rilassarvi e divertirvi. Approfittate di queste ore leggere per ricaricare le energie e prepararvi a un periodo più disteso e propositivo.

Vergine:⭐⭐⭐⭐ Di solito amate i vostri spazi e la tranquillità, ma questo fine settimana vi spingerà verso nuove dinamiche. Arriveranno telefonate, inviti e incontri stimolanti che vi aiuteranno a uscire da schemi troppo rigidi.

Una conversazione profonda con il partner potrebbe portare a riflessioni importanti e forse a cambiamenti significativi. Se vi sentite sovraccarichi da questioni burocratiche o dalle lamentele altrui, concedetevi qualche pausa per ritrovare equilibrio. Evitate spese importanti: preferite un momento più favorevole.

Acquario: ⭐⭐⭐⭐ Vi attende un weekend impegnativo, ma non privo di calore, grazie al sostegno delle persone che vi vogliono bene. Se negli ultimi tempi sul lavoro ci sono state difficoltà, cercate di dedicare qualche ora solo a voi stessi, alla cura personale e al benessere emotivo. Potreste sentirvi disturbati da pettegolezzi o dinamiche social che vi pesano, tanto da pensare di allontanarvi dai social per poi ricambiar idea.

Non sottovalutate le possibilità di incontri interessanti, soprattutto se siete single e avete meno di quarant’anni. Concedervi un piccolo piacere culinario sarà un modo efficace per allentare le tensioni.

Cancro: ⭐⭐⭐⭐ Il fine settimana porterà un forte desiderio di riposo e tranquillità. Le coppie potrebbero confrontarsi su questioni economiche, in particolare su spese legate alle festività che si avvicinano e richiedono organizzazione. Il venerdì vi sveglierete con una sensazione di rinnovamento e il desiderio di riscoprire abitudini familiari che vi fanno sentire radicati. Un buon pasto condiviso con le persone care sarà un’occasione preziosa per rafforzare i legami.

Bilancia: ⭐⭐⭐⭐⭐La settimana impegnativa che avete vissuto arriva finalmente al termine.

Ora sentite la necessità di ricaricare le energie, sia con il riposo sia dedicandovi ad attività che amate. Avete affrontato molte responsabilità tra lavoro, famiglia e gestione della casa, e questo è il momento di godere dei risultati. Una persona a cui tenete tornerà nei vostri pensieri e in famiglia qualcuno avrà bisogno di sostegno. Dedicate attenzione a voi stessi e lasciate che le energie positive vi aiutino a ritrovare equilibrio. Evitate di investire tempo in persone che portano solo confusione.

Scorpione: ⭐⭐⭐⭐⭐ Avete un grande desiderio di amare e ricevere amore, ma un pensiero insistente rischia di offuscare la serenità interiore. Questo è il momento giusto per liberarvi di abitudini poco salutari, magari legate a eccessi alimentari o ritmi sbilanciati.

Una passeggiata in compagnia di qualcuno a cui volete bene vi aiuterà a ritrovare calma e pace. Impegnatevi per allontanare il pessimismo e lavorate per ottenere soddisfazioni che sono molto più vicine di quanto immaginiate.

Pesci: ⭐⭐⭐⭐⭐ Il fine settimana sarà particolarmente favorevole ai single, che potrebbero vivere incontri sorprendenti e piacevoli. Le coppie invece godranno di una complicità più intensa, ideale per rafforzare la relazione. In famiglia si respirerà un’atmosfera serena, perfetta per trascorrere momenti sinceri insieme. Per raggiungere gli obiettivi che vi siete prefissati, sarà essenziale avere un piano chiaro. Se vi sentite indecisi, approfondite ciò che non vi è chiaro e valutate con attenzione prima di scegliere.

Non ignorate le persone che vi sostengono sempre.

Gemelli: ⭐⭐⭐⭐⭐⭐ Il fine settimana sarà stimolante e ricco di spunti da condividere con le persone care e con gli amici più importanti. Potreste entrare in contatto con pettegolezzi curiosi o conversazioni che vi porteranno a riflettere su temi che vi stanno a cuore. Se avete accumulato lavoro arretrato, questi giorni saranno utili per rimettervi in pari. In casa servirà un po’ di organizzazione e qualcuno vicino a voi potrebbe mostrarvi sentimenti più profondi di quanto pensiate.